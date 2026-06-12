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tisza párt navracsics tibor kamatstop Magyar Péter oroszország

Magyar Péter nem számolt be a húsba vágó döntésről, Oroszország figyel, Navracsics figyelmeztetett

2026. június 12. 05:46

Navracsics Tibor aggasztó mintázatra hívta fel a figyelmet a Tisza Párt körül; oroszország figyel: a címlapokra került, hogy mit mondott Orbán Anita Ukrajnáról; épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot – ezek voltak a legolvasottabb híreink csütörtökön.

2026. június 12. 05:46
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Olvasson bele a csütörtöki nap legolvasottabb cikkeibe!

Navracsics Tibor aggasztó mintázatra hívta fel a figyelmet a Tisza Párt körül

Egy miniszteri egyeztetés és egy polgármesteri látogatás kapcsán vont le tanulságokat a korábbi miniszter bejegyzésében.

Mint fogalmazott:

„1. A miniszter egyeztetésre hívja a vele együttműködő szövetségek képviselőit. Majd amikor megérkeznek, figyelmeztetik őket, hogy a mobiltelefonjaikat hagyják kint a titkárságon. Mindenki döbbenten néz a másikra. Egyiküknek egészségügyi okokból állandóan magánál kell tartania a telefonját. Alig engedik meg neki, hogy végül ő egyedül bevihesse.

2. A frissen megválasztott országgyűlési képviselő látogatást tesz az egyik polgármesternél. Amikor belép, akkor nyomatékosan indítványozza a házigazdánál, hogy tegyék ki a mobiltelefonjaikat a beszélgetés idejére a titkárságra.”

Navracsics Tibor rámutatott: „A nagy kérdés, hogy mitől félnek. Hiszen ők egymás beszélgetéseit szokták felvenni, nem? Ennyit a választáson kétharmados többséggel győzött párt társadalommal szembeni bizalmáról most, 2026-ban.”

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Oroszország figyel: a címlapokra került, hogy mit mondott Orbán Anita Ukrajnáról

Orbán Anita magyar külügyminiszter egy berlini sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Ukrajna EU-csatlakozása kizárólag érdemek alapján történhet, minden tagjelöltre egységes kritériumok vonatkoznak – írta meg a RIA.

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Az orosz lap tudósításában kiemeli,

Magyar Péter korábban jelezte, Budapest nem akadályozza az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdését a kisebbségi jogokról született megállapodás után, de továbbra is ellenzi bármely ország gyorsított felvételét az EU-ba.

Épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot

Magyar Péter ugyan cütörtökön két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.

Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből.

A Portfolio ennek kapcsán azt írta, hogy a döntés összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni.

A Portfolio felhívta arra is a figyelmet, hogy az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésének a becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő.

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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 5 komment

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2026. június 12. 07:27
Éljenek a bankok, éljenek a multik! A magyar nép olyan kegyes, hogy nagy részük bizalmat szavazott nekik, hisz a javainkat akarják!
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pollip
2026. június 12. 06:48
A mohácsi hidról: "Pécs mellé települt volna az MG autógyár a 600 hektáros ipari parkba. Plusz 10 ezer munkahelyet hozott volna a térségbe. Ezért tervezték 2x2 sávra a hidat, plusz 2x2 sáv gyorsforgalmi utat. De erről persze Vitézy nem beszél. Csak hergel. Nyilván miattuk lépett le az MG spanyolba..."
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tomekjosef
2026. június 12. 06:10
Lesz itt még baj tiszás birkák ! A messiásotok a fosos törpepoloska féreg nagyobb kárt okoz az országnak mint amit trianon okozott. Büszkék lehettek rá!
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