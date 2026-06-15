Már megint a FIFA-t hibáztatják: elkésett a válogatott, új gépet kellett küldeni értük

Az eredeti tervekkel ellentétben az uruguayi labdarúgó-válogatott nem tudott vasárnap időben megérkezni Miamiba, ahol magyar idő szerint hétfő éjféltől vívja első világbajnoki mérkőzését a szaúdiakkal. A dél-amerikai küldöttség a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) hibáztatja a késésért – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

Foci vb 2026: Uruguay Szaúd-Arábiával játszik Floridában (Fotó: Eitan Abramovich/AFP)

Az uruguayiak a mexikói Playa del Carmenben edzenek, onnan repültek volna Floridába. A szállításukra kijelölt gép adminisztratív problémák miatt nem szállhatott fel Cancúnból – nem fogadták volna a járművet az Egyesült Államokban –, ezért aztán új járatot kellett keresni. Az értük küldött gép Floridából indult, a gárda vasárnap végül még Mexikóban tréningezett.