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pride - fidesz jog

Ha folyton alapvető jogokért kell küzdeni, elfelejthetjük, hogy mennyi mindent érdemelnénk még

2026. július 09. 18:28

Körülbelül egy éve több százezren vonultak utcára, miután a Fidesz megpróbálta ellehetetleníteni a Pride megszervezését. A tiltás megbukott.

2026. július 09. 18:28
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Juhász B. Kincső
Mérce

„2025-ben a Fidesz tiltással próbálta megakadályozni, hogy megrendezzék a Budapest Pride-ot. Az intézkedés azonban úgy tűnik, mozgósította az embereket: több százezren vonultak utcára, így a Pride a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legnagyobb tüntetésévé vált. Az idei Pride jóval kisebb volt a tavalyinál – de a rekordhőség ellenére még így is legalább 50 ezren vonultak fel. A tüntetők létszámának csökkenése aligha meglepő: a Fidesz bukásával megszűnt az a közvetlen politikai fenyegetés, amely egy évvel korábban százezreket vitt az utcára. Sokan a kormányváltással fellélegeztek, és joggal érezhették úgy, hogy a legrosszabb időszak véget ért.

Ám az LMBTQ*-közösségek helyzetét nem az mutatja meg, hányan vonulnak fel egy Pride-on – még ha a tavalyi tömegrendezvény fontos jelzése is volt annak, hogy milyen sokan álltak ki mellettük. Sokkal

lényegesebb kérdés, hogy a kormányváltás után mi változott valójában azok életében, akik továbbra sem élnek egyenlő jogokkal. A válasz kijózanító.

A házassági egyenlőségtől a transznemű emberek jogi elismerésén át a homofób jogszabályok eltörléséig hosszú a lista, amelyet sem minden idők legnagyobb Pride-ja, sem önmagában a kormányváltás nem oldott meg. Nézzük végig, mivel maradt adós a politika.”

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(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

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Összesen 2 komment

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yalaelnok
2026. július 09. 19:31
ostoba buzipropagandista
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Irgum-burgum
2026. július 09. 18:43
A Pride 2025-ös betiltásával Orbán hatalmas öngólt lőtt, hiszen egyesítette az összes orbánellenes polgárt a legnagyobb hazai anti-NER büszkeségmeneten. Mindenki, aki részt vett a többszázezres tömeg felvonulásán érezte, hogy a rendszernek annyi...
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