Energiaár-sokk a láthatáron: jelentősen megdrágulhat az energia Európában

A szakértők szerint Magyarország földgázellátási rendszere jelenleg stabil, az ország négy irányból képes földgázt fogadni, miközben export jelenleg csak Szlovákia felé történik, Ukrajna irányába nem. „Nálunk is a szokásosnál talán egy picivel alacsonyabb a töltöttségi szint, de nem kritikus semmiképpen, és nálunk Magyarországon pluszban amellett, hogy nekünk van lehetőségünk vezetéken keresztül még orosz gázhoz is hozzáférni. Az is jó helyzetet kínál, hogy a tárolói kapacitásaink bőségesek, van stratégiai készletünk is és van tárolói kötelezettség is a piaci szereplők esetében” – tette hozzá.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP
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