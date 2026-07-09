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Körülbelül egy éve több százezren vonultak utcára, miután a Fidesz megpróbálta ellehetetleníteni a Pride megszervezését. A tiltás megbukott.
„2025-ben a Fidesz tiltással próbálta megakadályozni, hogy megrendezzék a Budapest Pride-ot. Az intézkedés azonban úgy tűnik, mozgósította az embereket: több százezren vonultak utcára, így a Pride a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legnagyobb tüntetésévé vált. Az idei Pride jóval kisebb volt a tavalyinál – de a rekordhőség ellenére még így is legalább 50 ezren vonultak fel. A tüntetők létszámának csökkenése aligha meglepő: a Fidesz bukásával megszűnt az a közvetlen politikai fenyegetés, amely egy évvel korábban százezreket vitt az utcára. Sokan a kormányváltással fellélegeztek, és joggal érezhették úgy, hogy a legrosszabb időszak véget ért.
Ám az LMBTQ*-közösségek helyzetét nem az mutatja meg, hányan vonulnak fel egy Pride-on – még ha a tavalyi tömegrendezvény fontos jelzése is volt annak, hogy milyen sokan álltak ki mellettük. Sokkal
A házassági egyenlőségtől a transznemű emberek jogi elismerésén át a homofób jogszabályok eltörléséig hosszú a lista, amelyet sem minden idők legnagyobb Pride-ja, sem önmagában a kormányváltás nem oldott meg. Nézzük végig, mivel maradt adós a politika.”
(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)