Ketyeg az óra a hitelesek felett, szeptember végén véget érhet a kamatstop időszaka

A Bankmonitor elemzése szerint valóban közeledhet a jelzáloghitelek kamatstopjának vége. A szakportál arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet ezúttal már nem az intézkedés meghosszabbításáról rendelkezik, hanem konkrét határidőt szabna annak.

Amennyiben a szabályozást elfogadják, a kamatstop 2026. szeptember 30-án megszűnhet.

A döntés jelentőségét nehéz túlbecsülni, hiszen az intézkedés 2022 januárja óta védi az érintett hiteleseket a kamatkörnyezet kedvezőtlen változásaitól. Az elmúlt években többször is meghosszabbították a rendszert, ezért sokan már szinte állandó elemként tekintettek rá a magyar hitelpiacon. A kamatstop eredetileg a legfeljebb egyéves kamatperiódusú jelzáloghiteleket érintette. Ezeknél a konstrukcióknál a hitelkamat rendszeresen követi a pénzpiaci kamatok változását, így az inflációs válság idején rendkívül gyors és jelentős törlesztőrészlet-emelkedés következhetett volna be.