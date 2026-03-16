Bármikor megtámadhatja Magyarországot Ukrajna: elkészült a terv, már az Európai Unióval is egyeztetnek

Az, amit Magyarország jelenleg tesz az ukrán pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint az ukrán állami Oscsadbank pénzeszközeinek és banki nemesfémjeinek vissza nem szolgáltatásával kapcsolatban, messze túlmutat egy kétoldalú vitán. Budapest deklarált álláspontja arra vezethető vissza, hogy a lefoglalt vagyont nem fogják visszaadni, sőt még meg is próbálják azt külön belső eljárással „legalizálni” – írja az Unian.

Az Európai Unió beavatkozása

Az ukrán lap szerint az Európai Uniónak kötelessége beleszólni ebbe a kérdésbe. Magyarország az EU teljes jogú tagja, aláírta az Európai Unióról szóló szerződést, ezért kötelező rá nézve az abban foglalt értékek biztosítása: a jogállamiság, az emberi jogok tisztelete és a szolidaritás.