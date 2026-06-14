Történelmi gólt kaptak a németek, majd megidézték Curacao ellen a brazilok elleni vb-kiütést (VIDEÓ)

Történelmi gól, Curacao története első vb-meccsének első félidejében megszerezte első találatát!

A németek nem sokat teketóriáztak a folytatásban, még a szünet előtt előnybe kerültek. Előbb Schlotterbeck egy szöglet után befejelte első válogatott találatát, majd Havertz büntetőből volt eredményes.

A szünet után Musiala szinte azonnal kilőtte a hosszú sarkot, majd a frankfurti védő, Brown is betalált, illetve a csereként beszálló Undav sem tétlenkedett a gyepen, feliratkozott a gólszerzők közé. A hajrában Havertz löbbölt még egy káprázatos gólt, ezzel a németek megidézték a 2014-es brazilok elleni elődöntőt, ott szintén 7–1-re nyertek. Egyelőre ez az idei vb leggólgazdagabb mérkőzése.