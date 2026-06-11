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MotoGP-pálya Balatonfőkajár MotoGP Hungaroring

Nincsenek bizonyítékok a sajtóban megjelent hírekre, cáfol a magyar pálya üzemeltetője

2026. június 11. 14:32

A spanyolok arról írnak, a versenyzők közül többen is jelezték a balatoni pályát illető biztonsági aggályaikat.

2026. június 11. 14:32
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Bár a hazai és a nemzetközi sajtót is elárasztották a hírek, hogy 2027-ben kikerül a MotoGP versenynaptárából a Magyar Nagydíj, miután többen panaszkodtak a hétvégi versenynek otthont adó Balaton Park Circuit biztonságára – mindezt hivatalos közleményben cáfolta a versenypálya üzemeltetője.

Mint ismert, a MotoGP 2025-ben 33 éves szünet után tért vissza hazánkba, de egyes vélemények szerint úgy fest, mindössze két esztendőn át élvezhettük a programban a magyarországi versenyt. Erről írt többek között a spanyol El Periódico, amely szerint a versenyzők közül többen is jelezték a balatoni pályát illető biztonsági aggályaikat.

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Ezt cáfolta most a pálya üzemeltetője, a Blikknek küldött hivatalos közleményével.

„Az elmúlt napokban több sajtóorgánumban is megjelentek olyan találgatások és vélemények a MotoGP 2027-es versenynaptárával kapcsolatban, amelyek a Balaton Park jövőbeli szerepét, illetve egyes esetekben a versenypálya biztonságosságát is érintették.

A Balaton Park fontosnak tartja rögzíteni, hogy a versenypálya jelenleg is rendelkezik a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) által kiadott Grade A licenccel, amely a MotoGP-versenyek megrendezésének feltétele. A pálya 2025-ben és 2026-ban is sikeresen adott otthont a MotoGP Magyar Nagydíjnak, valamint a World Superbike Magyar Fordulójának.

A versenypálya MotoGP-rendezésre való felkészítése, valamint az ehhez szükséges fejlesztések és módosítások minden esetben a FIM iránymutatása alapján, a szervezet folyamatos felügyelete mellett valósultak meg.

A Balaton Park valamennyi, a biztonsággal kapcsolatos előírást és kérést maradéktalanul teljesítette, ennek eredményeként kapta meg a MotoGP-rendezéshez szükséges legmagasabb minősítést jelentő Grade A licencet.

A legutóbbi MotoGP-versenyhétvégét követően – amint arról egy korábbi közleményünkben már beszámoltunk – a FIM biztonsági felügyelője, Tomé Alfonso a következőképpen értékelte a Balaton Park munkáját:

»Köszönöm a versenyirányításban dolgozóknak és valamennyi sportbírónak a versenyhétvége során nyújtott segítséget és támogatást. A pálya felkészítése, valamint az operatív kollégák és a versenyirányítás munkája is kiemelkedő színvonalú volt.«

A Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség biztonsági felügyelőjének értékelése egyértelműen visszaigazolja, hogy a pálya felkészítése, a pályaszolgálatok munkája és a sportszakmai lebonyolítás megfelelt a világbajnokság által elvárt színvonalnak.

A Balaton Park tiszteletben tartja a sajtó feladatát és a különböző vélemények megjelenését a MotoGP jövőjével kapcsolatban. Ugyanakkor fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy

a versenypálya biztonságosságát vagy sportszakmai alkalmasságát megkérdőjelező, tényszerűen nem alátámasztott állítások alkalmasak arra, hogy jelentős reputációs és gazdasági károkat okozzanak.

A Balaton Park egész éves működése nem kizárólag nemzetközi versenyhétvégékre épül. A létesítmény vállalati rendezvényeknek, járműipari teszteknek, képzéseknek, pályanapoknak és számos egyéb eseménynek ad otthont. A pálya biztonságosságával kapcsolatban megfogalmazott, bizonyítékokkal nem alátámasztott állítások ezért a meglévő és potenciális partnerek szemében is indokolatlanul kedvezőtlen színben tüntethetik fel a létesítményt.

Ezért arra kérünk minden sajtóorgánumot és véleményformálót, hogy a Balaton Park biztonságosságával és sportszakmai alkalmasságával kapcsolatos állítások megfogalmazásakor a rendelkezésre álló hivatalos tényeket, a FIM döntéseit és a nemzetközi szakmai értékeléseket vegyék figyelembe a sajtóban megjelenő találgatások és magánvélemények helyett.

A Balaton Park a jövőben is elkötelezetten dolgozik azon, hogy a nemzetközi motorsport legmagasabb követelményeinek megfelelő környezetet biztosítson a versenyzők, csapatok, partnerek és rendezvényszervezők számára” – zárja sorait a hivatalos közlemény.

A lap megkereste Gyulay Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatóját, miután korábban szóba került, hogy Balatonfőkajárról a Hungaroringra helyezzék át a viadalt. Ehhez azonban átalakításokra van szükség Mogyoródon, így a Hungaroring legkorábban 2028-tól tudná átvállalni a versenyrendezést.

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Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

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