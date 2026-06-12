Hosszú Katinka hosszú idő után jelentkezett újra: az olimpiai bajnok különleges vendéget fogadott Budapesten

A találkozó során az úszóiskola lehetőséget kapott arra, hogy részletesen bemutassa saját szakmai filozófiáját, az utánpótlás-nevelésről alkotott egyedi szemléletét, valamint azt az értékrendet, amely az egész program alapjait képezi.

„Hiszünk abban, hogy a fenntartható sportolói siker alapja a magas szakmai színvonal, a hosszú távú gondolkodás és a karakterépítés” – írta a bejegyzésben Hosszú Katinka, hozzátéve, hogy ezek a vezérelvek határozzák meg az intézmény mindennapi működését.

A látogatás lehetőséget teremtett a jövőbeni célok közös átbeszélésére is. A résztvevők mélyreható eszmecserét folytattak a sportág jövőjéről, az utánpótlás-fejlesztés fontosságáról és a következő generációk szerepéről a versenysportban. A házigazdák külön köszönetüket fejezték ki Kirsty Coventrynek a látogatásért, valamint azért a figyelemért és bizalomért, amellyel a magyar sportműhely munkája iránt viseltetett.