Különleges lehetőséget kínál az MCC – elindult a jelentkezés az ösztöndíjprogramba!

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Mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal segítik a kiemelkedő középiskolás tehetségeket.
Felhívást tett közzé a Mathias Corvinus Collegium: művészeti projektek megvalósításához kínálnak támogatást a középiskolába járó korosztálynak mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal. Ezzel a programmal jelentős segítséget nyújtanak a kiemelkedő középiskolás tehetségeknek.
Úgy fogalmaznak, megnyílt a jelentkezés az MCC ARS Művészeti Ösztöndíjprogram 2026/2027-es évadára, ahol mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal segítjük a kiemelkedő középiskolás tehetségeket.
A kiválasztott ösztöndíjasok 10 hónapon keresztül támogatásban részesülnek, emellett fellépési, publikációs és szakmai bemutatkozási lehetőségeket is kapnak.
Jelentkezési határidő: 2026. június 30.
Jelentkezés az alábbi linken!
Fotó: MCC