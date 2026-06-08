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szlovákia magyarország nyugat földgáz helyzet ukrajna

Energiaár-sokk a láthatáron: jelentősen megdrágulhat az energia Európában

2026. június 08. 06:46

Szakértők szerint a földgáz piaci ára akár meg is duplázódhat.

2026. június 08. 06:46
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A 2022-es energiaválság óta nem látott mélypontra süllyedt az európai földgáztárolók töltöttsége, miután az idei hideg tél után a korábbi 83 százalékos szintről 42 százalékra csökkent a készletek aránya. A szakértők szerint ellátási problémáktól nem kell tartani, de a földgáz ára jelentősen emelkedhet Európában.

A helyzetet több tényező is nehezíti. Nyugat-Európa továbbra sem vásárol közvetlenül orosz földgázt, miközben a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság a cseppfolyósított földgáz beszerzésére is hatással van. A híradó által megkérdezett szakértők ugyanakkor úgy látják, hogy az ellátás biztonsága nincs veszélyben.

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„Földgázellátási problémák nem lesznek, legfeljebb drágulni fog a földgáz. Ugye a Hormuzi-szoros körüli háborús helyzet miatt jelentős LNG-kapacitás, Katar földgáztermelés, LNG-termelése csökkent és ez a globális egyensúlyra hatással van, és ez kihat nyilván az európai piacra és az európai árakra is” – mondta egy energetikai szakértő.

Szakértők szerint a földgáz piaci ára akár meg is duplázódhat.

Míg korábban egy megawattóra földgáz körülbelül 30 euróba került, a következő időszakban akár 60-70 eurós árak is kialakulhatnak. Magyarország helyzete ugyanakkor kedvezőbb lehet több nyugat-európai országnál, mivel az ország több irányból is képes földgázt importálni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter korábban azt ígérte, hogy a kormány fenntartja és szükség esetén kiterjeszti a rezsicsökkentést.

„Rezsicsökkentés plusz programunkban amellett, hogy megtartjuk és szociális alapon kiterjesztjük a rezsicsökkentést, időjárástól és helyzettől függően szükség szerint megemeljük a rezsicsökkentett gáz- és áramfogyasztási limitet” – fogalmazott miniszteri meghallgatásán.

A szakértők szerint Magyarország földgázellátási rendszere jelenleg stabil, az ország négy irányból képes földgázt fogadni, miközben export jelenleg csak Szlovákia felé történik, Ukrajna irányába nem. „Nálunk is a szokásosnál talán egy picivel alacsonyabb a töltöttségi szint, de nem kritikus semmiképpen, és nálunk Magyarországon pluszban amellett, hogy nekünk van lehetőségünk vezetéken keresztül még orosz gázhoz is hozzáférni. Az is jó helyzetet kínál, hogy a tárolói kapacitásaink bőségesek, van stratégiai készletünk is és van tárolói kötelezettség is a piaci szereplők esetében” – tette hozzá.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP 

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Összesen 8 komment

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orokkuruc-2
2026. június 08. 08:17
A téli gázprobléma (nem is lesz, de az kurva drágán) talán az első ok lesz, amikor már a legfosagyúbb TISZAros is felfogja mennyire meg lettek vezetve.
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0
0
survivor
2026. június 08. 07:51
Orbaááán tehet róla !🤣
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1
0
nanemane-0
2026. június 08. 07:44
Szeretett miniszterelnökünk megoldja ezt a problémát is.
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. június 08. 07:38
Nekem Hofi klasszikusa jutott eszembe az írásról: „Felkészültünk a télre... de be kell valljuk, hóra nem számítottunk.” Először is semmi garancia nincs rá, hogy lesz földgáz. Az LNG transzfer pár tengeri drónnal lenullázható, ezek olcsó és sufnituningban előállítható eszközök. A vezetékes gázimportunkat pedig bármikor leállíthatják vagy Brüsszelből, vagy Kijevből, mindegyiknek megvan az eszköze hozzá. Mihez képest drágulhat duplájára a földgáz? Az európai háztartási árak átlagban négyszer, van ahol több mint tízszer olyan magasak, mint Magyarországon. Kapitány kijelentésére bármit is alapozni gyerekes naivitás, itt viszont orákulumként idézik. Még jó hogy nem Landvai Ildikóra hivatkozik a cikk írója, bár nem látok olyan nagy különbséget kettejük hitelessége között. Fő hogy nem lesz gázáremelés, meg vagyunk nyugodva.
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