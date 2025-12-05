Nyomoz a rendőrség a Budapest Brand körüli botrányok ügyében

Már a rendőrség is nyomoz a Budapest Brand kreatív ügynökség ügyében. Mint ismert, egy nyilvánosságra hozott jelentés szerint a főváros és a Budapest Brand közötti szerződések súlyos aggályokat vetnek fel.

A Budapest Brand körüli botrányban felmerül a túlszámlázások, kétes kifizetések és felesleges luxusköltekezés gyanúja, ezért még november végén feljelentést tett a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István, ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen.