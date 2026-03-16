Ft
Ft
Ft
Ft
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Magyarország támadás Ukrajna Európai Parlament Európai Bizottság Európai Unió

Bármikor megtámadhatja Magyarországot Ukrajna: elkészült a terv, már az Európai Unióval is egyeztetnek

2026. március 16. 12:13

Mindent összehangolna Kijev és Brüsszel.

2026. március 16. 12:13
Az, amit Magyarország jelenleg tesz az ukrán pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint az ukrán állami Oscsadbank pénzeszközeinek és banki nemesfémjeinek vissza nem szolgáltatásával kapcsolatban, messze túlmutat egy kétoldalú vitán. Budapest deklarált álláspontja arra vezethető vissza, hogy a lefoglalt vagyont nem fogják visszaadni, sőt még meg is próbálják azt külön belső eljárással „legalizálni” – írja az Unian.

Az Európai Unió beavatkozása

Az ukrán lap szerint az Európai Uniónak kötelessége beleszólni ebbe a kérdésbe. Magyarország az EU teljes jogú tagja, aláírta az Európai Unióról szóló szerződést, ezért kötelező rá nézve az abban foglalt értékek biztosítása: a jogállamiság, az emberi jogok tisztelete és a szolidaritás.

„Ha Brüsszel csendben figyeli, hogy egy tagállam ellopja egy másik európai állam vagyonát (Ukrajna EU-tagjelölt), az olyan precedenst teremthet, amely aláássa az EU egységes piacába és bankrendszerébe vetett bizalmat” – írta az ukrán lap.

Az Európai Bizottságnak már most minden alapja megvan arra, hogy kötelezettségszegési eljárást (infringement procedure) indítson Magyarország ellen

az alapvető szabadságjogok és az emberi jogok megsértése miatt. Az Európai Parlament szintén jogosult arra, hogy haladéktalanul határozatot fogadjon el az eszközök visszaszolgáltatásának követelésével.

Vagyis első szinten az Európai Bizottságnak jogi értékelést kell adnia Magyarország lépéseiről az uniós joggal való összhang szempontjából, és amennyiben indokolt, el kell indítania a kötelezettségszegési eljárást. A második szinten ezt az ügyet be kell illeszteni a Magyarországgal kapcsolatos, már folyamatban lévő jogállamisági problémák szélesebb körű vizsgálatába.

Budapesttel szemben ugyanis már zajlik az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárás,

és a költségvetési feltételességi mechanizmus lehetővé teszi az EU számára, hogy pénzügyi intézkedéseket alkalmazzon a jogállamisági elvek megsértése esetén, ha azok kellő mértékben közvetlen kapcsolatban állnak az uniós források megfelelő kezelésével.

Jogi szempontból a történetben nem is maga az őrizetbe vétel a legveszélyesebb, hanem az a kísérlet, hogy egy egyszeri erőszakos intézkedést új normává tegyenek. Mert akkor már precedensről van szó: ma nem adják vissza egy ukrán állami bank eszközeit, holnap pedig bármely határokon átnyúló művelet egy adott kormány politikai akaratának túszává válhat.

„Ez pedig összeegyeztethetetlen a nemzetközi joggal, az európai jogi kultúrával, a nemzetközi kereskedelem és bankforgalom alapvető biztonságával. Éppen ezért nemcsak diplomáciainak reakció kell, hanem intézményi és jogi is: az Európai Unió, az Európa Tanács és szükség esetén a nemzetközi bírósági mechanizmusok részéről is” – írta az Unian.

Nyitókép: Frederick FLORIN, Tobias SCHWARZ, Odd ANDERSEN, Justin TALLIS, Ludovic MARIN, Gints IVUSKANS / AFP

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
•••
2026. március 16. 13:26 Szerkesztve
Maradjunk annyiban, hogy az ukránok már az unokáik bőrét is eljátszották ebben a háborúban, tehát nekik nincs semmijük. Hogy kié volt a FEKTETETT PÉNZ? Nos, SENKIÉ! Ugyanis ennek a pénznek a tényleges tulajdonosa NEM LÉTEZIK csak az összeesküvés-elméletekben, ugyebár. A Raiffeisen Bank nyilván nem fogja kiadni, hiszen minden fektetett pénz FEKETE, azaz nincs papírja! Ergo ezt a pénzt, mi magyarok, találtuk a magyar úton egy ukrán konvojban. Az autók és a szállítók mehettek haza, a SENKI PÉNZE PEDIG MAGYAR FÖLDÖN MARAD. Hogy von der Pfeizer és Zselé hányx veri magát földhöz, az bennünket a legkevésbé sem érdekel.
Válasz erre
0
0
iimre
2026. március 16. 13:24
"billysparks 2026. március 16. 12:55 Ez egy humoros írás." Mit tegyünk, az ukrán sajtót idézték. :D
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 16. 13:24 Szerkesztve
Már fél éve ki kellet volna baszni magyarországot az únióból.Mivel azóta már padlón lennénk ,amiből nagyon nehéz lenne felállni,orbánt és társulatát, érdemei elismerése képpen likvidálnák,és a következő kormány nekiállhatna egy új, lehetőség szerint korrupciómentes magyarország újjáépítéséhez.👍😜
Válasz erre
0
1
vezker
2026. március 16. 13:21
De ráértek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!