Nincsenek bizonyítékok a sajtóban megjelent hírekre, cáfol a magyar pálya üzemeltetője

Bár a hazai és a nemzetközi sajtót is elárasztották a hírek, hogy 2027-ben kikerül a MotoGP versenynaptárából a Magyar Nagydíj, miután többen panaszkodtak a hétvégi versenynek otthont adó Balaton Park Circuit biztonságára – mindezt hivatalos közleményben cáfolta a versenypálya üzemeltetője.

Mint ismert, a MotoGP 2025-ben 33 éves szünet után tért vissza hazánkba, de egyes vélemények szerint úgy fest, mindössze két esztendőn át élvezhettük a programban a magyarországi versenyt. Erről írt többek között a spanyol El Periódico, amely szerint a versenyzők közül többen is jelezték a balatoni pályát illető biztonsági aggályaikat.