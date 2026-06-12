Magyar Péter nem számolt be a húsba vágó döntésről, Oroszország figyel, Navracsics figyelmeztetett

Navracsics Tibor aggasztó mintázatra hívta fel a figyelmet a Tisza Párt körül
Egy miniszteri egyeztetés és egy polgármesteri látogatás kapcsán vont le tanulságokat a korábbi miniszter.
Navracsics Tibor aggasztó mintázatra hívta fel a figyelmet a Tisza Párt körül; oroszország figyel: a címlapokra került, hogy mit mondott Orbán Anita Ukrajnáról; épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot – ezek voltak a legolvasottabb híreink csütörtökön.
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Egy miniszteri egyeztetés és egy polgármesteri látogatás kapcsán vont le tanulságokat a korábbi miniszter bejegyzésében.
Mint fogalmazott:
„1. A miniszter egyeztetésre hívja a vele együttműködő szövetségek képviselőit. Majd amikor megérkeznek, figyelmeztetik őket, hogy a mobiltelefonjaikat hagyják kint a titkárságon. Mindenki döbbenten néz a másikra. Egyiküknek egészségügyi okokból állandóan magánál kell tartania a telefonját. Alig engedik meg neki, hogy végül ő egyedül bevihesse.
2. A frissen megválasztott országgyűlési képviselő látogatást tesz az egyik polgármesternél. Amikor belép, akkor nyomatékosan indítványozza a házigazdánál, hogy tegyék ki a mobiltelefonjaikat a beszélgetés idejére a titkárságra.”
Navracsics Tibor rámutatott: „A nagy kérdés, hogy mitől félnek. Hiszen ők egymás beszélgetéseit szokták felvenni, nem? Ennyit a választáson kétharmados többséggel győzött párt társadalommal szembeni bizalmáról most, 2026-ban.”
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Az orosz lap tudósításában kiemeli,
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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt