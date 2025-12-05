Ft
12. 05.
péntek
Nyomoz a rendőrség a Budapest Brand körüli botrányok ügyében

2025. december 05. 20:56

Karácsony Gergely a vállalkozás pazarló gazdálkodását és kétes költéseit még prémiummal is honorálta.

2025. december 05. 20:56
Budapest Brand

Már a rendőrség is nyomoz a Budapest Brand kreatív ügynökség ügyében. Mint ismert, egy nyilvánosságra hozott jelentés szerint a főváros és a Budapest Brand közötti szerződések súlyos aggályokat vetnek fel. 

A Budapest Brand körüli botrányban felmerül a túlszámlázások, kétes kifizetések és felesleges luxusköltekezés gyanúja, ezért még november végén feljelentést tett a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István, ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

A Hiradó.hu arról ír, hogy ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság már elrendelte a nyomozást a Budapest Brand kreatív ügynökség botrányával összefüggésben. A napjainkra már megszűnt cég – amelyért Karácsony Gergely felelt – pénzügyi helyzetét és gazdálkodását októberben tekintette át egy független szakértő. 

Kiderült, a vállalkozásnál éveken keresztül arcpirító pazarlás folyt, de arra is rájött, hogy a főpolgármester a felelőtlen gazdálkodást sok tízmilliós prémiummal is honorálta. 

Arra is fény derült a vizsgálatok során, hogy a cég milliós jövedelmű vezérigazgatója, valamint két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett. A jelentésben olvasható: 

annak ellenére, hogy a Budapest Brand üzleti terve egyetlen esztendőben sem teljesült maradéktalanul, Karácsony Gergely jóvoltából a cégvezetők mégis gigantikus összegű év végi prémiumot vihettek haza.

Mindezt az alapján tehették, hogy az esztendő során megoldandó prémiumfeladatokat a főpolgármester az év vége előtt néhány nappal, visszamenőlegesen határozta meg. Az éves feladatokat tehát akkor jelölték ki, amikor a valóságban azok már rég teljesültek. A célfeladat e trükknek köszönhetően évről évre teljesült.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

nemenvagyoken
2025. december 05. 23:00
Az a baj, hogy ezt az ügyet is el fogják sikálni, mint sok minden mást. Nyomozgatnak, nyomozgatnak, aztán eltelik pár hónap, pár év, de még mindig nem történik semmi, végül elhal az ügy. Egyszerűen hihetetlen, hogy libsiék büntetlenül megtehetnek mindent, náluk semminek sincs sem büntetőjogi, sem erkölcsi következménye. Néha az az érzésem, mintha a Fidesznek sem állna érdekében erélyesen fellépni a bűnözőkkel szemben.
Toma78
2025. december 05. 21:41
Karó Gergő irány a böri... 👋 Jól fogsz ott mulatni duzzogó fejjel a bokádat fogva a Prideos pulcsikádban . 🖕Lesz ott bőven bicigli karó amit naponta felállíthatsz...😬
Gubbio
2025. december 05. 21:21
Itt az ideje, hogy az Állami Számvevőszék a körmére nézzen a főváros állandó pénzügyi "csődje" miatti FELELŐSNEK!
Takagi
2025. december 05. 21:00
Jól teszik. Majd az eredmény lesz döntö.
