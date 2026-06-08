Újabb stratégiailag fontos szigetet venne meg Trump

A Fehér Ház fontolgatja a Chagos-szigetek megvásárlását, ami potenciálisan meghiúsíthatja Sir Keir Starmer azon tervét, hogy a terület szuverenitását Mauritiusnak adja át.

A The Telegraph értesülései szerint amerikai tisztviselők kidolgoztak egy javaslatot, amelynek célja, hogy megkerüljék Nagy-Britanniát, és saját maguk kössenek megállapodást a stratégiailag fontos brit-amerikai katonai bázis, Diego Garcia ellenőrzésének megszerzéséről, mivel a bázis jövője bizonytalan.