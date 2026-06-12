Magyar Péter nem számolt be a húsba vágó döntésről, Oroszország figyel, Navracsics figyelmeztetett

Mint fogalmazott:

„1. A miniszter egyeztetésre hívja a vele együttműködő szövetségek képviselőit. Majd amikor megérkeznek, figyelmeztetik őket, hogy a mobiltelefonjaikat hagyják kint a titkárságon. Mindenki döbbenten néz a másikra. Egyiküknek egészségügyi okokból állandóan magánál kell tartania a telefonját. Alig engedik meg neki, hogy végül ő egyedül bevihesse.

2. A frissen megválasztott országgyűlési képviselő látogatást tesz az egyik polgármesternél. Amikor belép, akkor nyomatékosan indítványozza a házigazdánál, hogy tegyék ki a mobiltelefonjaikat a beszélgetés idejére a titkárságra.”