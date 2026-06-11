Nincsenek bizonyítékok a sajtóban megjelent hírekre, cáfol a magyar pálya üzemeltetője

Ezt cáfolta most a pálya üzemeltetője, a Blikknek küldött hivatalos közleményével.
„Az elmúlt napokban több sajtóorgánumban is megjelentek olyan találgatások és vélemények a MotoGP 2027-es versenynaptárával kapcsolatban, amelyek a Balaton Park jövőbeli szerepét, illetve egyes esetekben a versenypálya biztonságosságát is érintették.
A Balaton Park fontosnak tartja rögzíteni, hogy a versenypálya jelenleg is rendelkezik a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) által kiadott Grade A licenccel, amely a MotoGP-versenyek megrendezésének feltétele. A pálya 2025-ben és 2026-ban is sikeresen adott otthont a MotoGP Magyar Nagydíjnak, valamint a World Superbike Magyar Fordulójának.