Elkészült a terv: Ukrajna bármikor megtámadhatja Magyarországot – végleg elszakadt a cérna

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt Kaposváron: Magyarországot kívül tartjuk a háborúból!
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán.
Hatalmas tömeg az országjáráson, mindent összehangolna Kijev és Brüsszel, illetve a szlovákoknál végleg elszakadt a cérna.
Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán. Orbán Viktor világossá tette: a kormány nem hagyja kizsebelni Magyarországot, továbbra sem enged be migránsokat és kimarad a háborúból.
„Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot! És sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!” – fogalmazott Orbán Viktor.
Az, amit Magyarország jelenleg tesz az ukrán pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint az ukrán állami Oscsadbank pénzeszközeinek és banki nemesfémjeinek vissza nem szolgáltatásával kapcsolatban, messze túlmutat egy kétoldalú vitán – írja az Unian. Az ukrán lap szerint az Európai Uniónak kötelessége beleszólni ebbe a kérdésbe.
Mindent összehangolna Kijev és Brüsszel.
A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) közleménye szerint elfogadhatatlan lenne, ha Robert Fico kormányának bármely tagja megszavazná a hitelt, miközben Ukrajna leállította a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül a Slovnaft számára, és nem engedélyezi a vezeték állapotának ellenőrzését sem.
A párt álláspontja szerint Ukrajna addig nem juthat hozzá a kölcsönhöz, amíg nem rendezi kapcsolatait a Szlovákiával és Magyarországgal.
A párt azt is kifogásolja, hogy gazdasági és pénzügyi nehézségek idején Brüsszel jelentős pénzügyi támogatást nyújtana egy olyan államnak, amely nem tagja az EU-nak.
Szlovákia az Európai Unió Külügyi Tanácsának hétfői brüsszeli ülésén blokkolhatja az Ukrajna számára tervezett hitel jóváhagyását.
