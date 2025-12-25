Ft
Luke Littler darts sport

Kiderült, mikor lép tábla elé a címvédő a dartsvilágbajnokságon

2025. december 25. 20:06

Elkészült vb 3. fordulójának időrendi beosztása.

2025. december 25. 20:06
null

A PDC elkészítette a darts világbajnokság 3. fordulójának időrendi beosztását. A címvédő Luke Littler a szombat esti programban kapott helyet, Luke Humphries vasárnap este lép a tábla elé – írja a Nemzeti Sport.

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
A 3. FORDULÓ IDŐRENDI BEOSZTÁSA (Tv: Sport1, Sport2)
December 27., szombat
13.30
Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)
20.00
Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)
Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák)

December 28., vasárnap
13.30
Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)
Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.)
20.00
Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett)
Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német)

December 29., hétfő
13.30
Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
20.00
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)
2 meccs a 4. fordulóból

Nyitókép: MTI/AP Kin Cheung

