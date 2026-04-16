Budapest a sport fővárosa lett – Gyulay Zsolt a Mandinernek

Idén ismét lenyűgözheti a Formula 1 mezőnyét a magyar nagydíj. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a Mandinernek többek között arról beszélt, hogy a világ egyik legmodernebb épületében fogadják majd a hozzánk látogatókat.
Három futam után hogy tetszenek az új szabályok?
Ausztráliában, Kínában és Japánban is láthattuk, hogy az erőviszonyok megváltoztak, de szurkolói szempontból változatos és izgalmas minden futam. A hagyományos értékeket kedvelőknek furcsa az újfajta versenyzés, de érdekes látni, hogyan alakul az elektromotorok és a belső égésű motorok teljesítménye és aránya. Tudomásul kell venni, hogy az F1 mindig elöl járt az innovációban, ez az autógyárak érdeke, és alapvetően a hibrid rendszerek felé tart a világ. Ez látszik a hétköznapi autóknál az eladások terén, és ezt látjuk itt, a fejlesztés csúcsán is. A piac diktál, az idei újítás pedig a világbajnokság szempontjából is érdekes és izgalmas.
Korai lenne kijelenteni, hogy Mercedes-uralomról szólhat ez az év?
A Mercedes mindig is jó volt, elég csak Lewis Hamilton világbajnoki címeire gondolni, a többiek egyelőre mennek utána, a Ferrari szorosan ott van a nyomában. A két istálló közötti versengés több évtizedes múltra tekint vissza, ami kifejezetten jót tesz a sportágnak. Az egy hónapos tavaszi kényszerszünet sok változást hozhat, most van egy kis idejük a csapatoknak finomítani az autóikat. Japánban három istálló pilótái állhattak dobogóra, remek versenyt láthattunk, ebből is érzékelhető, hogy végig kiélezett futamokra számíthatunk. A számos innováció és a motorszállítók közötti versengés inspiráló az autóiparnak, más kérdés, hogy vannak, akik visszasírják a tavalyi kocsikat, mások pedig a dobhártyaszaggató motorhangot. A Hungaroring vezetőjeként én azonban jegyet szeretnék eladni, hiszen abból tartjuk fenn az infrastruktúrát, minden nyáron a szurkolók kiszolgálása és a telt ház a lényeg. Idén is ez várható, ez a fokmérő.
Az elektromobilitás térnyerése miatt tapintható a feszültség a pilóták között. A négyszeres világbajnok Max Verstappen már a kategóriaváltást is kilátásba helyezte.
Biztos vagyok benne, ha a Red Bull jobban szerepelne, akkor Verstappen is élvezné a versenyzést. Zavarba ejtő dolog, hogy a mezőny egyik legjobb pilótája hátul kullog. Esélytelennek lenni egyértelműen frusztráló, ezért mint sportember abszolút megértem őt. Rájuk is igaz azonban, hogy akár már a tavaszi kényszerszünetben betalálhat egy innovatív ötlet – tavaly is láthattuk, hogy az idény második felében mit produkáltak. Bárhogy dönt is Max Verstappen, jönnek az új sztárok. Lewis Hamilton is évek óta szenved hétszeres világbajnokként, de sportemberhez méltón viseli, és a kitartását siker koronázhatja, mert a Ferrari idén ismét jó lehet. Mindketten fantasztikus teljesítményt nyújtottak korábban, drukkolok nekik, Magyarországra is sok szurkolót vonzottak. Emlékszem a holland Verstappen-tribünökre.
Mekkora pénzügyi kiesést okoz a sportágnak, hogy törölték a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjat?
Óriásit, de a közel-keleti helyzet túlmutat a Formula 1-en. Amikor ennyi fegyveres konfliktus van a világban, a sport eltörpül mellette. Sokkal aggasztóbb, hogy mintegy hetven háború zajlik a bolygón, ami a gyermekeink és az unokáink életére is jelentős hatással lehet.
Idén befejeződik a Hungaroring fejlesztése, és páratlan környezet fogadhatja a mezőnyt.
Most vesszük át a felújított épületeket, többek között a versenyirányítási központot, a médiacentrumot, így április végén készre jelentjük és gőzerővel üzemeltetjük a megújult versenypályát. Tavaly még nem volt minden készen, voltak ideiglenes megoldások, ezért rendkívül izgatottan várom, hogy teljes pompájában ragyogjon a Hungaroring. Nemcsak az F1, rengeteg más rendezvény miatt is, májusban már kezdődnek a tesztek, és fantasztikus érzés, hogy a világ egyik legmodernebb épületében fogadhatjuk a látogatókat. Ezekkel a fejlesztésekkel 2032-ig garantálható a magyarországi futam, de adott esetben 2037-ig is elnyerhetjük a rendezés jogát.
Tavaly levette a lábáról a mezőnyt a sok újdonság. Lehet ezt még fokozni?
Nem nagyon hittek a szemüknek, elámultak, fantasztikus visszajelzéseket kaptunk. A legnagyobb elismerés, hogy a legjobb szurkolói élmény díját is elnyertük tavaly, hiszen
olyan helyszíneket előztünk meg, mint Melbourne és Silverstone.
Ezzel is jutalmazták az erőfeszítéseinket; ilyet még soha nem nyert a magyar nagydíj.
Korábban elhangzott, hogy az országimázs szempontjából jobban is ki lehetne aknázni a magyarországi F1-es hétvégét. Milyen javaslatai lennének?
Ahogy nézem a száguldó cirkusz eseményeit, a rendező ország és a város mindig hozzáteszi a magáét: használják a logót, az imázst, amely az egész várost reklámozza. Magyarországon mindent magunk csinálunk, a főváros jobban is kihasználhatná az eseményt, aktivitásokat szervezhetne, kiszolgálhatná a turistákat. A labdarúgó-Bajnokok Ligája májusi döntője jó példa, hogyan lehet profitálni egy ilyen, világszinten is nagy figyelmet generáló eseményből. Az Európai Labdarúgó-szövetség és Budapest neve sokat forog idén, erre a hullámra felülhetne a város az F1 kapcsán is. Nem véletlenül hangzik el egyre gyakrabban, hogy Budapest a sport fővárosa.
A májusi BL-döntő és a szeptemberi atlétikai világdöntő közé ékelődik a 41. magyar nagydíj. Egészen lehengerlő sorozat.
Hatalmas jelentősége van, hogy Magyarország ilyen nagy rendezvényeknek adhat otthont, és a lista még közel sem teljes. Június 5–7-éig a balatonfőkajári Balaton Park Circuiten rendezzük a MotoGP magyar futamát, illetve szintén
óriási sportdiplomáciai siker, hogy július 11–13-éig Budapesten lesz az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlése.
A testület elnöke, Kirsty Coventry is részt vesz majd a legnagyobb sportdiplomáciai eseményen – feladatokból tehát nincs hiány.
Mit jelent, hogy a Hungaroring Sport Zrt. lett a MotoGP és a Superbike-vb magyar futamának promótere?
Kemény pluszmunkát jelent, mert egyik versenyt sem a saját pályánkon rendezzük, a Hungaroring ugyanis továbbra sem alkalmas motorversenyekre, de szerencsére nagyon jól dolgozunk együtt a Balaton Park Circuittel. Összességében óriási elismerésben volt részünk: a kormány minket kért fel a versenyek promóteri feladataira, tudván, hogy remek kapcsolatot ápolunk a MotoGP és az F1 többségi tulajdonosával, a Liberty Mediával, amely jelezte, hogy szívesen dolgozna velünk. Csapatunk az előző negyven évben olyan tapasztalatra tett szert a világszintű technikaisport-események szervezése terén, amely stabil alapot jelent az új kihíváshoz. Összetett feladat előtt állunk, de a Hungaroring stábja korábban is szervezett már pályán kívüli eseményeket. Bízom abban, hogy megismételjük, sőt akár túl is szárnyaljuk a tavalyi nézőszámokat.
Fotó: MÁTRAI DÁVID