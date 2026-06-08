Hidegfront töri meg a kánikulát – eső és zivatar is érkezik

Kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, miközben főként a nyugati és északnyugati tájakon erőteljesebb felhőképződés várható, ott délutántól elszórtan záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A délies szél megélénkül, majd késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul, zivatarok környezetében pedig erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban többnyire 12 és 17 fok közötti értékeket mérhetnek, délután pedig 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

Szerdán északon és északnyugaton sok lesz a felhő, de a napsütés mellett máshol is erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő képződés. Szórványosan eső, zápor és zivatar is kialakulhat, az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, délután 26 és 33 fok között valószínű, de nyugaton és északnyugaton ennél alacsonyabb értékekre kell készülni.

Csütörtökön átvonul a vastag frontfelhőzet, mögötte pedig több órára kisüt a nap. Sok helyen lehet csapadékra számítani, nagyobb eséllyel éjszaka, az eső mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak, majd nyugat felől fokozatosan csökken a csapadék valószínűsége.