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melléthei - barna márton országgyűlés alaptörvény

Újabb kemény csörte a parlamentben – Gulyás Gergely Magyar Péternek: Ön félrevezeti az Országgyűlést + videó

2026. június 15. 12:55

Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva azt állította: hogy az Orbán-kormány átvette volna a migrációs paktum szabályait.

2026. június 15. 12:55
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Az Országgyűlés dönt az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról: a Melléthei-Barna Márton és a Hantosi István által benyújtott javaslat nyolc évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Továbbá rendezné a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) ügyét, illetve megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.

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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

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15:24
Nem megfelelő ez a hangnem

Máthé Zsuzsa felszólalásában azt kifogásolta, hogy a parlamentben megszokottá váló hangnem nem megfelelő. 

Ön nyíltan megtámadta a hivatalban lévő közjogi méltóságokat 

– mondta a KDNP-s képviselő Magyar Péternek. Felidézte, Sulyok Tamás sem szerepelhetett a tiszás politikusokkal egy fényképen, mindez szerinte dehumanizáló. „A gúny, a verbális agresszió, a megvetés, a fenyegetés, a félelemkeltés és fontos ügyekben az elhallgatás a jogállam és a társadalom szétverése felé vezető egyenes út” – jegyezte meg a képviselő.

„Ön kioktat minket stílusból, de nézzen körül, hogy kik ülnek ön körül” – válaszolt a KDNP-s képviselő felszólalására a miniszterelnök. Magyar Péter azt tanácsolta Máthé Zsuzsának, hogy kezdjen el beszélgetni az emberekkel az országban, majd megjegyezte, szerinte Orbán Viktor túszul ejtette a volt kormánypártot, miközben sokak szerint újításra lett volna szükség.

14:59
Magyar Péter: Nem emelkedik a helyettes-államtitkárok fizetése

Nem emelkedik a helyettes-államtitkárok fizetése – jelentette ki Magyar Péter. Mint mondta, igyekeznek a lehető legtakarékosabban eljárni, nem repülővel repkednek. Köszöntötte Lázár Jánost, aki közben megérkezett az ülésre. Mondandóját félbeszakítva Mohácsi-hídról beszélt, majd feltette a kérdést, hogy miért kellett százmilliárdot még eltapsolni a választás előtt. Toroczkaihoz visszatérve a közmédia kapcsán elmondta, a magyarok megérdemlik a pártatlanságot. Majd felsorolta, mire készülnek: kiemelte többek között, hogy 2010-2026 közötti kormányülések dokumentumait nyilvánosságra fogják hozni.

14:52
Toroczkai: „Magyarország érdeke, hogy ne hajtsák végre a migrációs paktumot”

Toroczkai László elmondta, jelezni fogja, ha jönnek a migránsok, mint mondta, a Mi Hazánk soha nem állította, hogy a választás másnapján jönnek majd a menekültek. „Magyarország érdeke, hogy ne hajtsák végre a migrációs paktumot” – emelte ki. Szólt a közmédiáról is, hogy a Médiatanácsnál törekedni fognak a kiegyensúlyozottságra, ezt pozitívan értékelte. 2026. januárját felidézte, amikor is 0,18 százalékos arányban jelenhetett meg a Mi Hazánk a közmédiában. Annak adott hangot, hogy ennek kapcsán módosító javaslatokat fognak benyújtani. Szólt továbbá a helyettes-államtitkárok fizetésének emeléséről is.

14:46
Balla György: „Menjünk le Vitnyédre, ha ott migráns van, én lemondok”

Balla György személyes érintettség okán jelentkezett: „menjünk le Vitnyédre, ha ott migráns van, én lemondok”. „Fejezze be az ocsmány hazudozást!” „ön nem beszélhet bűnökről bizonyítékok nélkül, mert ön arra tett esküt, hogy ha a törvényt megtartja”.

Gulyás Gergely is személyes érintettség okán jelentkezett: az embercsempészek kiutasítás a börtönök telítettsége miatt történt, azzal a kitétellel, ha nem hagyják el az országot, kkor ismét börtönbe zárhatók. 

14:41
Gyopáros Alpár: „Önt megvezették a munkatársai”

„Önt megvezették a munkatársai” – mondta Gyopáros Alpár a Magyar Péter által emlegetett migránstábor kapcsán. Mint mondták, a helyiek kérték, hogy zárjáék be Vitnyédet, amit borzalmasan lelaktak. 

14:31
Magyar Péter: Ha bemegy a templomba, újra kell azt szentelni

„Feketén-fehéren leírja, hogy tábort építenek, most meg feláll, és azt hazudja, önök iskolát akartak építeni” – szögezte le Magyar Péter miniszterelnök Gulyás Gergelynek adott válaszában. Közben ismét összeszólalkozott Gulyás Gergellyel. Magyar Péter kiszólt közben Rétvári Bencének is, hogy arra vigyázzon, ha bemegy a templomba, újra kell azt szentelni. Mint mondta, „önök kidobták a kárpátaljaikat, hogy ott migránstábort hozzanak létre”. Ha a gyerekeknek megfelelt a hely, miért kellett 5 milliárd forint közpénzt erre elkülöníteni, amiből egymilliárdot el is költöttek erre? – tette fel a kérdést Magyar Péter. Kitért arra is, hogy „megszűnt a propaganda”, megemlítette a Mediaworks-öt, az Alapjogokért Központot és a Megafont. „Hallott-e már ön arról, hogy törvénymódosítással hét évre elítélt embercsempészt, szám szerint 2200-t kiengedtek a börtönökből” – tette fel a kérdést Gulyás Gergelynek Magyar Péter. Ebben szerepelt, hogy 72 órán belül hagyják el az országot, és üljék le a börtönbüntetésüket másutt – „ilyen még egy filmszínházban sincs, kedves Pócs János” – jelentette ki Magyar Péter. „Önök súlyos bűncselekményt elkövetőket engedtek ki, és soha senki nem ellenőrizte, elhagyták-e az országot” – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. „Lehet bűnelkövetőket kiengedni a börtönökből?” – tette fel a kérdést, mint mondta „botrányos”, amit műveltek az embercsempészek kiengedésével, „botrányos” a migránstábor építése, és az, hogy „most sem mondanak igazat”. Toroczkainak válaszolva elmondta: a belügyminiszter nyilatkozata elérhető, abból megkapja a választ. Arról is szólt, a Mi Hazánk is riogatott, mint szerinte a Fidesz azt állítva, hogy ha a Tisza nyer, akkor másnap jönnek a migránsok, és jön a behívó, mehetnek a frontra a magyarok Ukrajnába. „Nem jönnek a migránsok, nem fogunk letelepedési kötvényt árulni, nem fogunk egy darab csempészt sem kiengedni” – hangsúlyozta. „Még mindig mondják, mondják, hogy jönnek a migránsok, nem tudom , milyen szert használnak, de kemény lehet” – mondte Magyar Péter ironikusan. „Nem hajtjuk végre a migrációs paktumot” – emelte ki. „Nem fogunk beengedni migránsokat Magyarország területére” – szögezte le. Később sokadjára kitért arra, hogy Szijjártó Péter és Lázár János sincs jelen a parlamentben. Majd „táskás emberekről” és „porosodó lélegeztetőgépekről” beszélt.

13:58
Gulyás Gergely: Magyar Péternek hiányzik a Fidesz-kongresszus

„Valószínűleg hiányzik a Fidesz-kongresszus neki” – erre gondolt Gulyás Gergely, amikor Magyar Péter szombaton bejelentést tett – mondta felszólalásában a fideszes politikus. Emlékeztetett: határkerítést építettek, tranzitzónákat hoztak létre, majd csak a külképviseleteken lehetett benyújtani menekültügyi kérelmeket. „A kormány semmi szószegést nem követett el” – tette hozzá, ott iskolai oktatás lesz – mondta. A kormány 2024-ben úgy döntött, hogy mindent megtesz, hogy ne kelljen fizetni az egymillió eurós bírságot. „Amit ön mond, az félrevezetése az Országgyűlésnek”. „Ön a migrációs paktumot akarja végrehajtani, ezért vádol meg minket azzal, hogy más állásponton lett volna a kormány”. Gulyás Gergely rámutatott, hogy a Magyar Péte által emlegetett kormányhatározat célja, hogy a kormányt a bírságtól meg tudja védeni.

13:50
Rétvári: Ennél nevetségesebben támadni a Fideszt!

Komolytalan vádaknak nevezte Magyar Péter szavait, mint mondta, a leköszönt kormány nem migránstábort, hanem kerítést épített a déli határkerítésre. Az unió saját számai szerint tíz kiutasítási határozatból mindössze egyet tudnak végigvinni, épp ez az oka, hogy be sem engedik a migránsokat országba. „Amennyi migránst talál, annyi túrórudit adok a miniszterelnöknek” – egy sincs – mondta Rétvári Bence. „Iszonyatosan veszélyes belépni a migrációs paktum hatálya alá” – emelte ki a politikus. Az unió azt várja el, hogy ne visszafordítsa a migránsokat, hanem segítse kitölteni az iratokat a menekülteknek, „mi ebbe nem voltunk hajlandók belemenni” – szögezte le. Ursula von der Leyen kikotyogta, hogy Magyarország megszavazta a migrációs paktumot, „ön arra készül, hogy elfogadja a migrációs paktumot”, arra hivatkozva, ezt tette volna a Fidesz is. „Ezt a hazugságvárat építi” – mondta, „önök Brüsszelben megszavaztáka  igrációs paktumot, de mi ezt nem fogjuk hagyni”.

13:42
Toroczki: Mit fog tenni a Tisza a migráció kapcsán?

„Nagyon köszönöm, hogy felemlegette ezt az ügyet” – mondta Toroczkai László. Hozzátette: „az én arcomba hazudták, hogy ez gyerektábor lesz”. Számonkérte, hogy a Tisza nem tüntetett a helyszínben, ellenben a Mi Hazánk képviselői igen. „Valóban a civilkurázsi volt, akiktől erről értesülhettünk” – hangsúlyozta Toroczkai. Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyar Péter felszólalásában nem tért ki arra, hogy a Tisza mit fog tenni a migráció kapcsán, szerinte pedig ez szükséges. Kitért arra, hogy ezeknek a táboroknak nem kell zártnak lennie, szerinte a migrációs paktum fő problémájáról nem beszélt a miniszterelnök, nevezetesen, hogy ezekkel az „illegális betörőkkel” együtt kell-e élnünk. „Konkrét válaszokat várok!” – hangsúlyozta Toroczkai, hozzátéve, hogy érti a harcát a volt pártjával, de az egész probléma az Európai Bizottság, és Ursula von der Leyen, aki a miniszterelnök embere a Mi hazánk elnöke szerint. Emlékezett, éppen Varsó az, ahol a legjobban növekszik a bevándorlók aránya, „ők sem tudták megoldani”.

13:32
„Mi nem fogunk mást mondani, mint, amit teszünk”

„Mi nem fogunk mást mondani, mint, amit teszünk” – emelte ki Magyar Péter, hozzátette: a magyaroknak joguk van ismerni az igazságot, és ahhoz, hogy többé senki ne kormányozhassa úgy az országot, hogy mást tesz, mint amit mond. „A haza nem létezhet nemzetegyesítő ügyek nélkül” – mondta a miniszterelnök. Szerinte ilyen ügy lehetne a migráció elleni fellépés, úgy véli, közösen kell kimondani, hogy ki léphet be az országba, és ki telepedhet le, a magyar nemzet érdekében. „Felelős érdekérvényesítésre van szükség” – hangsúlyozta.

13:29
Hova lett a diáktábor? „Önök a migrációs paktumról is hazudnak”

 „2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust élezni” – idézte Magyar Péter miniszterelnök a 2024-es augusztus 21-i kormányülés emlékeztetőiből a szerinte ikonikus mondatot. A magyar emberek megszorongatása szerinte erőforrás volt – mondta a miniszterelnök. Vitnyéden azért nincs migránstábor, mert lebuktak – tette hozzá, miközben a Fidesz-képviselők padsoraiban morajlás hallatszott. Úgy fogalmazott: az egykor volt demokraták szövetségét a csalódottság és ugyanazok tartják túszul. „Aki látott már fideszes politikust, azt nem lepte meg az újabb hazugság” – emelte ki. Hozzátette, „önök a migrációs paktumról is hazudnak”, a kormányülések jegyzőkönyvei itt maradtak, 2024-ben nemcsak a migránstáborról tárgyalt, hanem Bóka János minisztériuma által készített dokumentumról is tárgyaltak. Eszerint a Fidesz-kormány be kívánja vezetni a migrációs paktumot. „Ezt nem én írtam, nem a Tisza írta”. Sőt, ennek határidő előtti alkalmazására kértek felhatalmazást az Európai Bizottságtól – emelte ki Magyar Péter. 

13:19
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött a hétfői ülés

Pintér Sándornak rossz napja volt 2024. augusztusában, amikor megtudta, nem úgy halad a vitnyédi tábor, ahogy tervezték – kezdte napirend előtti felszólalásában Magyar Péter. „Önök mind ott ültek, és szembemenve minden vállalásukkal, hogy migránstábort építsenek” – jelentette ki a miniszterelnök. Jegyzőkönyvre hivatkozva elmondta: „Önök belehazudtak a magyar emberek szemébe”. Ezek a dokumentumok szerinte egyértelműen bizonyítják, hogy a magyar kormány 500 fős migránstábort terveztek létrehozni a magyar-osztrák határra, „suttyomban” – mint fogalmazott. „Tudták, hogy miképpen verik át a magyarokat és a saját szavazóikat is”. Hozzátette, nemcsak tudták, el is kezdték rá elégetni az adófizetők pénzét. Név szerint többször is említette Gulyás Gergelyt, mint mondta, arra adtak utasítást, hogy a hatóságok dobják ki a menekülteket a lerobbant kollégiumi épületekről, hogy oda aztán 500 fős migránst be tudjanak fogadni. Magyar Péter azt mondta, Gulyás Gergely a Fidesz-kongresszuson azt mondta, csak egy „trükk volt” a vitnyédi migránstábor. Magyar Péter szerint igen drága trükk lehetett, azt is mondta, 2024- szeptemberében Gulyás Gergely azt hazudta, diáktábor épül. „Ön szerint bárki elhiszi, hogy diáktábort építenek, miközben 3 méteres kerítéssel vették körbe?”. Feltette a kérdést, miért titkolták volna el, hogy fantasztikus nyári tábort építenek? Ironikusan utalva arra, hogy „pont önök, akik 12-en adnak át egy még el nem készült buszmegállót?” Feltette a kérdést, miért 500 fős migránstábor létrehozása szerepel 5 milliárd forintból a jegyzőkönyvekben? „Miért nem kérdezték meg a környékbelieket?” – kérdezte. Három nappal a kormányülés után, amin elfogadták a tábort, Gyopáros Alpár arról tájékoztatta a helyieket, nem terveznek migránstábort. „Vitnyéden semmilyen menekülttábor nem lesz” – mondta akkoriban Gulyás Gergely Magyar Péter emlékeztetett. „Elköltöttek egymilliárd forint közpénzt, kialakították a hálótermeket”, miközben „belehazudtak az emberek szemébe”. Végül pedig, mint Magyar Péter elmondta, azért nem valósult meg, mertr a helyi Tisza-szigetek intézkedtek. Mint mondta, „a helyiekkel együtt sikerült nyomást gyakorolni”.

 

Összesen 95 komment

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Box Hill
2026. június 15. 15:37
Az Országgyűlés félrevezetését mivel büntetik Magyarországon? Mert Ausztráliában például súlyosan.
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1
0
magyar-1977
2026. június 15. 15:33
A nyugati büntetőintézkedések a becslések alapján eddig 1000–1300 milliárd eurós veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak.
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0
3
magyar-1977
2026. június 15. 15:30
Csicskalázár!:DDDDDD Egy ponton Lázár János volt építési és közlekedési miniszter megjelent a hátsó sorokban, mire Magyar a mohácsi hídról kezdte kérdezni: „Hogy lehet az, hogy pár nappal a választások előtt sikerült 100 milliárdot kifizetni a Duna aszfaltnak, hogy lehet az, hogy teljesen szokatlan módon 20-ról 90 százalékra emelte fel az önerő részét, és hogy miért döntött minden szakértői vélemény ellenére, hogy mégis kétszer két sávossá teszi 17 kilométeren azt az utat?” Lázár a kérdéseket hallgatva bólogatva figyelt.
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0
2
fogas paduc
2026. június 15. 15:29
Vitézi közhangulat szennyezés elleni felszólalásához --- "az apát fejbe lövik." Fabien Mandon tábornok, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke 2025 novemberében beszélt arról, hogy az országnak el kell fogadnia a gyermekek elvesztésével járó fájdalmat a védelem érdekében. Bár a konkrét idézetben az „anyák” kifejezés nem szerepelt, a politikai reakciókban a „gyermekek elvesztése” fordulatot az édesanyákhoz intézett felhívásként értelmezték"
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