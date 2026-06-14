Társadalom vadiúj alapokon: íme a radikális recept!

Miért „dermedt meg” a libertarianizmus?

A természetes jogok – elsősorban a többes magántulajdon és a szerződési szabadság – pontosan ezekre a strukturális hibákra adnak „mérnöki megoldást”. Hayek tudásproblémájára a decentralizált tulajdonjog a válasz: csak az egyén rendelkezik a saját ízléséről, tehetségéről és körülményeiről szóló lokális tudással.

A szerződési szabadság pedig kölcsönös beleegyezéssel kényszeríti az aktorokat, hogy figyelembe vegyék mások szubjektív értékelését – ez sűríti az információt árakká. Az érdekeltségi problémát a tulajdon „vízhatlan rekeszekként” tartalmazza: egy-egy részrehajlás okozta kár nem terjed át az egész rendszerre. A hatalomkoncentráció ellen pedig a klasszikus kompetencia-elv áll: az állam csak a közhatású, másokat károsító magatartást regulálhatja, nem a magánélet belső erkölcsi világát. Barnett hangsúlyozta: a valódi közös jó nem egy kollektív végállapot vagy aggregált mutató, hanem magának az intézményi keretnek a fenntartása.