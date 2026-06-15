Már megint a FIFA-t hibáztatják: elkésett a válogatott, új gépet kellett küldeni értük

„Mindannyian keresztények és testvérek vagyunk” – a pályán imádkoztak a focisták a nyolcgólos meccs után
„Mindannyian hiszünk abban, hogy Jézus a futballon keresztül is megdicsőül.”
Gondban voltak az uruguayiak. Csak nagy nehézségek árán tudtak beutazni az Egyesült Államokba.
Az eredeti tervekkel ellentétben az uruguayi labdarúgó-válogatott nem tudott vasárnap időben megérkezni Miamiba, ahol magyar idő szerint hétfő éjféltől vívja első világbajnoki mérkőzését a szaúdiakkal. A dél-amerikai küldöttség a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) hibáztatja a késésért – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
Az uruguayiak a mexikói Playa del Carmenben edzenek, onnan repültek volna Floridába. A szállításukra kijelölt gép adminisztratív problémák miatt nem szállhatott fel Cancúnból – nem fogadták volna a járművet az Egyesült Államokban –, ezért aztán új járatot kellett keresni. Az értük küldött gép Floridából indult, a gárda vasárnap végül még Mexikóban tréningezett.
Romain Molina szerint a FIFA részéről hiányzott dokumentáció ahhoz, hogy beengedjék az amerikaiak az uruguayi csapatot. Az újságíró szerint akár komoly diplomáciai összetűzést is hozhatott volna az eset, mert ha Marcelo Bielsa szövetségi kapitány nem jelent volna meg a Szaúd-Arábia elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón, akkor bírságot kaphatott volna a szövetség – olvasható a 24.hu-n.
A csúszás miatt a délutáni kötelező helyi sajtótájékoztatót este fél kilenc után tartották meg.
A 48 csapatos vb-n a FIFA a felelőse az együttesek helyszínek közötti utaztatásának.
Uruguay Spanyolországgal, a Zöld-foki-szigetekkel és Szaúd-Arábiával szerepel egy négyesben. Ebben a csoportban először Spanyolország a Zöld-foki-szigetekkel mérkőzik meg, a meccsüket magyar idő szerint hétfőn 18 órakor rendezik.
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„Mindannyian hiszünk abban, hogy Jézus a futballon keresztül is megdicsőül.”
Nyitókép: Santiago Mazzarovich/AFP, archív