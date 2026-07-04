Halálos baleset miatt perelték be a Teslát az Egyesült Államokban

Az elhunyt nő családja pert indított a Tesla ellen egy texasi halálos baleset miatt, amelyben egy Tesla Model 3-as egy családi házba csapódott. Az InfoStart a Reuters beszámolója alapján azt írta, hogy a baleset következtében a házban tartózkodó, 76 éves Martha Avila olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt.

A járművet vezető, 44 éves Michael David Butler ellen halált okozó gondatlan emberölés miatt emeltek vádat. A férfi azt állítja, hogy a baleset idején az autó önvezető üzemmódban működött, és egy ételkiszállítás során éppen zenét váltott a fedélzeti kijelzőn, mielőtt elájult volna. A nyomozás ugyanakkor arra jutott, hogy a Tesla az ütközés előtt közel 117 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, ami több mint kétszerese volt a megengedett sebességnek, miközben a fékpedált az ütközést megelőző egy percben nem használták.