A Fidesz-KDNP a külhoni szavazatok 84 százalékát szerezte meg a választásokon.
Az EU Observer szerzője szerint ki kell használni Orbán Viktor választási vereségét, és át kell vinni a Kirill pártiárka elleni szanckiókat.
Az EUobserver oldalán egy amerikai szerző arról írt, hogy a magyar választási eredmény lehetőséget ad arra, hogy az EU szankciókat vessen ki Kirill pátriárkára, az Orosz Ortodox Egyház vezetőjére.
Az Európai Bizottság 2022 tavaszán felvette a pátriárkát a javasolt hatodik szankciócsomagba, Kirillt „az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió egyik legkiemelkedőbb támogatójának” minősítve.
Orbán Viktor azonban meghiúsította ezt a tervet, és „vallásszabadsági kérdésként” követelte Kirill eltávolítását a szankciós listáról. Ahogy 2022-ben fogalmazott:
„azt mi nem fogjuk támogatni, hogy egyházi vezetőket tegyenek föl szankciós listára, ez érinti a magyarországi közösségek vallásszabadságának kérdését, és ez szent és sérthetetlen.”
Magyarország luxemburgi vétója további 14 EU-szankciós körön át fennmaradt. Ez ma is érvényben van.
Kirill az orosz támadást „szent háborúnak” tartja a Nyugat „romlott istentelensége” ellen.
A cikk szerint nem csobítaná a vallásszabadságot a pátriárka elleni szanckió. Kanada, Ausztrália és az Egyesült Királyság már felléptek Kirill ellen.
A szerző szerint Magyar Péter megválasztása reménykeltő, és fel kellene használni arra, hogy felélesszék a szanckiós törekvéseket.
