Hidegfront töri meg a kánikulát – eső és zivatar is érkezik

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Hidegfront vet véget a hét eleji nyári melegnek, csütörtökre esővel, zivatarokkal és jelentős lehűléssel érkezik meg a fordulat.
Nyárias meleggel indul a hét, a csúcshőmérséklet több helyen 30 Celsius fok körül alakulhat, majd hidegfront érkezik, amely véget vet a kánikulának – írta meg a HungaroMet. Hétfőn napos idő várható, általában kevés fátyol és gomolyfelhővel, de néhol zápor, esetleg zivatar sem kizárt.
A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 31 fok között alakul.
Veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, fronthatás sem terheli az arra érzékenyek szervezetét, ugyanakkor a délutáni, kora esti órákban néhol az egészségügyi határérték köré emelkedhet az ózon koncentrációja.
Kedden fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, miközben főként a nyugati és északnyugati tájakon erőteljesebb felhőképződés várható, ott délutántól elszórtan záporok és zivatarok is előfordulhatnak. A délies szél megélénkül, majd késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul, zivatarok környezetében pedig erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban többnyire 12 és 17 fok közötti értékeket mérhetnek, délután pedig 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
Szerdán északon és északnyugaton sok lesz a felhő, de a napsütés mellett máshol is erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő képződés. Szórványosan eső, zápor és zivatar is kialakulhat, az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, délután 26 és 33 fok között valószínű, de nyugaton és északnyugaton ennél alacsonyabb értékekre kell készülni.
Csütörtökön átvonul a vastag frontfelhőzet, mögötte pedig több órára kisüt a nap. Sok helyen lehet csapadékra számítani, nagyobb eséllyel éjszaka, az eső mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak, majd nyugat felől fokozatosan csökken a csapadék valószínűsége.
Az északias szél sokfelé megerősödhet, néhol viharossá fokozódhat, a hőmérséklet pedig hajnalban 10 és 17, délután 22 és 27 fok között alakul.
Pénteken a fátyol és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, csapadékra kicsi az esély, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. Hajnalban 6 és 13, délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Szombaton általában többórás napsütésre lehet számítani, de helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik, hajnalra 10 és 18 fok közé hűl le a levegő, késő délutánra pedig 23 és 30 fok közé melegszik.
Vasárnap gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, helyenként záporral, zivatarral, az északi, északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakulhat.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
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