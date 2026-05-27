Halálos baleset történt a H5-ös HÉV vonalán: Csillaghegy és Békásmegyer között gázolt a szerelvény

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság beszámolója szerint halálos baleset történt szerda reggel a H5-ös HÉV vonalán:

Csillaghegy és Békásmegyer között egy szerelvény elgázolt egy férfit, aki a helyszínen életét vesztette.

A tragédia kapcsán hatóságok nyomatékosan hívják fel a figyelmet arra, hogy az okostelefonok és a zajszűrős fülhallgatók használata teljesen kizárhatja a külvilágot, ami vasúti átjárókban életveszélyes helyzeteket teremthet.