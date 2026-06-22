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kormány kabinet kamatstop Magyar Péter egyeztetés Kármán András miniszter

Kármán András: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat

2026. június 22. 10:14

A pénzügyminiszter most is hosszabb egyeztetésekre számít a kabinet tagjai között.

2026. június 22. 10:14
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Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán arról írt, hogy sűrű és több fontos gazdaságpolitikai kérdést érintő hét vár a kormányra és az Országgyűlésre. Mint ismert, hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet.

A jelenlegi kormány álláspontja szerint a jelzáloghitelek kamatstopja olyan piactorzító eszköz, amelyre felelős gazdaságpolitika és kiszámítható költségvetési környezet mellett nem lett volna szükség. Ugyanakkor a kabinet a korábbi feltételek változatlanul hagyása mellett október elejéig fenntartja az intézkedést – derült ki a bejegyzésből.

A kormány célja, hogy a kamatstop megszüntetése fokozatosan és megfelelő felkészülési idő biztosításával történjen meg. Kármán András aláhúzta, 

a konzultációs időszak lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a támogatási rendszer a valóban rászoruló hitelesekre koncentráljon.

Hosszabb egyeztetésekre számít a miniszter

A tárcavezető posztjában arra is kitért, hogy a héten a kormány is ülésezik, Kármán András pedig arra számít, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is hosszabb egyeztetésekre lehet számítani a kabinet tagjai között.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a hét egyik kiemelt nemzetközi eseménye lesz, hogy Magyarországra látogat Kyriakos Pierrakakis görög pénzügyminiszter, aki egyben az Eurogroup elnöke is. Kiemelte,

Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.

A tervek szerint a görög politikus pénteken találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Kármán Andrással is.

A pénzügyminiszter végül emlékeztetett arra is, hogy Pierrakakisszal már a májusi ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott kétoldalú tárgyalást. A látogatást Magyarország szempontjából jelentős és szimbolikus eseménynek nevezte, mivel az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fórumát vezető politikus érkezik Budapestre.

Nyitókép: Kármán András Facebook-oldala

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Összesen 17 komment

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Kétes
2026. június 22. 10:46
Kármán!! Ne dumálj és pláne ne terelj! 1./ Lesz idén pótköltségvetés? 2./ Melyek lesznek a 2027-es költségvetés elvei és sarokszámai? Ha ezeket nyilvánosságra hozod, akkor beszélhetünk. Amíg nem, addig annyi a hitelef nálam, mint Bangó Sanyikának a Szőlő utca ügyében!
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Lesbat
2026. június 22. 10:44
Jó helyről kell tanácsot kérni és példát venni róluk. Nekik is bejött a tuti! "Magyarországra látogat Kyriakos Pierrakakis görög pénzügyminiszter"
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selyemmajom
2026. június 22. 10:43
Magyarán az euró bevezetéséig megszorítás-maraton fog következni, utána pedig jön a túlzott deficiteljárás. Olyan póráz lesz a nyakunkban, mint egy afrikai gyarmatnak.
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zsocc44
2026. június 22. 10:41
Aha! Pont a görög pü.min… azannyát ez a csőd tömeg? Te András, azt tudod mivel járt az € bevezetése máshol? Mellesleg az € mögé kéne valami teljesítmény is…
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