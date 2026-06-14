Ketyeg az óra a hitelesek felett, szeptember végén véget érhet a kamatstop időszaka

Épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot
Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.
Évekig tompította a kamatsokk hatásait, most azonban a végéhez közeledhet az egyik legfontosabb adósvédelmi intézkedés. A kamatstop kifutása ugyan országos szinten kezelhetőnek tűnik, de több ezer család számára nagyon is fájdalmas lehet.
A Bankmonitor elemzése szerint valóban közeledhet a jelzáloghitelek kamatstopjának vége. A szakportál arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet ezúttal már nem az intézkedés meghosszabbításáról rendelkezik, hanem konkrét határidőt szabna annak.
Amennyiben a szabályozást elfogadják, a kamatstop 2026. szeptember 30-án megszűnhet.
A döntés jelentőségét nehéz túlbecsülni, hiszen az intézkedés 2022 januárja óta védi az érintett hiteleseket a kamatkörnyezet kedvezőtlen változásaitól. Az elmúlt években többször is meghosszabbították a rendszert, ezért sokan már szinte állandó elemként tekintettek rá a magyar hitelpiacon. A kamatstop eredetileg a legfeljebb egyéves kamatperiódusú jelzáloghiteleket érintette. Ezeknél a konstrukcióknál a hitelkamat rendszeresen követi a pénzpiaci kamatok változását, így az inflációs válság idején rendkívül gyors és jelentős törlesztőrészlet-emelkedés következhetett volna be.
Később a védelem körét kiterjesztették a két-, három-, négy- és ötéves kamatfixálású jelzáloghitelekre is.
A rendszer lényege, hogy a hitelkamat kiszámításakor nem az aktuális bankközi kamatlábakat, hanem egy korábbi, jóval alacsonyabb referenciaértéket kell figyelembe venni. Ez különösen a 2022-es kamatsokk idején jelentett óriási segítséget az érintetteknek.
Sokan gondolhatnák, hogy a magas inflációs időszak lezárultával a kamatstop jelentősége is megszűnt. A Bankmonitor számításai szerint azonban korántsem erről van szó. A 2022 őszén tapasztalt extrém helyzetben a különböző BUBOR-mutatók értéke 16 százalék fölé emelkedett. Ebben az időszakban az érintett kölcsönök kamata akár 14 százalékponttal is alacsonyabb lehetett a kamatstop miatt annál, mint amit a piaci körülmények indokoltak volna. Bár a pénzpiaci helyzet azóta jelentősen javult, a különbség továbbra is érzékelhető. A Bankmonitor által ismertetett adatok szerint
Ezek az értékek még mindig jóval magasabbak annál a szintnél, amelyet a kamatstop alkalmazásakor figyelembe vesznek. A szakértők szerint emiatt a változó kamatozású kölcsönöknél ma is 3,35–3,92 százalékpontos kamatelőnyt biztosít az intézkedés. Ez már önmagában jelzi, hogy a védelem megszűnése sok adós számára nem pusztán elméleti kérdés.
A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése alapján jelenleg mintegy 218 ezer jelzáloghitel-szerződést véd a kamatstop. Az érintett hitelállomány nagysága eléri a 842 milliárd forintot.
Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy a megszüntetés körülbelül 216 ezer jelzáloghitel-szerződést érinthet, vagyis nagyjából minden negyedik lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelt.
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Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.
A teljes állományon belül különösen figyelmet érdemel egy szűkebb csoport. Az MNB becslése szerint mintegy 19 ezer család számít sérülékenynek. Ide azok tartoznak, akiknél a törlesztőrészlet legalább ötezer forinttal nőne, miközben a havi hitelteher elérné vagy meghaladná a családi jövedelem 40 százalékát.
Bár a teljes gazdaság szempontjából ez nem tűnik meghatározó számnak, a több tízezer érintett család helyzete aligha nevezhető mellékes kérdésnek.
A Bankmonitor szerint a várható tehernövekedés nagysága jelentős eltéréseket mutathat. A számítások alapján a havi törlesztőrészletek 5,1 és 18,9 százalék közötti mértékben emelkedhetnek a kamatstop megszűnése után. A hatás elsősorban attól függ, mekkora még a fennálló tartozás és mennyi idő van hátra a hitelből. Az átlagos helyzet ugyanakkor valamivel kedvezőbb képet mutat.
A szakportál szerint az érintett kölcsönök átlagos fennálló tartozása már csak mintegy 3,8 millió forint, ráadásul sok esetben a futamidő jelentős része is eltelt.
Ezért az adósok nagy részénél várhatóan néhány ezer forintos havi emelkedésről lehet szó. Ugyanakkor a nagyobb tartozással rendelkező vagy hosszabb hátralévő futamidejű ügyfelek esetében jóval komolyabb pluszteher jelentkezhet. A korábban nyilvánosságra került becslések szerint egy tipikus, öt év hátralévő futamidejű hitelnél körülbelül tízszázalékos törlesztőrészlet-emelkedés sem kizárt.
A kamatstop megszüntetésének hírére Kármán András pénzügyminiszter is reagált.
A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzuk a tényleges segítséget.
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„A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni” – írta Kármán András.
A nyilatkozat arra utal, hogy a kabinet is tisztában van azzal, hogy a változás egyes családok számára nehezen kezelhető helyzetet teremthet. Korábban a Mandiner idézte Sebestyén Gézát is, aki a kamatstopot „pénzügyi tűzfalnak” nevezte, és úgy vélte, az intézkedés megakadályozta, hogy a kamatemelések teljes erejükben zúduljanak rá a lakosságra. A szakember szerint a rendszer több százezer háztartás számára jelentett védelmet.
A Bankmonitor szerint a kamatstop várható megszűnése miatt érdemes időben átgondolni a lehetőségeket. Egyes ügyfelek számára megoldást jelenthet a hitel végtörlesztése, másoknak a hitelkiváltás vagy a futamidő módosítása kínálhat menekülőutat.
A szakportál arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi piaci lakáshitelek kamata 6,5–7 százalék körül alakul, ami bizonyos esetekben kedvezőbb lehet annál, mint amilyen kamatszint a kamatstop kifutása után kialakulhat.
Egyre inkább úgy tűnik tehát, hogy a szeptember végi dátum nem pusztán figyelmeztetés. Ha a tervezetből törvény lesz, akkor néhány hónapon belül lezárulhat egy olyan intézkedés, amely csaknem öt éven keresztül tompította a kamatsokk hatásait, és amelynek hiányát sok adós először októberben, a havi törlesztőrészletben fogja igazán megérezni.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP