Budapest a sport fővárosa lett – Gyulay Zsolt a Mandinernek

Az elektromobilitás térnyerése miatt tapintható a feszültség a pilóták között. A négyszeres világbajnok Max Verstappen már a kategóriaváltást is kilátásba helyezte.

Biztos vagyok benne, ha a Red Bull jobban szerepelne, akkor Verstappen is élvezné a versenyzést. Zavarba ejtő dolog, hogy a mezőny egyik legjobb pilótája hátul kullog. Esélytelennek lenni egyértelműen frusztráló, ezért mint sportember abszolút megértem őt. Rájuk is igaz azonban, hogy akár már a tavaszi kényszerszünetben betalálhat egy innovatív ötlet – tavaly is láthattuk, hogy az idény második felében mit produkáltak. Bárhogy dönt is Max Verstappen, jönnek az új sztárok. Lewis Hamilton is évek óta szenved hétszeres világbajnokként, de sportemberhez méltón viseli, és a kitartását siker koronázhatja, mert a Ferrari idén ismét jó lehet. Mindketten fantasztikus teljesítményt nyújtottak korábban, drukkolok nekik, Magyarországra is sok szurkolót vonzottak. Emlékszem a holland Verstappen-tribünökre.

Mekkora pénzügyi kiesést okoz a sportágnak, hogy törölték a bahreini és a szaúd-arábiai nagydíjat?

Óriásit, de a közel-keleti helyzet túlmutat a Formula 1-en. Amikor ennyi fegyveres konfliktus van a világban, a sport eltörpül mellette. Sokkal aggasztóbb, hogy mintegy hetven háború zajlik a bolygón, ami a gyermekeink és az unokáink életére is jelentős hatással lehet.