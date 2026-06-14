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rio de janeiro dürer kert oliver tree helikopter baleset

Gyászol a zenei világ: helikopter-balesetben életét vesztette Oliver Tree, aki júliusban Magyarországon is fellépett volna

2026. június 14. 22:20

A tájékoztatás szerint a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem húsz jármű kapott lángra.

2026. június 14. 22:20
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Lezuhant két helikopter, miután a levegőben összeütköztek vasárnap Rio de Janeiro felett, a szerencsétlenségben hatan életüket vesztették – közölte a brazil nagyváros tűzoltósága.

A tájékoztatás szerint a két helikopter egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhant, ahol csaknem húsz jármű kapott lángra.

„Legalább hat halálos áldozatot sikerült megerősíteni, mindannyian a helikopterek legénységéhez tartoztak” – közölte a tűzoltóság.

A baleset a nyugati Recreio dos Bandeirantes elővárosban történt. A helyi televízióban megjelent felvételeken sűrű fekete füstöt és lángokban álló autókat lehetett látni az autókereskedésnél.

Brazíliában az utóbbi időben több baleset is történt kisrepülőgépekkel. Legutóbb májusban Belo Horizonte városában zuhant le egy kisrepülő egy lakóháznak ütközve. Abban a szerencsétlenségben hárman vesztették életüket.

A brazil CNN azt írja, az áldozatok között van Oliver Tree, 32 éves amerikai énekes és producer is, aki éppen világ körüli turnéja során tartózkodott Brazíliában. Tree július 12-én Magyarországon is színpadra lépett volna Budapesten, a Dürer Kertben.

(MTI/CNN)

Fotó: SUZANNE CORDEIRO / AFP

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