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középiskola MCC program

Különleges lehetőséget kínál az MCC – elindult a jelentkezés az ösztöndíjprogramba!

2026. június 09. 09:03

Mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal segítik a kiemelkedő középiskolás tehetségeket.

2026. június 09. 09:03
MCC

Felhívást tett közzé a Mathias Corvinus Collegium: művészeti projektek megvalósításához kínálnak támogatást a középiskolába járó korosztálynak mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal. Ezzel a programmal jelentős segítséget nyújtanak a kiemelkedő középiskolás tehetségeknek.

Úgy fogalmaznak, megnyílt a jelentkezés az MCC ARS Művészeti Ösztöndíjprogram 2026/2027-es évadára, ahol mentorálással, szakmai támogatással és havi ösztöndíjjal segítjük a kiemelkedő középiskolás tehetségeket.

A kiválasztott ösztöndíjasok 10 hónapon keresztül támogatásban részesülnek, emellett fellépési, publikációs és szakmai bemutatkozási lehetőségeket is kapnak.

Jelentkezési határidő: 2026. június 30.

Jelentkezés az alábbi linken!

Fotó: MCC

Összesen 3 komment

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Sorrend:
wadcutter
2026. június 09. 09:57
Hegedűs dokit kell felkérni táncművészeti mentornak, ahhoz legalább értene
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0
0
Dokoli
2026. június 09. 09:50
Ők azok akik négy év múlva is a Tiszára fognak szavazni? Mindenekelőtt kell még egy Hír tv, Csörte meg Komment műsorokkal, sok sok hazudós idegen és még több felkészületlen fideszes résztvevővel. Kérdem én, kinek jó ez így?
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0
0
Héja
2026. június 09. 09:31
Remek, előremutató intézkedés.
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0
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