Gyászol a zenei világ: helikopter-balesetben életét vesztette Oliver Tree, aki júliusban Magyarországon is fellépett volna

A baleset a nyugati Recreio dos Bandeirantes elővárosban történt. A helyi televízióban megjelent felvételeken sűrű fekete füstöt és lángokban álló autókat lehetett látni az autókereskedésnél.

Brazíliában az utóbbi időben több baleset is történt kisrepülőgépekkel. Legutóbb májusban Belo Horizonte városában zuhant le egy kisrepülő egy lakóháznak ütközve. Abban a szerencsétlenségben hárman vesztették életüket.

A brazil CNN azt írja, az áldozatok között van Oliver Tree, 32 éves amerikai énekes és producer is, aki éppen világ körüli turnéja során tartózkodott Brazíliában. Tree július 12-én Magyarországon is színpadra lépett volna Budapesten, a Dürer Kertben.