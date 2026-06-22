Kármán András: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat

Rendkívüli ülés: jön Magyar Péter napirend előtti felszólalása, Kapitány István kezébe kerülhetnek a benzinárak
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A pénzügyminiszter most is hosszabb egyeztetésekre számít a kabinet tagjai között.
Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán arról írt, hogy sűrű és több fontos gazdaságpolitikai kérdést érintő hét vár a kormányra és az Országgyűlésre. Mint ismert, hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet.
A jelenlegi kormány álláspontja szerint a jelzáloghitelek kamatstopja olyan piactorzító eszköz, amelyre felelős gazdaságpolitika és kiszámítható költségvetési környezet mellett nem lett volna szükség. Ugyanakkor a kabinet a korábbi feltételek változatlanul hagyása mellett október elejéig fenntartja az intézkedést – derült ki a bejegyzésből.
A kormány célja, hogy a kamatstop megszüntetése fokozatosan és megfelelő felkészülési idő biztosításával történjen meg. Kármán András aláhúzta,
a konzultációs időszak lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a támogatási rendszer a valóban rászoruló hitelesekre koncentráljon.
A tárcavezető posztjában arra is kitért, hogy a héten a kormány is ülésezik, Kármán András pedig arra számít, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is hosszabb egyeztetésekre lehet számítani a kabinet tagjai között.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a hét egyik kiemelt nemzetközi eseménye lesz, hogy Magyarországra látogat Kyriakos Pierrakakis görög pénzügyminiszter, aki egyben az Eurogroup elnöke is. Kiemelte,
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.
A tervek szerint a görög politikus pénteken találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Kármán Andrással is.
A pénzügyminiszter végül emlékeztetett arra is, hogy Pierrakakisszal már a májusi ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott kétoldalú tárgyalást. A látogatást Magyarország szempontjából jelentős és szimbolikus eseménynek nevezte, mivel az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fórumát vezető politikus érkezik Budapestre.
Nyitókép: Kármán András Facebook-oldala
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