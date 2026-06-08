Részeg sofőr száguldott bele egy fagyizóba Siófokon (VIDEÓ)

Brutális balesetet rögzítettek a térfigyelő kamerák szombat hajnalban Siófokon, ahol a Tények információi szerint egy nő Teslával közlekedett a városban, a szemtanúk és a károsultak beszámolói alapján pedig akár 150 kilométer per órás sebességgel is haladhatott. A gyanú szerint a sofőr nem józanul ült volán mögé – írta meg az Index.

A nő egy kereszteződésnél figyelmen kívül hagyta a STOP táblát, majd nagy sebességgel eltalált egy másik autót, amelyben három fiatal utazott. A luxusautó az ütközés után irányíthatatlanná vált, és egy út menti fagyizó épületének csapódott. A becsapódás erejét jelzi, hogy a fagyizó tulajdonosa szerint az épület fala is megrepedt.