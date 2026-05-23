Kritikus helyzetben szólalt meg a Fidesz-KDNP új vezetője

Ezt egyelőre nehéz pontosan meghatározni, mert még nem ülepedett le a por, és nem látjuk teljesen, hogyan áll fel az új városvezetés. Számomra logikus lenne, hogy miután a Tisza Párt végül a nevére vette Vitézy Dávidot, a Podmaniczky Mozgalom és a Tisza a továbbiakban együtt mozog majd. Ez praktikusan azt jelentené, hogy tizenhárom fővel ők adhatják a legnagyobb fővárosi frakciót. Ez döntő befolyást jelenthet Budapest ügyeire, különösen egy kétharmados, tiszás kormányzati háttér mellett. Kíváncsi vagyok például, hogy immáron vállalják-e ennek politikai súlyát, és ad-e a Tisza főpolgármester-helyettest Budapestnek.

A fővárost első körben sokként érte, hogy a Tisza-kormány is ragaszkodott a szolidaritási hozzájárulás befizetéséhez, majd később haladékot kaptak. Karácsony Gergely tehát kapott egy gesztust Magyar Péteréktől.

Nagy kérdés, milyen lesz a viszony a legnagyobb frakció és a főpolgármester között. Egymásra vannak utalva, akár a közgyűlésben, akár a kormányzati együttműködés szempontjából.