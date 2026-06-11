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tisza párt navracsics tibor mobiltelefon

Navracsics Tibor aggasztó mintázatra hívta fel a figyelmet a Tisza Párt körül

2026. június 11. 08:01

Egy miniszteri egyeztetés és egy polgármesteri látogatás kapcsán vont le tanulságokat a korábbi miniszter.

2026. június 11. 08:01
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Fejezettöredék a Tisza-kormányzás kezdeti szakaszából – kezdte Facebook-posztját Navracsics Tibor, amelyben rámutatott két hír alapján a Tisza Párt politikusaihoz kötődő két „születési jegyre”: a mobiltelefonra és a hangrögzítésre, amelyek „alapvetően határozzák meg a Tisza politikusainak működését, úgy tűnik”.

„1. A miniszter egyeztetésre hívja a vele együttműködő szövetségek képviselőit. Majd amikor megérkeznek, figyelmeztetik őket, hogy a mobiltelefonjaikat hagyják kint a titkárságon. Mindenki döbbenten néz a másikra. Egyiküknek egészségügyi okokból állandóan magánál kell tartania a telefonját. Alig engedik meg neki, hogy végül ő egyedül bevihesse.

2. A frissen megválasztott országgyűlési képviselő látogatást tesz az egyik polgármesternél. Amikor belép, akkor nyomatékosan indítványozza a házigazdánál, hogy tegyék ki a mobiltelefonjaikat a beszélgetés idejére a titkárságra.”

Feltette a nagy kérdést a volt miniszter: „A nagy kérdés, hogy mitől félnek. Hiszen ők egymás beszélgetéseit szokták felvenni, nem? Ennyit a választáson kétharmados többséggel győzött párt társadalommal szembeni bizalmáról most, 2026-ban.”

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 33 komment

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Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 11. 10:28
Sztálin is paranoiás volt, és Rákosi is. Hitler pszichopata volt, Nagy Testvér is. Csak Nagy Testvér még értelmi fogyatékos is mellé.
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0
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euphorbiapulcherrima
2026. június 11. 09:52
Ismerve a látogatóját, remélhetőleg Sulyok T. tanácsadói megörökítik ezt a beszélgetést.Sokan lennénk kiváncsiak arra ,mivel fenyegeti, zsarolja, kecsegteti MP a közt elnököt.Abban biztos vagyok hogy tetőtől talpig be lesz mikrofonozva -kamerázva a minelnök.
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1
0
Treeoflife
2026. június 11. 09:41
Ezzel a módszerrel "csapódott be" a köztudatba - mint POLOSKA. Ezzel szemben volt bőr a pofáján megsértődni, mikor ezzel minősítették - azt kifogásolva, hogy az "állat"-ra reflektálnak. Tulajdonképpen mindkét lehetőség igazoltnak látszik, mivel egy "állat" próbál bármit elérni "poloskákkal" (lehallgatásokkal). Hova jutott ez az ország? Még Szamuely is megnyalná mind a 10 ujját, de Sztálin is tanulhatna ettől a féregtől.
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5
0
falcatus-2
2026. június 11. 09:23
Hír: Magyar Péter hangsúlyozottan négyszemközti beszélgetésre hívta meg magát a köztársasági elnök úrhoz. Remélhetőelg Sulyok Tamás elnök úr nem adja meg a négyszemközti zsarolás/fenyegetés lehetőségét ennek a trógernek és ragaszkodik harmadik személy jelenlétéhez, vagy kitesz a mefisztó orra elé egy diktafont az asztalra és közli is vele, hogy miért. Sajnos tartok tőle egyikre sem fog sor kerülni. nagy hiba lenne.
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6
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