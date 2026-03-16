Bármikor megtámadhatja Magyarországot Ukrajna: elkészült a terv, már az Európai Unióval is egyeztetnek

Zelenszkij túl messzire ment: újabb magyar férfit raboltak el a toborzók Ukrajnában
Szoboszlai Tibor egészségügyi katonai felmentéssel rendelkezett, mivel szív-, és tüdőbeteg.
Mindent összehangolna Kijev és Brüsszel.
Az, amit Magyarország jelenleg tesz az ukrán pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint az ukrán állami Oscsadbank pénzeszközeinek és banki nemesfémjeinek vissza nem szolgáltatásával kapcsolatban, messze túlmutat egy kétoldalú vitán. Budapest deklarált álláspontja arra vezethető vissza, hogy a lefoglalt vagyont nem fogják visszaadni, sőt még meg is próbálják azt külön belső eljárással „legalizálni” – írja az Unian.
Az ukrán lap szerint az Európai Uniónak kötelessége beleszólni ebbe a kérdésbe. Magyarország az EU teljes jogú tagja, aláírta az Európai Unióról szóló szerződést, ezért kötelező rá nézve az abban foglalt értékek biztosítása: a jogállamiság, az emberi jogok tisztelete és a szolidaritás.
„Ha Brüsszel csendben figyeli, hogy egy tagállam ellopja egy másik európai állam vagyonát (Ukrajna EU-tagjelölt), az olyan precedenst teremthet, amely aláássa az EU egységes piacába és bankrendszerébe vetett bizalmat” – írta az ukrán lap.
Az Európai Bizottságnak már most minden alapja megvan arra, hogy kötelezettségszegési eljárást (infringement procedure) indítson Magyarország ellen
az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok megsértése miatt. Az Európai Parlament szintén jogosult arra, hogy haladéktalanul határozatot fogadjon el az eszközök visszaszolgáltatásának követelésével.
Vagyis első szinten az Európai Bizottságnak jogi értékelést kell adnia Magyarország lépéseiről az uniós joggal való összhang szempontjából, és amennyiben indokolt, el kell indítania a kötelezettségszegési eljárást. A második szinten ezt az ügyet be kell illeszteni a Magyarországgal kapcsolatos, már folyamatban lévő jogállamisági problémák szélesebb körű vizsgálatába.
Budapesttel szemben ugyanis már zajlik az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárás,
és a költségvetési feltételességi mechanizmus lehetővé teszi az EU számára, hogy pénzügyi intézkedéseket alkalmazzon a jogállamisági elvek megsértése esetén, ha azok kellő mértékben közvetlen kapcsolatban állnak az uniós források megfelelő kezelésével.
Jogi szempontból a történetben nem is maga az őrizetbe vétel a legveszélyesebb, hanem az a kísérlet, hogy egy egyszeri erőszakos intézkedést új normává tegyenek. Mert akkor már precedensről van szó: ma nem adják vissza egy ukrán állami bank eszközeit, holnap pedig bármely határokon átnyúló művelet egy adott kormány politikai akaratának túszává válhat.
„Ez pedig összeegyeztethetetlen a nemzetközi joggal, az európai jogi kultúrával, a nemzetközi kereskedelem és bankforgalom alapvető biztonságával. Éppen ezért nemcsak diplomáciainak reakció kell, hanem intézményi és jogi is: az Európai Unió, az Európa Tanács és szükség esetén a nemzetközi bírósági mechanizmusok részéről is” – írta az Unian.
Szoboszlai Tibor egészségügyi katonai felmentéssel rendelkezett, mivel szív-, és tüdőbeteg.
