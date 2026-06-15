Újabb kemény csörte a parlamentben – Gulyás Gergely Magyar Péternek: Ön félrevezeti az Országgyűlést + videó

„Feketén-fehéren leírja, hogy tábort építenek, most meg feláll, és azt hazudja, önök iskolát akartak építeni” – szögezte le Magyar Péter miniszterelnök Gulyás Gergelynek adott válaszában. Közben ismét összeszólalkozott Gulyás Gergellyel. Magyar Péter kiszólt közben Rétvári Bencének is, hogy arra vigyázzon, ha bemegy a templomba, újra kell azt szentelni. Mint mondta, „önök kidobták a kárpátaljaikat, hogy ott migránstábort hozzanak létre”. Ha a gyerekeknek megfelelt a hely, miért kellett 5 milliárd forint közpénzt erre elkülöníteni, amiből egymilliárdot el is költöttek erre? – tette fel a kérdést Magyar Péter. Kitért arra is, hogy „megszűnt a propaganda”, megemlítette a Mediaworks-öt, az Alapjogokért Központot és a Megafont. „Hallott-e már ön arról, hogy törvénymódosítással hét évre elítélt embercsempészt, szám szerint 2200-t kiengedtek a börtönökből” – tette fel a kérdést Gulyás Gergelynek Magyar Péter. Ebben szerepelt, hogy 72 órán belül hagyják el az országot, és üljék le a börtönbüntetésüket másutt – „ilyen még egy filmszínházban sincs, kedves Pócs János” – jelentette ki Magyar Péter. „Önök súlyos bűncselekményt elkövetőket engedtek ki, és soha senki nem ellenőrizte, elhagyták-e az országot” – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. „Lehet bűnelkövetőket kiengedni a börtönökből?” – tette fel a kérdést, mint mondta „botrányos”, amit műveltek az embercsempészek kiengedésével, „botrányos” a migránstábor építése, és az, hogy „most sem mondanak igazat”. Toroczkainak válaszolva elmondta: a belügyminiszter nyilatkozata elérhető, abból megkapja a választ. Arról is szólt, a Mi Hazánk is riogatott, mint szerinte a Fidesz azt állítva, hogy ha a Tisza nyer, akkor másnap jönnek a migránsok, és jön a behívó, mehetnek a frontra a magyarok Ukrajnába. „Nem jönnek a migránsok, nem fogunk letelepedési kötvényt árulni, nem fogunk egy darab csempészt sem kiengedni” – hangsúlyozta. „Még mindig mondják, mondják, hogy jönnek a migránsok, nem tudom , milyen szert használnak, de kemény lehet” – mondte Magyar Péter ironikusan. „Nem hajtjuk végre a migrációs paktumot” – emelte ki. „Nem fogunk beengedni migránsokat Magyarország területére” – szögezte le. Később sokadjára kitért arra, hogy Szijjártó Péter és Lázár János sincs jelen a parlamentben. Majd „táskás emberekről” és „porosodó lélegeztetőgépekről” beszélt.