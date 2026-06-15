Visszavadulunk: őz tűnt fel a XIII. kerületben

Bár, mint írták a felvétel elsőre AI-gyanúsnak tűnt, – mivel nem jellemző, hogy őzek sétáljanak a XIII. kerületben – de a Telex szakértői szerint a fotó valódi.

A szakértő szerint nem olyan meglepő az őz jelenléte

Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, hogy a Margitszigeti Kisállatkert állományából őz nem hiányozhat, mert ott őz nem, csak dámszarvas található.