A Bizottság mindent megtett azért, hogy az uniós pénzeket Magyar Péter kormánya kapja meg, ne az előző

Találóan mondta Magyar Péter: örömmel teljesítette az Európai Bizottság által a kondicionalitási eljárás keretében előírt feltételeket. Egy olyan eljárás feltételeit, amelyet Ursula von der Leyen pontosan két nappal Viktor Orbán 2022-es győzelme után jelentett be.

Miután a teljes parlamenti cikluson át visszatartott forrásokat felszabadították, Budapest pedig mosolyogva elfogadta Brüsszel minden feltételét, a kör immár bezárult.

Persze a Bizottság folyamatosan hangsúlyozza, hogy az uniós források folyósítása szigorú feltételekhez kötött, és a pénzt csak az elvárt reformok előrehaladtával utalják. Ez egy módja annak, hogy feledtessék: Donald Tusk megkapta a konzervatív lengyel kormánytól korábban visszatartott teljes összeget – mellékesen szólva mindenféle kondicionalitási eljárás nélkül –, vagyis a nem csekély 137 milliárd eurót, homályos ígéreteken túli érdemi ellenszolgáltatás nélkül. Ez az Európai Unió, különösen pedig a Bizottság számára rendkívül kellemetlen precedens,