„2025-ben a Fidesz tiltással próbálta megakadályozni, hogy megrendezzék a Budapest Pride-ot. Az intézkedés azonban úgy tűnik, mozgósította az embereket: több százezren vonultak utcára, így a Pride a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legnagyobb tüntetésévé vált. Az idei Pride jóval kisebb volt a tavalyinál – de a rekordhőség ellenére még így is legalább 50 ezren vonultak fel. A tüntetők létszámának csökkenése aligha meglepő: a Fidesz bukásával megszűnt az a közvetlen politikai fenyegetés, amely egy évvel korábban százezreket vitt az utcára. Sokan a kormányváltással fellélegeztek, és joggal érezhették úgy, hogy a legrosszabb időszak véget ért.

Ám az LMBTQ*-közösségek helyzetét nem az mutatja meg, hányan vonulnak fel egy Pride-on – még ha a tavalyi tömegrendezvény fontos jelzése is volt annak, hogy milyen sokan álltak ki mellettük. Sokkal

lényegesebb kérdés, hogy a kormányváltás után mi változott valójában azok életében, akik továbbra sem élnek egyenlő jogokkal. A válasz kijózanító.