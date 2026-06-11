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pénzügyminiszter Tisza Párt kamatstop Kármán András

Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop kivezetéséről

2026. június 11. 20:43

„A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni” – írta Kármán András.

2026. június 11. 20:43
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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, közel öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja. A döntés összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés.

Kármán András is reagált a kamatstop kivezetésére

„Az előző kormányzat által 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad szeptember 30-ig, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát.

A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni,  hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzuk a tényleges segítséget”

– írta Facebook-oldalán a pénzügyminiszter.

Sebestyén Géza korábban a kamatstop kapcsán kiemelte: a döntés mintegy 300 ezer jelzáloghiteles háztartást érintett, és a becslések szerint 300 milliárd forint meg nem fizetett többletkamatot hagyott az adósoknál.

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Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 13 komment

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Sorrend:
westend
2026. június 11. 22:18
"a valódi rászorulók számára" - tehát elég hamar elkezdődik a tosza-moslék részéről az alsó középosztály fokozatos kinyírása. Hajrá rumcájsz, áradjon a kormányzati ostobaság :D
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hidegenhagy
2026. június 11. 22:14
Ha nem tudják fizetni a megemelkedett törlesztőrészletet, külföldi befektetők nagyon szívesen meg fogják vásárolni az ingatlanokat (persze nyomott áron). De nagggyon jó ENberek lesznek, mert megengedik majd, hogy piaci bérleti díj fejében ott maradjanak az eredeti tulajdonosok. Csak mert olyan rendesek. Mindezt a tisza kormány közreműködéséval, mert ők is annnnnyira európerek. Ezt főztétek tiszára szavazók, jó étvágyat hozzá! Mi szóltunk előre.
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0
1
nuevas-reglas
2026. június 11. 21:57
"2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított" van pofatok rinyalni fideszrongyok Szarban koltotte a nem letezo penzet a Messias zsebebol Ezert meghaltok
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0
2
isler111
2026. június 11. 21:52
Kezdődik a megszorítás!!! Szépen fokozatosan - apránként - mindent megszüntetnek - megemelnek - csak idő kérdése!
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