Kármán András: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat

Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán arról írt, hogy sűrű és több fontos gazdaságpolitikai kérdést érintő hét vár a kormányra és az Országgyűlésre. Mint ismert, hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet.

A jelenlegi kormány álláspontja szerint a jelzáloghitelek kamatstopja olyan piactorzító eszköz, amelyre felelős gazdaságpolitika és kiszámítható költségvetési környezet mellett nem lett volna szükség. Ugyanakkor a kabinet a korábbi feltételek változatlanul hagyása mellett október elejéig fenntartja az intézkedést – derült ki a bejegyzésből.