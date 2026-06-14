Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
jelzáloghitel kamatstop hitelkamat

Ketyeg az óra a hitelesek felett, szeptember végén véget érhet a kamatstop időszaka

2026. június 14. 16:49

Évekig tompította a kamatsokk hatásait, most azonban a végéhez közeledhet az egyik legfontosabb adósvédelmi intézkedés. A kamatstop kifutása ugyan országos szinten kezelhetőnek tűnik, de több ezer család számára nagyon is fájdalmas lehet.

2026. június 14. 16:49
null

A Bankmonitor elemzése szerint valóban közeledhet a jelzáloghitelek kamatstopjának vége. A szakportál arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet ezúttal már nem az intézkedés meghosszabbításáról rendelkezik, hanem konkrét határidőt szabna annak. 

Amennyiben a szabályozást elfogadják, a kamatstop 2026. szeptember 30-án megszűnhet.

A döntés jelentőségét nehéz túlbecsülni, hiszen az intézkedés 2022 januárja óta védi az érintett hiteleseket a kamatkörnyezet kedvezőtlen változásaitól. Az elmúlt években többször is meghosszabbították a rendszert, ezért sokan már szinte állandó elemként tekintettek rá a magyar hitelpiacon. A kamatstop eredetileg a legfeljebb egyéves kamatperiódusú jelzáloghiteleket érintette. Ezeknél a konstrukcióknál a hitelkamat rendszeresen követi a pénzpiaci kamatok változását, így az inflációs válság idején rendkívül gyors és jelentős törlesztőrészlet-emelkedés következhetett volna be. 

Később a védelem körét kiterjesztették a két-, három-, négy- és ötéves kamatfixálású jelzáloghitelekre is.

A rendszer lényege, hogy a hitelkamat kiszámításakor nem az aktuális bankközi kamatlábakat, hanem egy korábbi, jóval alacsonyabb referenciaértéket kell figyelembe venni. Ez különösen a 2022-es kamatsokk idején jelentett óriási segítséget az érintetteknek.

A kamatstop hatása ma sem tűnt el

Sokan gondolhatnák, hogy a magas inflációs időszak lezárultával a kamatstop jelentősége is megszűnt. A Bankmonitor számításai szerint azonban korántsem erről van szó. A 2022 őszén tapasztalt extrém helyzetben a különböző BUBOR-mutatók értéke 16 százalék fölé emelkedett. Ebben az időszakban az érintett kölcsönök kamata akár 14 százalékponttal is alacsonyabb lehetett a kamatstop miatt annál, mint amit a piaci körülmények indokoltak volna. Bár a pénzpiaci helyzet azóta jelentősen javult, a különbség továbbra is érzékelhető. A Bankmonitor által ismertetett adatok szerint 

  • a háromhavi BUBOR jelenleg 5,94 százalék, 
  • a hathavi 5,84 százalék, 
  • míg a tizenkét havi mutató 5,75 százalékon áll.

Ezek az értékek még mindig jóval magasabbak annál a szintnél, amelyet a kamatstop alkalmazásakor figyelembe vesznek. A szakértők szerint emiatt a változó kamatozású kölcsönöknél ma is 3,35–3,92 százalékpontos kamatelőnyt biztosít az intézkedés. Ez már önmagában jelzi, hogy a védelem megszűnése sok adós számára nem pusztán elméleti kérdés.

Több százezer szerződés érintett

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése alapján jelenleg mintegy 218 ezer jelzáloghitel-szerződést véd a kamatstop. Az érintett hitelállomány nagysága eléri a 842 milliárd forintot.

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy a megszüntetés körülbelül 216 ezer jelzáloghitel-szerződést érinthet, vagyis nagyjából minden negyedik lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelt.

Ezt is ajánljuk a témában

A teljes állományon belül különösen figyelmet érdemel egy szűkebb csoport. Az MNB becslése szerint mintegy 19 ezer család számít sérülékenynek. Ide azok tartoznak, akiknél a törlesztőrészlet legalább ötezer forinttal nőne, miközben a havi hitelteher elérné vagy meghaladná a családi jövedelem 40 százalékát.

Bár a teljes gazdaság szempontjából ez nem tűnik meghatározó számnak, a több tízezer érintett család helyzete aligha nevezhető mellékes kérdésnek.

Nem mindenkit érint egyformán

A Bankmonitor szerint a várható tehernövekedés nagysága jelentős eltéréseket mutathat. A számítások alapján a havi törlesztőrészletek 5,1 és 18,9 százalék közötti mértékben emelkedhetnek a kamatstop megszűnése után. A hatás elsősorban attól függ, mekkora még a fennálló tartozás és mennyi idő van hátra a hitelből. Az átlagos helyzet ugyanakkor valamivel kedvezőbb képet mutat. 

A szakportál szerint az érintett kölcsönök átlagos fennálló tartozása már csak mintegy 3,8 millió forint, ráadásul sok esetben a futamidő jelentős része is eltelt.

Ezért az adósok nagy részénél várhatóan néhány ezer forintos havi emelkedésről lehet szó. Ugyanakkor a nagyobb tartozással rendelkező vagy hosszabb hátralévő futamidejű ügyfelek esetében jóval komolyabb pluszteher jelentkezhet. A korábban nyilvánosságra került becslések szerint egy tipikus, öt év hátralévő futamidejű hitelnél körülbelül tízszázalékos törlesztőrészlet-emelkedés sem kizárt.

A kamatstop megszüntetésének hírére Kármán András pénzügyminiszter is reagált.

A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzuk a tényleges segítséget.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyilatkozat arra utal, hogy a kabinet is tisztában van azzal, hogy a változás egyes családok számára nehezen kezelhető helyzetet teremthet. Korábban a Mandiner idézte Sebestyén Gézát is, aki a kamatstopot „pénzügyi tűzfalnak” nevezte, és úgy vélte, az intézkedés megakadályozta, hogy a kamatemelések teljes erejükben zúduljanak rá a lakosságra. A szakember szerint a rendszer több százezer háztartás számára jelentett védelmet.

Az érintetteknek már most lépniük kellhet

A Bankmonitor szerint a kamatstop várható megszűnése miatt érdemes időben átgondolni a lehetőségeket. Egyes ügyfelek számára megoldást jelenthet a hitel végtörlesztése, másoknak a hitelkiváltás vagy a futamidő módosítása kínálhat menekülőutat.

A szakportál arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci lakáshitelek kamata 6,5–7 százalék körül alakul, ami bizonyos esetekben kedvezőbb lehet annál, mint amilyen kamatszint a kamatstop kifutása után kialakulhat.

Egyre inkább úgy tűnik tehát, hogy a szeptember végi dátum nem pusztán figyelmeztetés. Ha a tervezetből törvény lesz, akkor néhány hónapon belül lezárulhat egy olyan intézkedés, amely csaknem öt éven keresztül tompította a kamatsokk hatásait, és amelynek hiányát sok adós először októberben, a havi törlesztőrészletben fogja igazán megérezni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2026. június 14. 18:13
Igen, igen...2006 nyarát írjuk.
Válasz erre
0
0
Gasztronauta
2026. június 14. 18:09
Valaki mást várt a bankár kormánytól?
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. június 14. 17:52
" Orbán Viktor kíméletlenül helyretette Kapitány Istvánt és Kármán Andrást: "Egy kereskedő. Én tettem ki a szűrét, második embernek is alkalmatlan volt" A szektának persze megfelelő pénzügyminiszter....szopni fognak majd rendesen!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 14. 17:25
Oda se neki. A napi egymillió euróra kell a kormánynak a pénz, amit továbbra is fizet. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!