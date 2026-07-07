Schilling Árpád lakóhelyén sorra pedofilokat találnak az óvodákban – erre ő min háborodik fel?

Innen nézve különösen beszédes, hogy írásának végén Schilling Árpád Orbán Viktorhoz szólva – akinek kormányzása végén a Telex tényellenőrzése szerint is 663 pedofil ült börtönben, ami a statisztika szerint nyolcszorosa a 2010-es számnak – felkiált: „Viktor, (…) takarodj! Ez volt az a program, amire szavaztunk”. Le az Orbánnal – saját bevallása szerint tehát kifejezetten erre szavazott a rendező úr és a vele egyetértők serege, ez a „leghőbb” vágyuk, és még véletlenül sem a gyermekvédelem tökéletesítése, illetve Magyarország felvirágzása. Amit letagadni sem tudna annak fényében, hogy 2026 júliusának elején, franciaországi lakóhelyén a hétvégi sziesztaidőben
az okoz neki diszkomfort érzést, hogy Orbán Viktor merészelt írni a Facebook-oldalára 3,5 sort.
Ezzel együtt, ha már ott él Macron országában, a friss Eurobarométer felmérések egybehangzó adatai szerint Európa-szerte kiugróan reményvesztett és szorongó, a gazdaságuk helyzetét is extra borúsnak látó franciák között, igazán megajándékozhatna minket valami hozzáadott értéket is tartalmazó helyszíni riporttal.