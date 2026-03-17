Elkészült a terv: Ukrajna bármikor megtámadhatja Magyarországot – végleg elszakadt a cérna

Hatalmas tömeg gyűlt össze a kormányfő országjárásának első állomásán. Orbán Viktor világossá tette: a kormány nem hagyja kizsebelni Magyarországot, továbbra sem enged be migránsokat és kimarad a háborúból.

„Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot! És sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár! Arra készülünk, hogy a következő négy évben kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból!” – fogalmazott Orbán Viktor.