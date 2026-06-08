Részeg sofőr száguldott bele egy fagyizóba Siófokon (VIDEÓ)

Hidegfront töri meg a kánikulát – eső és zivatar is érkezik
Hidegfront vet véget a hét eleji nyári melegnek, csütörtökre esővel, zivatarokkal és jelentős lehűléssel érkezik meg a fordulat.
Egy másik, szomszédos vendéglátóhely sem úszta meg, mely a pusztítás miatt egyelőre nem fogadhat vendégeket.
Brutális balesetet rögzítettek a térfigyelő kamerák szombat hajnalban Siófokon, ahol a Tények információi szerint egy nő Teslával közlekedett a városban, a szemtanúk és a károsultak beszámolói alapján pedig akár 150 kilométer per órás sebességgel is haladhatott. A gyanú szerint a sofőr nem józanul ült volán mögé – írta meg az Index.
A nő egy kereszteződésnél figyelmen kívül hagyta a STOP táblát, majd nagy sebességgel eltalált egy másik autót, amelyben három fiatal utazott. A luxusautó az ütközés után irányíthatatlanná vált, és egy út menti fagyizó épületének csapódott. A becsapódás erejét jelzi, hogy a fagyizó tulajdonosa szerint az épület fala is megrepedt.
A vétlen autóban ülő mindhárom fiatal megsérült. Egy férfi a fejét, a mellkasát és a könyökét ütötte meg, egy nő hasi fájdalmakra panaszkodott, a harmadik utas pedig mellkasi sérüléseket szenvedett. A mentők valamennyiüket kórházba szállították. A Tesla vezetője és két utasa szintén kórházba került, bár a luxusautót vezető nő nem szenvedett súlyos sérüléseket. A Tények riportja szerint a sofőr a baleset után megdöbbentő érzéketlenségről tett tanúbizonyságot, egyik első kérdése állítólag ez volt:
Hol a borom?
Az összetört fagyizó a jelentős kár ellenére ki tudott nyitni, a balesetben érintett másik, szomszédos vendéglátóhely azonban a pusztítás miatt egyelőre nem fogadhat vendégeket. Nem ez volt az egyetlen súlyos hétvégi baleset, szombat délután Sárváron is ijesztő karambol történt. Két jármű frontálisan ütközött, az egyik autó pedig ezt követően egy út menti családi ház falának csapódott.
A környéken lakókat sokkolta a becsapódás hangja, egyikük szerint akkora csattanást hallottak, hogy az autó szó szerint a házba ment be. A járműben négy fiatal utazott, akik az ütközés következtében zúzódásokat és agyrázkódást szenvedtek, ezért a mentők mindannyiukat kórházba szállították. A rendőrség mindkét hétvégi baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja. Siófokon a pontos sebességet és az ittasság tényét, Sárváron pedig a frontális ütközés kiváltó okait ellenőrzik.
Nyitókép: MTI/Komka Péter
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