Ft
Ft
34°C
22°C
Ft
Ft
34°C
22°C
06. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar gyerek Bledi-tó mentő gyerek baleset

Lezuhant egy magyar gyerek a bledi vár melletti kilátónál – súlyosan megsérült

2026. június 24. 21:18

A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a ljubljanai klinikai központba szállították.

2026. június 24. 21:18
null

Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai bledi vár melletti kilátónál – közölte a helyi rendőrség.

A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn.

A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a ljubljanai klinikai központba szállították.

A mentésben rendőrök, mentők, hegyi mentők és légi mentőegység is részt vett. A helyszínt a bűnügyi rendőrség, valamint egy vizsgálóbíró és egy ügyész is megvizsgálta.

A rendőrség az összegyűjtött adatokat átadja az ügyészségnek, amely dönt az esetleges további intézkedésekről.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Erdem Sahin

 