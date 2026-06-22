Rendkívüli ülés: jön Magyar Péter napirend előtti felszólalása, Kapitány István kezébe kerülhetnek a benzinárak

amelynek célja a magyar demokratikus nyilvánosság erősítése, a vélemény- és sajtószabadság kiteljesítése, a sokszínűség, az információkhoz való akadálytalan hozzáférés. A közmédia szervezete átalakul: létrejön a Magyar Rádió és Televízió nonprofit részvénytársaság és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda.
Mindezek mellett folytatódik az uniós források hazahozatalához szükséges előterjesztések vitája. Szigoríthatják a vagyonnyilatkozat-tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében.
Nyitókép: Hegedűs Róbert/MTI