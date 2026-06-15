Visszavadulunk: őz tűnt fel a XIII. kerületben

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője a Telex megkeresésére azt felelte, hogy nem ritka, hogy őzek tűnnek fel a főváros különböző pontjain, előszeretettel legelésznek a temetőkben is.
Meglepő levelet kapott a Telex. Egy olvasójuk azt írta
Elszabadult egy őzike a belvárosban”,
a rövid üzenethez pedig egy fotót is csatolt, melyen jól látható, hogy a vad az Ipoly és a Visegrádi utca sarkán kóborol.
Bár, mint írták a felvétel elsőre AI-gyanúsnak tűnt, – mivel nem jellemző, hogy őzek sétáljanak a XIII. kerületben – de a Telex szakértői szerint a fotó valódi.
Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, hogy a Margitszigeti Kisállatkert állományából őz nem hiányozhat, mert ott őz nem, csak dámszarvas található.
Hozzátette, ha Budapest belterületén őzet látunk, akkor nem az a legvalószínűbb, hogy kiszökött, ugyanis sok helyen előfordul őz a belterületen. „Valójában egyre többfelé, gyakran temetőkben is legelésznek”. Hanga a helyszín kapcsán pedig azt felelte, megeshet, hogy az állat most kicsit beljebb ment, mint máskor.
A Telex az eset miatt kérdésekkel fordult a rendőrséghez is, de dél múltával még nem kaptak választ a hatóságoktól.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay