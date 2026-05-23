Kritikus helyzetben szólalt meg a Fidesz-KDNP új vezetője

Szepesfalvy Anna veszi át Szentkirályi Alexandra helyét a Fővárosi Közgyűlésben. A budapesti Fidesz-KDNP új frakcióvezetőjével készült interjúnkban szó esik a főváros finanszírozási gondjairól, a cégátvilágításokról, az előre hozott önkormányzati választások esélyéről és a Fidesz megújulásáról is.
A Fidesz-KDNP álláspontja alapján új politikai erőviszonyok alakulhatnak ki Budapesten, miután a Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom együttesen adhatja majd a legnagyobb frakciót a Fővárosi Közgyűlésben. Szepesfalvy Anna, a budapesti Fidesz-KDNP új frakcióvezetője a lapunknak adott interjújában ugyanakkor hangsúlyozta: a főváros finanszírozásának kérdése, valamint a cégátvilágítások komoly konfliktusforrást jelenthetnek a városvezetés és a Tisza Párt között.
Miként látja a következő időszakot? Mi az új felállás Budapesten, és mi a Fidesz-KDNP feladata így a Fővárosi Közgyűlésben?
Ezt egyelőre nehéz pontosan meghatározni, mert még nem ülepedett le a por, és nem látjuk teljesen, hogyan áll fel az új városvezetés. Számomra logikus lenne, hogy miután a Tisza Párt végül a nevére vette Vitézy Dávidot, a Podmaniczky Mozgalom és a Tisza a továbbiakban együtt mozog majd. Ez praktikusan azt jelentené, hogy tizenhárom fővel ők adhatják a legnagyobb fővárosi frakciót. Ez döntő befolyást jelenthet Budapest ügyeire, különösen egy kétharmados, tiszás kormányzati háttér mellett. Kíváncsi vagyok például, hogy immáron vállalják-e ennek politikai súlyát, és ad-e a Tisza főpolgármester-helyettest Budapestnek.
A fővárost első körben sokként érte, hogy a Tisza-kormány is ragaszkodott a szolidaritási hozzájárulás befizetéséhez, majd később haladékot kaptak. Karácsony Gergely tehát kapott egy gesztust Magyar Péteréktől.
Nagy kérdés, milyen lesz a viszony a legnagyobb frakció és a főpolgármester között. Egymásra vannak utalva, akár a közgyűlésben, akár a kormányzati együttműködés szempontjából.
Budapest finanszírozása megkerülhetetlen ügy, ráadásul Vitézy Dávid közlekedési miniszterré válása új dimenziókat nyitott.
Én inkább azt látom, hogy most mindenki valamiféle status quót próbál kialkudni, tárgyalási folyamatot indítani. A Fidesz-frakció egyik, általam is jegyzett előterjesztése éppen azt célozza, hogy a közgyűlés adjon erős felhatalmazást Karácsony Gergelynek a finanszírozási tárgyalásokhoz. Itt nem csak a szolidaritási hozzájárulásról van szó.
Korábban Navracsics Tibor szakminiszterként széles körű egyeztetéseket folytatott önkormányzati szövetségekkel és megyei, városi, vagy települési önkormányzatokkal. Ezeken egyértelműen felmerült, hogy a kötelező önkormányzati feladatok jelenlegi finanszírozása nem elegendő, 2013 után a kormányzat minden önkormányzat adósságát átvállalta, ezzel párhuzamosan ekkor a normatív finanszírozásról, a feladat alapúra tért át a rendszer, amely 2020-2022-ig megfelelő stabilitást nyújtott, a pandémia, az energiaválság, a háborús gazdasági környezet azonban kibillentette ezt az egyensúlyt.
Ez különösen fontos, hiszen olyan alapvető feladatokról beszélünk, mint a szociális ellátás, a közvilágítás vagy Budapesten a közösségi közlekedés működtetése. A kormányzat korábban is nyitott volt ezek rendezésére. Mi azt szeretnénk, hogy a főpolgármester úgy mehessen tárgyalni az új területfejlesztési miniszterhez, hogy tudja: mögötte áll a közgyűlés többségi támogatása.
Ez ugyanakkor felvet egy másik kérdést is a Tisza és Karácsony kapcsolatában. A Tisza korábban nagyon hangosan követelte például a BKM prémiumkifizetéseinek vagy a Budapest Brand ügyeinek kivizsgálását. Mi történik ezzel most?
Szerintem felelőtlenség lenne úgy újabb tíz- vagy akár százmilliárdokat önteni a fővárosi rendszerbe, hogy előtte nem tisztázzuk, hol vannak a problémák és a pénzügyi szivárgások. Ezért jött létre a cégátvilágítási bizottság, egyébként a Fidesz javaslatára. A bizottság jelenleg is dolgozik, bár a főpolgármesteri hivatal szerintem erősen hátráltatja a munkáját. Előbb-utóbb eljutunk oda, hogy egy profi céget bízunk meg az átvilágítással. Ez viszont feszültségforrás lehet a baloldali városvezetés, a fővárosi cégvezetők és a Tisza között is. A pénzügyi elszámolás kérdése, illetve a városvezetés ragaszkodása bizonyos cégvezetőkhöz komoly konfliktusokat okozhat.
Ezek tisztázása nélkül szerintem nem lehet harmonikus együttműködésre számítani.
Vitézy Dávid távozásával Gál József a cégátvilágítási bizottság elnöke kerül a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság élére, számomra logikusnak tűnik, hogy az a Tisza párt vegye át ennek az átláthatósági bizottságnak a vezetését, akik kormányzati szinten is erre építik a politikai narratívájukat.
Felmerült az előre hozott önkormányzati választások lehetősége is. Erről mit gondol?
Hiteles forrásból ilyet még nem hallottam, ezek egyelőre inkább pletykák. Nyilván a Tisza környezetében vannak olyanok, akik a kormányváltás után nagyobb szerepet szeretnének, és motiváltak lehetnek ebben. De nagyon komoly jogállamisági aggályokat vetne fel, ha csak azért rövidítenék le önkormányzati mandátumok idejét, mert új kormány alakult. Az Európai Unió alapelvei között is szerepel a demokratikusan megszerzett mandátumok védelme.
Ráadásul ez személyzeti szempontból is óriási feladat lenne. Háromezer településre kellene rövid idő alatt felkészült, átvilágított jelölteket találni. A Tisza korábban azt mondta, hogy nem működik együtt a régi ellenzékkel, de a gyakorlatban azért látszanak együttműködések. Három év alatt még felépíthető egy új politikusi gárda, de ha mondjuk őszre írnának ki előre hozott önkormányzati választást, az egészen más helyzet lenne.
A Fidesz hangvétele is sokszor országos politikai témák köré épült a közgyűlésben. Várható változás ezen a téren?
Ez egy különleges politikai helyzet volt. Nem csak a Fidesz vitt országos politikai témákat a közgyűlésbe, mindenki ezt csinálta. Ez elkerülhetetlen volt egy olyan időszakban, amikor a Fidesz és a Tisza egymással szemben álltak egy permanens kampányhelyzetben. Azt nem gondolom, hogy a nagypolitika teljesen eltűnik a közgyűlésből, hiszen maga a főpolgármester is gyakran behozza az ideológiai és országos politikai kérdéseket. Ugyanakkor most megnyílt a lehetőség arra, hogy visszatérjünk az önkormányzati politizáláshoz, és a szakmai kérdések kerüljenek előtérbe.
Nekem személyesen fontos célom a kerületekkel való együttműködés erősítése, akár fideszes, akár ellenzéki vezetésű kerületekről van szó. A külső kerületek problémáiról méltatlanul kevés szó esik, pedig ezek sokszor azonos típusú gondok:
Sok olyan ügy is van, amely különösebb pluszforrás nélkül, pusztán nagyobb odafigyeléssel kezelhető lenne.
A Tisza a kampányban azt ígérte, hogy rendbe teszi Budapest költségvetését. Éppen ezért remélem, hogy megszűnik az a hozzáállás, miszerint „nincs pénz semmire”. Ha valóban Budapest új aranykora következik, ahogy a főpolgármester fogalmazott, akkor minden olyan javaslatot támogatni fogunk, amely a budapestiek érdekeit szolgálja – függetlenül attól, melyik frakció terjeszti elő.
Nem fogunk csak azért leszavazni valamit, mert esetleg nem szimpatikus számunkra Karácsony Gergely világlátása. Ha egy javaslat javítja a budapestiek életét, támogatni fogjuk.
Mi történhet az „óbaloldallal” ebben az új rendszerben?
Érdekes kérdés. A kampányban például a momentumos politikusok vállalták fel a konfrontatívabb szerepet, ezzel tehermentesítve a Tisza Párt jelöltjeit. Most viszont a Momentum már nincs jelen képviselőkkel a közgyűlésben, csak tanácsadói szinten.
Közben a Tisza nagy választási győzelme sok régi ellenzéki szereplő számára is vonzóvá vált. Nem lepődnék meg, ha DK-s vagy más ellenzéki körökből közeledési kísérleteket látnánk. Minél hamarabb lenne esetleg egy új önkormányzati választás, annál nagyobb nyomás nehezedne a Tiszára, hogy integrálja ezeket az erőket, hiszen rövid idő alatt nehéz több ezer új, hiteles jelöltet találni. A közgyűlési szavazások sokat elárulnak majd arról, hogy vannak-e háttér tárgyalások.
És a Fidesz-KDNP-nél?
Egy ekkora választási vereség után természetes, hogy a párt átgondolja a működését és megpróbál megújulni. Nálunk most belső egyeztetések zajlanak arról, kik töltsék be a megüresedő helyeket.
A döntés nem azért húzódik, mert nincs megfelelő jelölt, hanem éppen azért, mert sok alkalmas ember van.
Számtalan komoly önkormányzati tapasztalattal rendelkező jelölt van a listánkon, az új helyzet azonban megfontoltságot követel.
Személy szerint kifejezetten amellett tettem le a voksom, hogy olyan személyeknek szavazzunk bizalmat, akik az elmúlt két évben is segítették a munkánkat és konkrét szaktudásuk van. Ahhoz a szakmai alapon működő, integratív önkormányzati politizáláshoz, amelyet magaménak vallok, ilyen emberekre van szükségünk.
