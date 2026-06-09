Különleges lehetőséget kínál az MCC – elindult a jelentkezés az ösztöndíjprogramba!

Felhívást tett közzé a Mathias Corvinus Collegium: művészeti projektek megvalósításához kínálnak támogatást a középiskolába járó korosztálynak mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal. Ezzel a programmal jelentős segítséget nyújtanak a kiemelkedő középiskolás tehetségeknek.

Úgy fogalmaznak, megnyílt a jelentkezés az MCC ARS Művészeti Ösztöndíjprogram 2026/2027-es évadára, ahol mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal segítjük a kiemelkedő középiskolás tehetségeket.