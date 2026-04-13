04. 13.
hétfő
04. 13.
hétfő
audi toyota sofőr bíróság Róbert Károly körút Váci út Budapest Göncz Árpád városközpont óvadék halálos baleset

Nem jött be a 30 millió forintos óvadék: letartóztatták a Váci úti felüljárónál halálos balesetet okozó török sofőrt

2026. április 13. 18:33

Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

2026. április 13. 18:33
Nem tett vallomást a bíróság előtt az a török állampolgárságú, 25 éves sofőr, aki április 10-én késő este halálos tömegbalesetet okozott a Váci úti felüljárónál – írja a 24.hu.

A gyanúsított és védője 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, ezt azonban a nyomozati bíró elutasította és egy hónapra elrendelte a letartóztatását a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt – tájékoztatta a lapot Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A rendelkezésre álló információk szerint a sofőr egy Audi RS7 sportautóval haladt Újpest felől a belváros irányába,  miközben többször is átlépte a sebességhatárt és a záróvonalat, valamint a szemközti sávba is áthajtott. Egy ilyen manőver során a szembejövő forgalom miatt visszatért a saját sávjába, ahol két, vele azonos irányba haladó járműnek ütközött. Ezt követően ismét áttért a szemközti sávba, ahol egy Toyota márkájú gépjárműnek csapódott, amely az ütközés következtében megpördült és lezuhant a felüljáróról. 

A vétlen autó 66 éves vezetője a helyszínen életét vesztette, míg az Audi 35 éves utasa a kórházban halt bele sérüléseibe.

A rendőrség feltételezése szerint az Audi egy másik járművel versenyezhetett, azonban a másik autóval kapcsolatban egyelőre nem közöltek további információkat. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint az eset körülményeinek teljes körű feltárása még folyamatban van.

A sofőrt halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítják, amelyért elítélése esetén öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Nyitókép: Mihádák Zoltán / MTI

astra04
•••
2026. április 13. 18:48 Szerkesztve
Mocskos török kecskebaszó nyikhaj geci. Minimum 20 évet érdemel! Rohadjon meg! Szigorítani a törvényeket! Egyébként is, hogy lehet, hogy a Rendőrpalota mellett rendszeresek ezek az illegális gyorsulási versenyek? Az ilyeneket elkapni, szarrá büntetni, autót elkobozni, jogosítványt élete végéig bevonni! Második alkalommal, ha elkapják (már jogsi nélkül), autót elkobozni, a férget lesittelni 10 évre!
