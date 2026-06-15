„Mindannyian keresztények és testvérek vagyunk” – a pályán imádkoztak a focisták a nyolcgólos meccs után

Németország az előző két világbajnokságon sem tudott továbbjutni a csoportjából, de erre a blamára most már lényegében szinte semmi esély nem maradt, mivel már a csoportharmadikok közül is nyolc továbbmegy, márpedig három szerzett pont jó eséllyel elegendő lenne a csoportharmadikok rangsorában az első nyolc hely egyikére, ráadásul a németeknek jelenleg plusz hatos a gólkülönbségük.

Németország legközelebb az első meccsét szintén megnyerő Elefántcsontparttal játszik, majd Ecuador ellen fejezi be a csoportkört.

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