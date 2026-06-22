Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal országgyűlés alaptörvény Magyar Péter

Rendkívüli ülés: jön Magyar Péter napirend előtti felszólalása, Kapitány István kezébe kerülhetnek a benzinárak

2026. június 22. 09:34

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, több törvényjavaslatról is vitáznak a képviselők.

2026. június 22. 09:34
null

Hétfőn 13 órától kezdődik az Országgyűlés ülése, ismét a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. Magyar Péter Facebook-oldalán rögzítette: hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást. „Elárulok egy titkot: a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogom kérni a kormányt és a TISZA frakciót is” – fogalmazott, kilátásba helyezve, hogy 

„a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok”.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint kivételes eljárás alá vonhatják Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosításáról előterjesztést, ami komoly felhatalmazást adna Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kezébe az üzemanyagárakat illetően – írja az Index

Az előterjesztés értelmében Kapitány rendkívüli piaci helyzetekben rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj árát. 

Az elrendeléshez az országgyűlési képviselők több mint felének „igen” szavazata szükséges.

Vita lesz továbbá Az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről című javaslatról, ami pénzbüntetés és végső esetben rendőri elővezetés terhe mellett tenné kötelezővé a vizsgálóbizottságok előtti megjelenést az érintettek számára. Ennek elfogadásához a képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 

Ezt is ajánljuk a témában

Napirenden szerepel a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat, amely meghatározza tiltott politikai reklámok körét, továbbá meghosszabbítja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer működését, valamint ismét a VIII. kerületi önkormányzat tulajdonába ad korábban államosított lakóingatlanokat. 

Tárgyalják a képviselők a kormánypárti politikusok által benyújtott, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosítását, 

amelynek célja a magyar demokratikus nyilvánosság erősítése, a vélemény- és sajtószabadság kiteljesítése, a sokszínűség, az információkhoz való akadálytalan hozzáférés. A közmédia szervezete átalakul: létrejön a Magyar Rádió és Televízió nonprofit részvénytársaság és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. 

Mindezek mellett folytatódik az uniós források hazahozatalához szükséges előterjesztések vitája. Szigoríthatják a vagyonnyilatkozat-tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. 

Nyitókép: Hegedűs Róbert/MTI

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
logoff-mihaly
2026. június 22. 10:33
<<Mélyen a szembe van nézve>> Ha a KAGYLÓS-ék bi(r)to(r)kolják a MOL-t nagyon jó lesz neked! Ha a KAGYLÓS-ék bi(r)to(r)kolják a MOL-t nagyon jó lesz neked! Ha a KAGYLÓS-ék bi(r)to(r)kolják a MOL-t nagyon jó lesz neked! Ha a KAGYLÓS-ék bi(r)to(r)kolják a MOL-t nagyon jó lesz neked! Érted? Szárnyal ez a szent, higiénia operátorok és shelf refillerek man egere.
Válasz erre
0
0
kbs-real
•••
2026. június 22. 10:22 Szerkesztve
Értjük: ha a kormány rendelhet el maximális árat az üzemanyagra, az fuj, a szabad verseny korlátozása és diktatúra; de ha ugyanezt egy miniszter teheti meg, akkor az teljesen kóser.
Válasz erre
2
0
Agricola
2026. június 22. 10:20
"Kapitány István kezébe kerülhetnek a benzinárak." A láthatatlan kéz kifejezést Adam Smith skót közgazdász használta a 18. században a piacgazdaságot irányító láthatatlan és spontán erők leírására. Láthatatlan kéz jelentése A láthatatlan kéznek köszönhetően az egyéni érdekek mentén működő fogyasztók, termelők és kereskedők végső soron hozzájárulnak a társadalom összesített javának növeléséhez. A piacgazdaságban a láthatatlan kéz megteremti a harmóniát a magánhaszon és a közérdek között. A láthatatlan kezet, most Kapitány István mancsa félretolhatja, mert Magyar Péter felhatalmazta erre! Mit szól ehez most a Független Objektív Sajtó!
Válasz erre
0
0
szferi
2026. június 22. 10:19
A szavazók 73%-a (TISZÁSOK), már nagyon várjuk Magyar Péter miniszterelnök úr felszólalását. :D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!