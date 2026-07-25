Magyarországon tört meg a jég: a címvédő megfricskázta a Mercedeseket

Az időmérő első szakaszában igazán nagy meglepetés nem történt, ugyanakkor a jelentős fejlesztésen átesett Aston Martinnal a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso továbbjutott a második részbe, ez pedig a brit istálló idei kínlódása szempontjából mindenképpen előrelépésnek tekinthető. A rajtrács utolsó sorát a papírformának megfelelően az újonc amerikai istálló, a Cadillac versenyzői „bérelték ki”, mellettük az egyelőre kifejezetten gyenge hétvégét teljesítő Williams duója, valamint Oliver Bearman révén az egyik Haas, illetve a másik Aston Martinnal Lance Stroll maradt le a folytatásról.

A második etapban szintén nem látott semmi meglepőt a közel telt házas mogyoródi közönség, ugyanakkor a nagycsapatok nyolc versenyzője mellett kiadó két pozícióért nagy küzdelem zajlott a középmezőny tagjai között. Ebben a tekintetben a 15 perces szakasz hajrájában a brit Arvid Lindbladnak sikerült jó időt autóznia a Racing Bullsszal, s így hetedikként továbbjutnia. Az utolsó bejutó pozíciót a rutinos német Nico Hülkenberg (Audi) foglalta el az etap végén, így ő is készülhetett a pole pozíció sorsáról is döntő utolsó időmérős szakaszra.

A 13 perces záróetap első felében Hamilton autózta a legjobb köridőt, mögötte Norris és Leclerc volt a sorrend. Az utolsó percekben aztán mindenki megpróbált még javítani, de ez Norrison kívül senkinek nem jött össze, részben annak is köszönhetően, hogy Verstappen megpördült a gyors körén, emiatt rövid ideig sárga zászlós figyelmeztetés volt érvényben.