Energiaár-sokk a láthatáron: jelentősen megdrágulhat az energia Európában

A 2022-es energiaválság óta nem látott mélypontra süllyedt az európai földgáztárolók töltöttsége, miután az idei hideg tél után a korábbi 83 százalékos szintről 42 százalékra csökkent a készletek aránya. A szakértők szerint ellátási problémáktól nem kell tartani, de a földgáz ára jelentősen emelkedhet Európában.

A helyzetet több tényező is nehezíti. Nyugat-Európa továbbra sem vásárol közvetlenül orosz földgázt, miközben a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság a cseppfolyósított földgáz beszerzésére is hatással van. A híradó által megkérdezett szakértők ugyanakkor úgy látják, hogy az ellátás biztonsága nincs veszélyben.