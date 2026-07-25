Az újjáépítés során meg kell hallgatnunk a polgármestereket, mert túlságosan kevéssé figyeltünk oda a szavukra az elmúlt tizenhat évben

A Fidesz 1990 és 1998 között az önkormányzatok pártja volt. Miközben az országos politikában kis ellenzéki tömörülésként játszott szerepet, számos önkormányzatban irányító erőként mutathatta meg a közösségekkel kapcsolatos elképzeléseinek realitását. Alsóörs – majd Balatonfüred –, Kaposvár, Karcag, Pápa, Siófok: csak néhányat említek azok közül a Fidesz által vezetett települések közül, amelyek a siker szinonimájává váltak akkoriban, mint ahogyan vezetőik – Bóka István, Szita Károly, Fazekas Sándor, Kovács Zoltán és Balázs Árpád – is a párt országosan ismert és megbecsült, befolyásos tagjai voltak.

Az azóta eltelt negyedszázad még több sikeres települést és még több eredményes polgármestert adott nekünk a politikában. Az újjáépítés során meg kell hallgatnunk őket, mert túlságosan kevéssé figyeltünk oda a szavukra az elmúlt tizenhat évben. Meg kell értenünk a tapasztalataikat, érveiket és javaslataikat, mert ezek jelenthetik a jövő polgári politikájának alapját.

Nem csupán az önkormányzatok és vezetőik azok, amikre és akikre figyelnünk kell. Legalább ilyen fontos, hogy mellettük ismét felvegyük a kapcsolatot a helyi közösségek másik nagy csoportjával, a civil szervezetekkel is. Nem, nem azokra a civil szervezetekre gondolok, amelyek egyesületnek vagy szövetségnek, esetleg alapítványnak álcázott pártok. Hanem azokra a klubokra, polgári körökre, egyesületekre, amelyek tevékenységüket valóban a helyi érdekek összegyűjtésének, ötvözésének és kifejezésének szentelik.