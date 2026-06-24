Lezuhant egy magyar gyerek a bledi vár melletti kilátónál – súlyosan megsérült

A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység is részt vett. A helyszínt a bűnügyi rendőrség, valamint egy vizsgálóbíró és egy ügyész is megvizsgálta.

A rendőrség az összegyűjtött adatokat átadja az ügyészségnek, amely dönt az esetleges további intézkedésekről.

(MTI)