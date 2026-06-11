Navracsics Tibor aggasztó mintázatra hívta fel a figyelmet a Tisza Párt körül

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Egy miniszteri egyeztetés és egy polgármesteri látogatás kapcsán vont le tanulságokat a korábbi miniszter.
Fejezettöredék a Tisza-kormányzás kezdeti szakaszából – kezdte Facebook-posztját Navracsics Tibor, amelyben rámutatott két hír alapján a Tisza Párt politikusaihoz kötődő két „születési jegyre”: a mobiltelefonra és a hangrögzítésre, amelyek „alapvetően határozzák meg a Tisza politikusainak működését, úgy tűnik”.
„1. A miniszter egyeztetésre hívja a vele együttműködő szövetségek képviselőit. Majd amikor megérkeznek, figyelmeztetik őket, hogy a mobiltelefonjaikat hagyják kint a titkárságon. Mindenki döbbenten néz a másikra. Egyiküknek egészségügyi okokból állandóan magánál kell tartania a telefonját. Alig engedik meg neki, hogy végül ő egyedül bevihesse.
2. A frissen megválasztott országgyűlési képviselő látogatást tesz az egyik polgármesternél. Amikor belép, akkor nyomatékosan indítványozza a házigazdánál, hogy tegyék ki a mobiltelefonjaikat a beszélgetés idejére a titkárságra.”
Feltette a nagy kérdést a volt miniszter: „A nagy kérdés, hogy mitől félnek. Hiszen ők egymás beszélgetéseit szokták felvenni, nem? Ennyit a választáson kétharmados többséggel győzött párt társadalommal szembeni bizalmáról most, 2026-ban.”
Nyitókép: Földházi Árpád