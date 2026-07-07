Schilling Árpád lakóhelyén sorra pedofilokat találnak az óvodákban – erre ő min háborodik fel?

Nem kell mindjárt pszichiáterért kiáltani, amikor a 2018 óta Franciaországban élő Schilling Árpád az ő veretes írásművében (egy nyári vasárnapon, sziesztaidőben, Provence szomszédságában) képes három soron belül egyfelől Szájer Józsefet vádolni történelemhamisítással, másfelől a maga részéről

lazán „pedofilmentegetőnek” nevezni Novák Katalint, a lehető legrugalmasabban kezelve a történelmi hűséget;

bár az is igaz, hogy a rendező úr egynémely állításait – így például azt, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének jelentése szerint is érdemben javuló helyzetű romák jogait az elmúlt 16 évben „semmibe” vette az „ÖNKÉNYURALOM”, vagy hogy Orbán Viktor „meggyűlöléséhez” már az is bőven elég lett volna, hogy egyszer „lebohócozta” Hadházy Ákost – talán tényleg rábízhatjuk a krónikus Orbán-fóbiás szindrómában jártas szakemberekre. Csakúgy, mint azt, hogy hány Magyarországon élő értelmiségi, köztük még egyetemi docens is állítja: