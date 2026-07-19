„Képzeljünk el egy bankot, kórházat vagy energetikai vállalatot, amely szabályzatban rögzíti: tizenkét év után minden tapasztalt vezetőjét el kell küldenie, függetlenül a teljesítményétől. Ezt aligha neveznénk hatékony személyzeti politikának. A parlamentben mégis vonzó reformnak tűnhet ugyanez az elv, noha egy modern állam törvényhozása legalább olyan összetett szervezet, mint egy nagyvállalat.

A képviselői mandátumok korlátozása olcsó és népszerű reformnak látszik. A gyors politikusi rotáció azonban intézményi tudást tüntethet el, gyengítheti a parlament ellenőrző erejét, és bizonyos körülmények között még az állami kiadásokat is növelheti.