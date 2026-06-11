Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop kivezetéséről

Épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot
Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.
„A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni” – írta Kármán András.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, közel öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja. A döntés összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni, esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés.
„Az előző kormányzat által 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelzáloghitelek referencia-kamatstopja a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad szeptember 30-ig, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát.
A kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és a szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzuk a tényleges segítséget”
– írta Facebook-oldalán a pénzügyminiszter.
Sebestyén Géza korábban a kamatstop kapcsán kiemelte: a döntés mintegy 300 ezer jelzáloghiteles háztartást érintett, és a becslések szerint 300 milliárd forint meg nem fizetett többletkamatot hagyott az adósoknál.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.
Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI