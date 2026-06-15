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ima labdarúgás foci vb 2026 Németország világbajnokság videó Curacao

„Mindannyian keresztények és testvérek vagyunk” – a pályán imádkoztak a focisták a nyolcgólos meccs után

2026. június 15. 11:46

A német és a curacaói játékosok együtt imádkoztak a pályán a mérkőzésük után. Felix Nmecha beszélt a történtekről.

2026. június 15. 11:46
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Ahogyan arról beszámoltunk, Németország 7–1-re legyőzte Curacaót a labdarúgó-világbajnokság első csoportfordulójának vasárnapi játéknapján. A mérkőzés után a két csapat játékosai közül páran közösen imádkoztak.

Foci vb 2026: hat góllal nyert Németország
Foci vb 2026: hat góllal nyert Németország (Fotó: Paul Ellis/AFP)

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A lefújást követően több német és curacaói játékos a pálya közepén gyűlt össze, ahol közös imát mondtak. A jelenet középpontjában a német válogatott két hívő keresztény játékosa, Jonathan Tah és Felix Nmecha állt, akik a súlyos vereséget szenvedő ellenfél futballistáival együtt alkottak imakört – számolt be a Magyar Nemzet.

A Borussia Dortmund középpályása, Felix Nmecha a találkozó után az ARD-nek beszélt a történtekről.

A mérkőzésen ellenfelek voltunk, utána viszont mindannyian keresztények és testvérek vagyunk, ezért együtt elmondtunk egy rövid imát”

– idézte őt a Magyar Nemzet.

Nmecha szerint az eredmény ugyan örömet jelentett a német csapatnak, a közös ima azonban túlmutatott a sporton:

Mindannyian hiszünk abban, hogy Jézus a futballon keresztül is megdicsőül, ezért gyűltünk össze és imádkoztunk együtt”

– tette hozzá.

Foci vb 2026: jó pozícióban a németek

Németország az előző két világbajnokságon sem tudott továbbjutni a csoportjából, de erre a blamára most már lényegében szinte semmi esély nem maradt, mivel már a csoportharmadikok közül is nyolc továbbmegy, márpedig három szerzett pont jó eséllyel elegendő lenne a csoportharmadikok rangsorában az első nyolc hely egyikére, ráadásul a németeknek jelenleg plusz hatos a gólkülönbségük.

Németország legközelebb az első meccsét szintén megnyerő Elefántcsontparttal játszik, majd Ecuador ellen fejezi be a csoportkört.

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Nyitókép: Paul Ellis/AFP

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Ohel
2026. június 15. 12:42
Nagyon jó, hogy ezt tették. Csak azt lehet látni, hogy a muszlimok imádkoznak. Mintha keresztény játékos nem is lenne.
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0
0
Box Hill
2026. június 15. 12:41
A fehéreknek megmondta a Párt, hogy csak Sztálinhoz lehet imádkozni. Esetleg Rákosi elvtárs, pajtáshoz.
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0
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cint04
2026. június 15. 12:12
Ez hol is volt jaaa Huston TX.. Arrafele van vallás és szólásszabadság főleg ha GOP adminisztráció van, Európában az effélét már nem ismerjük.
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2
0
magyar-1977
2026. június 15. 12:11
Szánalmas bohócok!:DDDD
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0
5
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