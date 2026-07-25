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siófok fidesz balatonfüred kaposvár újjáépítés helyi közösségek politika

Az újjáépítés során meg kell hallgatnunk a polgármestereket, mert túlságosan kevéssé figyeltünk oda a szavukra az elmúlt tizenhat évben

2026. július 25. 05:57

A helyi közösségek bizalma és támogatása nélkül nem lehet polgári politikát képviselni.

2026. július 25. 05:57
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor

Bennünk ég még a választási vereség fájdalma, és ma sem tűnik könnyű feladatnak, hogy megvonjuk annak a tizenhat évnek a mérlegét, amely az ország sorsának irányítására adatott meg. Pedig sokan emlékezhetünk az időszakra, amikor Magyarországon a közjogi intézményrendszer, éppúgy, mint a költségvetés, gyakorlatilag romokban hevert. Tudjuk, hogy 2010-ben, amikor nyolc év után a kormányzás lehetőségét megkaptuk, egy olyan országot örököltünk, amelyik akkor már négy éve a hideg-polgárháború körülményei között élt, alkotmányellenes közjogi helyzetekkel és egy olyan költségvetési és gazdasági helyzettel, amilyen Magyarországot az akkor már két éve gazdasági összeomlással küzdő Görögország mellé helyezte a sérülékenységi rangsorokban. 

Büszkék lehetünk arra, hogy az eltelt tizenhat évben nem csupán természeti és egészségügyi csapásokat és háborús körülményeket vészeltünk át eredményesen, de közben stabilizáltuk az ország gazdaságát, költségvetését, 

sőt a magyar társadalom olyan sikeres gyarapodási időszakot tudhat a magáénak, amelyben számottevően csökkent a szegénységnek kitett csoportok és egyének aránya, ugyanakkor soha nem látott módon erősödött meg anyagilag és szélesedett ki társadalmi bázisát tekintve a középosztály, a polgárság. 

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El kell mondanunk ezt, még akkor is, ha fájdalmas múlt időben beszélni róla. Le kell zárnunk ezt a történetet, mert április 12-én a választópolgárok nagy többsége úgy döntött, mást bíz meg az ország irányításával az elkövetkező évekre. A mi feladatunk most az, hogy levonjuk mind a tizenhat éves kormányzás, mind pedig a választási vereség tanulságait, és újjáépítsük azt a jobbközép irányultságú polgári erőt, amely vonzó alternatívát jelent polgárainknak 2029-re az önkormányzati és európai parlamenti választásra, 2030-ra pedig az országgyűlési választásra. 

Az újjáépítés munkáját a helyi közösségekben kell kezdenünk. 

Korábbi tapasztalataink mind arra intenek minket, hogy a helyi közösségek bizalma és támogatása nélkül nem lehet polgári politikát képviselni. 

A Fidesz 1990 és 1998 között az önkormányzatok pártja volt. Miközben az országos politikában kis ellenzéki tömörülésként játszott szerepet, számos önkormányzatban irányító erőként mutathatta meg a közösségekkel kapcsolatos elképzeléseinek realitását. Alsóörs – majd Balatonfüred –, Kaposvár, Karcag, Pápa, Siófok: csak néhányat említek azok közül a Fidesz által vezetett települések közül, amelyek a siker szinonimájává váltak akkoriban, mint ahogyan vezetőik – Bóka István, Szita Károly, Fazekas Sándor, Kovács Zoltán és Balázs Árpád – is a párt országosan ismert és megbecsült, befolyásos tagjai voltak. 

Az azóta eltelt negyedszázad még több sikeres települést és még több eredményes polgármestert adott nekünk a politikában. Az újjáépítés során meg kell hallgatnunk őket, mert túlságosan kevéssé figyeltünk oda a szavukra az elmúlt tizenhat évben. Meg kell értenünk a tapasztalataikat, érveiket és javaslataikat, mert ezek jelenthetik a jövő polgári politikájának alapját. 

Nem csupán az önkormányzatok és vezetőik azok, amikre és akikre figyelnünk kell. Legalább ilyen fontos, hogy mellettük ismét felvegyük a kapcsolatot a helyi közösségek másik nagy csoportjával, a civil szervezetekkel is. Nem, nem azokra a civil szervezetekre gondolok, amelyek egyesületnek vagy szövetségnek, esetleg alapítványnak álcázott pártok. Hanem azokra a klubokra, polgári körökre, egyesületekre, amelyek tevékenységüket valóban a helyi érdekek összegyűjtésének, ötvözésének és kifejezésének szentelik. 

A mi feladatunk tehát most az, hogy menjünk vissza a helyi közösségeinkhez. Nézzünk polgártársaink szemébe, beszéljük meg az elmúlt időszakot. Nyújtsunk kezet egymásnak, és tervezzük meg azt a jövőt, amely az országos politika mai őrjöngésével szemben a polgárok higgadt, mérsékelt, józan párbeszéden alapuló politikáját mutatja fel.

A szerző volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Nyitókép: Földházi Árpád

 

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Összesen 55 komment

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Sorrend:
polárüveg
2026. július 25. 10:22
A passzátszelet fújó, a világ urai elérkezettnek látták learatni a patrióta vezetésű Magyarország javait, miután a Gyurcsány korszak kifosztása után helyreállították a gazdaságot. De nemcsak ezt látták elérkezettnek. Mohács 500. évfordulójára időzítették az újabb beláthatatlan veszteségekkel járó csatavesztését a szuverén Magyarországot akaró patriótáknak, úgy, ahogy az 1956-os szabadságharc 50. évfordulójára, 2006-ra. Ezek után nehéz nem hinni, h. valakik nem tervezik előre az eseményeket. De, és ez az évfodulókra időzített tervezettség más gyanakodást is felkelt: a Magyarország ellen alkalmazott sátánista okkultizmusét. Ha már a katasztrófális események okkult transzponálása szóba kerül, akkor ne felejtsük el, hogy a muhi csatavesztés helyszínének eredeti neve 1894-ig MOHi puszta volt, érdekes, h. a MOHácsi sík volt a másik tragikus csatavesztés. Így MOHulunk, így akarják szétaprózni, MOHává tenni a magyarságot. Ma eseményei a mohácsi körülményekhez hasonlók. Mindig túléltük.
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0
0
..--..
2026. július 25. 10:08
-zsoltkom- Navracsicsnak minden szava a semmibe hullott, még nem volt meg a fajtiszta tusványosi Orbán beszéd. Anélkül nem tudják összerántani a Fidesz közösséget. Nagyon kíváncsi leszek, hogy most kit nevez meg ellenségnek Orbán.
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0
1
Agricola
2026. július 25. 09:55
Navracsics elfelejti, hogy Magyarország most az EU befolyási övezetébe tartozik, mely ellenségesen viszonyult az Orbán kormányhoz. Az EU masszívan beavatkozott a választásokba, például az európai pénzeszközök visszatartásával, politikai nyomásgyakorlás céljából. Magyar Péter kampányának vonzó eleme volt sokak számára, hogy győzelme esetén (az EU jóindulatával támogatva): „Az utolsó euró centig is hazahozzuk a nekünk járó forrásokat”. A Druzsba olaj csővezeték lezárása, Zelenszkij zsarolása is sikerrel járt. Volt már ilyen történelmi helyzet, akkor a Szovjetunió befolyási övezetéhez tartoztunk. Akkor is akárhogy kapálóztunk, létre jött az akkori "Rendszerváltás". Lengyelország is hiába ellenkezett akkor, noha először szállt szembe a náci Németországgal mégis szovjet uralom alá került a háború befejeztével. Most az EU erőfölénye hasonló helyzetet hozott létre, amelyben Magyar Péter játszhatja el a Helytartó szerepét (mint egykor Rákosi).
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3
0
yalaelnok
2026. július 25. 09:28
Navracsiccsal az a legnagyobb baj, hogy buta és karrierista
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2
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