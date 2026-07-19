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Hanem valódi versenyt teremt, leválthatóvá teszi a rossz képviselőket, és lehetőséget ad a választóknak a jók megtartására. A parlament ugyanis nem attól újul meg, hogy rendszeresen elfelejti, amit megtanult.
„Képzeljünk el egy bankot, kórházat vagy energetikai vállalatot, amely szabályzatban rögzíti: tizenkét év után minden tapasztalt vezetőjét el kell küldenie, függetlenül a teljesítményétől. Ezt aligha neveznénk hatékony személyzeti politikának. A parlamentben mégis vonzó reformnak tűnhet ugyanez az elv, noha egy modern állam törvényhozása legalább olyan összetett szervezet, mint egy nagyvállalat.
A képviselői mandátumok korlátozása olcsó és népszerű reformnak látszik. A gyors politikusi rotáció azonban intézményi tudást tüntethet el, gyengítheti a parlament ellenőrző erejét, és bizonyos körülmények között még az állami kiadásokat is növelheti.
(...)
A mandátumkorlát könnyen lecseréli a névtáblát, miközben a családi, pártbeli vagy gazdasági hálózat érintetlen marad. Közben biztosan elveszi a választóktól annak lehetőségét, hogy egy jól teljesítő képviselőt tizenkét év után is megtartsanak, még akkor is, ha nagy többséggel újraválasztanák.
A merev plafonnál célzottabb eszköz lehet az egymást követő ciklusok korlátozása, majd egy kihagyás utáni visszatérés engedélyezése.
A bizottsági és frakcióvezetői posztok időkorlátja pedig csökkentheti a személyes hatalomkoncentrációt anélkül, hogy a parlament egy csapásra elveszítené a szakpolitikai tudást.
A nyitottabb párton belüli jelöltállítás, az előválasztás, a kampányfinanszírozás átláthatóbbá tétele és az egyenlőbb médiahozzáférés közvetlenebbül támadhatja a hivatalban lévők előnyét. A szigorú összeférhetetlenségi, lobbizási és vagyonnyilatkozati szabályok pedig a korrupciós és foglyul ejtési kockázatot célozzák, nem a tapasztalatot büntetik.
A politikai megújulás és az intézményi emlékezet nem egymás ellensége. Egy erős parlament egyszerre enged be kezdőket, tart meg középtapasztalattal rendelkező képviselőket, és őriz meg olyan veterán szakpolitikusokat, akik felismerik ugyanazt a költséges hibát, mielőtt az ország másodszor is elkövetné.
A jó szabály nem tizenkét év után küld el automatikusan mindenkit, hanem valódi versenyt teremt, leválthatóvá teszi a rossz képviselőket, és lehetőséget ad a választóknak a jók megtartására. A parlament ugyanis nem attól újul meg, hogy rendszeresen elfelejti, amit megtanult.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert