Rendkívüli ülés: jön Magyar Péter napirend előtti felszólalása, Kapitány István kezébe kerülhetnek a benzinárak

Hétfőn 13 órától kezdődik az Országgyűlés ülése, ismét a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával. Magyar Péter Facebook-oldalán rögzítette: hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Alaptörvény módosítást. „Elárulok egy titkot: a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogom kérni a kormányt és a TISZA frakciót is” – fogalmazott, kilátásba helyezve, hogy

„a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok”.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint kivételes eljárás alá vonhatják Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosításáról előterjesztést, ami komoly felhatalmazást adna Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kezébe az üzemanyagárakat illetően – írja az Index.