Nem jött be a 30 millió forintos óvadék: letartóztatták a Váci úti felüljárónál halálos balesetet okozó török sofőrt

A rendelkezésre álló információk szerint a sofőr egy Audi RS7 sportautóval haladt Újpest felől a belváros irányába, miközben többször is átlépte a sebességhatárt és a záróvonalat, valamint a szemközti sávba is áthajtott. Egy ilyen manőver során a szembejövő forgalom miatt visszatért a saját sávjába, ahol két, vele azonos irányba haladó járműnek ütközött. Ezt követően ismét áttért a szemközti sávba, ahol egy Toyota márkájú gépjárműnek csapódott, amely az ütközés következtében megpördült és lezuhant a felüljáróról.

A vétlen autó 66 éves vezetője a helyszínen életét vesztette, míg az Audi 35 éves utasa a kórházban halt bele sérüléseibe.