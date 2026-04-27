kirill pátriárka magyarország ukrajna európai bizottság

Orbán nem engedte a vallási vezető elleni szankciókat – most szabad a pálya

2026. április 27. 11:53

Az EU Observer szerzője szerint ki kell használni Orbán Viktor választási vereségét, és át kell vinni a Kirill pártiárka elleni szanckiókat.

Az EUobserver oldalán egy amerikai szerző arról írt, hogy a magyar választási eredmény lehetőséget ad arra, hogy az EU szankciókat vessen ki Kirill pátriárkára, az Orosz Ortodox Egyház vezetőjére. 

Az Európai Bizottság 2022 tavaszán felvette a pátriárkát a javasolt hatodik szankciócsomagba, Kirillt „az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió egyik legkiemelkedőbb támogatójának” minősítve.

Orbán Viktor azonban meghiúsította ezt a tervet, és „vallásszabadsági kérdésként” követelte Kirill eltávolítását a szankciós listáról. Ahogy 2022-ben fogalmazott: 

azt mi nem fogjuk támogatni, hogy egyházi vezetőket tegyenek föl szankciós listára, ez érinti a magyarországi közösségek vallásszabadságának kérdését, és ez szent és sérthetetlen.

Magyarország luxemburgi vétója további 14 EU-szankciós körön át fennmaradt. Ez ma is érvényben van.

Kirill az orosz támadást „szent háborúnak” tartja a Nyugat „romlott istentelensége” ellen. 

A cikk szerint nem csobítaná a vallásszabadságot a pátriárka elleni szanckió. Kanada, Ausztrália és az Egyesült Királyság már felléptek Kirill ellen.

A szerző szerint Magyar Péter megválasztása reménykeltő, és fel kellene használni arra, hogy felélesszék a szanckiós törekvéseket. 

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Összesen 3 komment

akitiosz
2026. április 27. 12:22
Csak egy ottani Kohán Mátyás véleménye.
Csomorkany
2026. április 27. 12:02
Részemről OK.
franciscofranco
2026. április 27. 11:54
KGBs. Nem vallási vezető.
