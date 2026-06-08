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fehér ház szigetek the telegraph sir keir starmer mauritius irán trump bázis

Újabb stratégiailag fontos szigetet venne meg Trump

2026. június 08. 07:27

Trump állítólag fontolgatja a Chagos-szigetek megvásárlását Mauritiustól.

2026. június 08. 07:27

A Fehér Ház fontolgatja a Chagos-szigetek megvásárlását, ami potenciálisan meghiúsíthatja Sir Keir Starmer azon tervét, hogy a terület szuverenitását Mauritiusnak adja át.

A The Telegraph értesülései szerint amerikai tisztviselők kidolgoztak egy javaslatot, amelynek célja, hogy megkerüljék Nagy-Britanniát, és saját maguk kössenek megállapodást a stratégiailag fontos brit-amerikai katonai bázis, Diego Garcia ellenőrzésének megszerzéséről, mivel a bázis jövője bizonytalan.

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Ez egyike azoknak a lehetőségeknek, amelyeket Donald Trump kormánya egy dokumentumban vázolt fel, amelynek célja alternatívákat kínálni a miniszterelnök tervére, amely a szigetek ellenőrzését átadná Mauritiusnak, Kína és Irán szövetségesének.

A Fehér Ház rendszeresen tárgyal a britekkel Diego Garcia jövőjének biztosításáról – közölte a The Telegraph-nak egy, a tárgyalásokról tájékozott amerikai tisztviselő.

Bár a szigetek megvásárlása nem a Fehér Ház elsődleges megoldása, az ötletet közvetlenül felvetették Scott Bessentnek, az amerikai pénzügyminiszternek, aki az ügyet az elnök tudomására hozta – közölték források.

Az iráni háború és Kína növekvő tengeri hatalma újra felvetette a stratégiai katonai bázisok globális láncának fenntartására irányuló igényt.

Diego Garcia elhelyezkedése Iránt támadási távolságon belülre helyezné, és lehetővé tenné a 24 órás, nagy hatótávolságú bombázó bevetéseket, például a B-2 Spirit lopakodó bombázók felhasználásával Teherán ellen indított támadást.

A Chagos-szigetek áráról még nem folytak tárgyalások. Nagy-Britannia eredetileg azt tervezte, hogy a szigeteket Mauritiusnak adja át, majd 99 évre körülbelül 46,7 milliárd dollárt fizet a katonai bázis visszabérléséért.

Ahhoz, hogy Washington átvehesse az irányítást a szigetek felett, először engedélyeznie kellene Starmer megállapodását, majd a szuverenitás átruházását követően tárgyalásokat kellene folytatnia a mauritiusiakkal.

Az amerikai elnök kezdetben támogatta Keir Starmer megállapodását a szigetek átadásáról, de végül úgy döntött, hogy meghiúsítja azt, miután Sir Keir nem engedélyezte az Egyesült Államoknak, hogy a háború első óráiban Diego Garciát használják Irán elleni támadásokhoz.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

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Összesen 1 komment

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egyszeri
2026. június 08. 08:12
Milyen szerény ez a Trump, én Ausztráliára gondoltam, ha már szigetet említett. :)
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