Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop kivezetéséről

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, közel öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja. A döntés összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés.

Kármán András is reagált a kamatstop kivezetésére

„Az előző kormányzat által 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad szeptember 30-ig, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát.