Nem jött be a 30 millió forintos óvadék: letartóztatták a Váci úti felüljárónál halálos balesetet okozó török sofőrt

Tragikus baleset Budapesten: lezuhant egy autó az Árpád hídnál a felüljáróról, ketten meghaltak
Összesen öt autó ütközött.
Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.
Nem tett vallomást a bíróság előtt az a török állampolgárságú, 25 éves sofőr, aki április 10-én késő este halálos tömegbalesetet okozott a Váci úti felüljárónál – írja a 24.hu.
A gyanúsított és védője 30 millió forintos óvadékot ajánlott fel, ezt azonban a nyomozati bíró elutasította és egy hónapra elrendelte a letartóztatását a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt – tájékoztatta a lapot Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.
A rendelkezésre álló információk szerint a sofőr egy Audi RS7 sportautóval haladt Újpest felől a belváros irányába, miközben többször is átlépte a sebességhatárt és a záróvonalat, valamint a szemközti sávba is áthajtott. Egy ilyen manőver során a szembejövő forgalom miatt visszatért a saját sávjába, ahol két, vele azonos irányba haladó járműnek ütközött. Ezt követően ismét áttért a szemközti sávba, ahol egy Toyota márkájú gépjárműnek csapódott, amely az ütközés következtében megpördült és lezuhant a felüljáróról.
A vétlen autó 66 éves vezetője a helyszínen életét vesztette, míg az Audi 35 éves utasa a kórházban halt bele sérüléseibe.
A rendőrség feltételezése szerint az Audi egy másik járművel versenyezhetett, azonban a másik autóval kapcsolatban egyelőre nem közöltek további információkat. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint az eset körülményeinek teljes körű feltárása még folyamatban van.
A sofőrt halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítják, amelyért elítélése esetén öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
Nyitókép: Mihádák Zoltán / MTI
