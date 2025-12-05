Nyomoz a rendőrség a Budapest Brand körüli botrányok ügyében

Derült égből: feljelentették Karácsony Gergelyt
Tényi István személyesen számolt be róla.
Karácsony Gergely a vállalkozás pazarló gazdálkodását és kétes költéseit még prémiummal is honorálta.
Már a rendőrség is nyomoz a Budapest Brand kreatív ügynökség ügyében. Mint ismert, egy nyilvánosságra hozott jelentés szerint a főváros és a Budapest Brand közötti szerződések súlyos aggályokat vetnek fel.
A Budapest Brand körüli botrányban felmerül a túlszámlázások, kétes kifizetések és felesleges luxusköltekezés gyanúja, ezért még november végén feljelentést tett a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István, ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen.
A Hiradó.hu arról ír, hogy ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság már elrendelte a nyomozást a Budapest Brand kreatív ügynökség botrányával összefüggésben. A napjainkra már megszűnt cég – amelyért Karácsony Gergely felelt – pénzügyi helyzetét és gazdálkodását októberben tekintette át egy független szakértő.
Kiderült, a vállalkozásnál éveken keresztül arcpirító pazarlás folyt, de arra is rájött, hogy a főpolgármester a felelőtlen gazdálkodást sok tízmilliós prémiummal is honorálta.
Arra is fény derült a vizsgálatok során, hogy a cég milliós jövedelmű vezérigazgatója, valamint két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett. A jelentésben olvasható:
annak ellenére, hogy a Budapest Brand üzleti terve egyetlen esztendőben sem teljesült maradéktalanul, Karácsony Gergely jóvoltából a cégvezetők mégis gigantikus összegű év végi prémiumot vihettek haza.
Mindezt az alapján tehették, hogy az esztendő során megoldandó prémiumfeladatokat a főpolgármester az év vége előtt néhány nappal, visszamenőlegesen határozta meg. Az éves feladatokat tehát akkor jelölték ki, amikor a valóságban azok már rég teljesültek. A célfeladat e trükknek köszönhetően évről évre teljesült.
