Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
06. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
siófok sofőr ütközés baleset tesla

Részeg sofőr száguldott bele egy fagyizóba Siófokon (VIDEÓ)

2026. június 08. 08:09

Egy másik, szomszédos vendéglátóhely sem úszta meg, mely a pusztítás miatt egyelőre nem fogadhat vendégeket.

2026. június 08. 08:09
null

Brutális balesetet rögzítettek a térfigyelő kamerák szombat hajnalban Siófokon, ahol a Tények információi szerint egy nő Teslával közlekedett a városban, a szemtanúk és a károsultak beszámolói alapján pedig akár 150 kilométer per órás sebességgel is haladhatott. A gyanú szerint a sofőr nem józanul ült volán mögé – írta meg az Index.

A nő egy kereszteződésnél figyelmen kívül hagyta a STOP táblát, majd nagy sebességgel eltalált egy másik autót, amelyben három fiatal utazott. A luxusautó az ütközés után irányíthatatlanná vált, és egy út menti fagyizó épületének csapódott. A becsapódás erejét jelzi, hogy a fagyizó tulajdonosa szerint az épület fala is megrepedt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A vétlen autóban ülő mindhárom fiatal megsérült. Egy férfi a fejét, a mellkasát és a könyökét ütötte meg, egy nő hasi fájdalmakra panaszkodott, a harmadik utas pedig mellkasi sérüléseket szenvedett. A mentők valamennyiüket kórházba szállították. A Tesla vezetője és két utasa szintén kórházba került, bár a luxusautót vezető nő nem szenvedett súlyos sérüléseket. A Tények riportja szerint a sofőr a baleset után megdöbbentő érzéketlenségről tett tanúbizonyságot, egyik első kérdése állítólag ez volt: 

Hol a borom?

Az összetört fagyizó a jelentős kár ellenére ki tudott nyitni, a balesetben érintett másik, szomszédos vendéglátóhely azonban a pusztítás miatt egyelőre nem fogadhat vendégeket. Nem ez volt az egyetlen súlyos hétvégi baleset, szombat délután Sárváron is ijesztő karambol történt. Két jármű frontálisan ütközött, az egyik autó pedig ezt követően egy út menti családi ház falának csapódott.

A környéken lakókat sokkolta a becsapódás hangja, egyikük szerint akkora csattanást hallottak, hogy az autó szó szerint a házba ment be. A járműben négy fiatal utazott, akik az ütközés következtében zúzódásokat és agyrázkódást szenvedtek, ezért a mentők mindannyiukat kórházba szállították. A rendőrség mindkét hétvégi baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja. Siófokon a pontos sebességet és az ittasság tényét, Sárváron pedig a frontális ütközés kiváltó okait ellenőrzik.

 

Nyitókép: MTI/Komka Péter

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ittésmost
2026. június 08. 08:30
Részeg nő sofőr. Részegsofőrből is van női kvóta?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!