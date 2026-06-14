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Németország vb Curacao

Történelmi gólt kaptak a németek, majd megidézték Curacao ellen a brazilok elleni vb-kiütést (VIDEÓ)

2026. június 14. 21:03

Történelmi mérkőzéssel kezdett a négyszeres világbajnok. A Németország–Curacao találkozón a karibi miniállam rögtön az első vb-meccsén gólt szerzett, de a németek végül kiütéssel nyertek.

2026. június 14. 21:03
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Kitűnő hangulatú és iramú mérkőzésen esett egymásnak Németország és Curacao a labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának houstoni nyitányán. A két válogatottat 72 hely választotta el a legfrissebb FIFA-világranglistán, így nem csoda, ha a pályán is hatalmas különbség mutatkozott a 80 milliós népességű Németország a mindössze 150 ezres karibi miniállam között. Ilyen volt a Németország–Curacao összecsapás.

Németország–Curacao
Sokáig emlékezetes összecsapás kerekedett a Németország–Curacao vb-meccsből Houstonban
Fotó: Ronaldo Schemidt/AFP

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Érdekesség, hogy a szövetségi kapitányok között is hatalmas volt a szakadék a korosztályukat tekintve: a holland Dick Advocaat 78, míg a németek mestere, Julian Nagelsmann mindössze 38 éves. Ők a torna legidősebb és legfiatalabb szövetségi kapitánya.

Németország–Curacao: ég és föld volt a különbség

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a német válogatott gyakorlatilag végig egykapuzott Curacao ellen, Nmecha már a 6. percben előnyhöz juttatta egy látványos góllal a Nationalelfet, nem sokkal később azonban hatalmas meglepetésre Curacao egy ellencsapás végén kiegyenlített. Comenencia lövése megpattant Kimmich lábán, így Neuer nem háríthatott.

Történelmi gól, Curacao története első vb-meccsének első félidejében megszerezte első találatát!

A németek nem sokat teketóriáztak a folytatásban, még a szünet előtt előnybe kerültek. Előbb Schlotterbeck egy szöglet után befejelte első válogatott találatát, majd Havertz büntetőből volt eredményes.

A szünet után Musiala szinte azonnal kilőtte a hosszú sarkot, majd a frankfurti védő, Brown is betalált, illetve a csereként beszálló Undav sem tétlenkedett a gyepen, feliratkozott a gólszerzők közé. A hajrában Havertz löbbölt még egy káprázatos gólt, ezzel a németek megidézték a 2014-es brazilok elleni elődöntőt, ott szintén 7–1-re nyertek. Egyelőre ez az idei vb leggólgazdagabb mérkőzése.

Labdarúgó-világbajnokság, E-csoport, 1. forduló:
Németország–Curacao 7–1 (3–1)
Houston, NRG Stadion, 72 220 néző, v.: Jayed (marokkói)
gólszerzők: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 88.), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.) ill. Comenencia (21.)

Fotó: Paul Ellis/AFP

 

Összesen 1 komment

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angeleye
2026. június 14. 21:06
Hajrá! Annyi eszetek van, mint egy elhordott svájci sapkának.
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