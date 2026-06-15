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hanga zoltán visegrádi utca állatkert őz budapest

Visszavadulunk: őz tűnt fel a XIII. kerületben

2026. június 15. 13:14

Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője a Telex megkeresésére azt felelte, hogy nem ritka, hogy őzek tűnnek fel a főváros különböző pontjain, előszeretettel legelésznek a temetőkben is.

2026. június 15. 13:14
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Meglepő levelet kapott a Telex. Egy olvasójuk azt írta

Elszabadult egy őzike a belvárosban”,

a rövid üzenethez pedig egy fotót is csatolt, melyen jól látható, hogy a vad az Ipoly és a Visegrádi utca sarkán kóborol.

Bár, mint írták a felvétel elsőre AI-gyanúsnak tűnt, – mivel nem jellemző, hogy őzek sétáljanak a XIII. kerületben – de a Telex szakértői szerint a fotó valódi. 

A szakértő szerint nem olyan meglepő az őz jelenléte

Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője a portál megkeresésére azt mondta, hogy a Margitszigeti Kisállatkert állományából őz nem hiányozhat, mert ott őz nem, csak dámszarvas található.

Hozzátette, ha Budapest belterületén őzet látunk, akkor nem az a legvalószínűbb, hogy kiszökött, ugyanis sok helyen előfordul őz a belterületen. „Valójában egyre többfelé, gyakran temetőkben is legelésznek”. Hanga a helyszín kapcsán pedig azt felelte, megeshet, hogy az állat most kicsit beljebb ment, mint máskor. 

A Telex az eset miatt kérdésekkel fordult a rendőrséghez is, de dél múltával még nem kaptak választ a hatóságoktól.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 15. 15:05
Ürgebőrbe csomagolva átúszta a dunát a szegény őzike. Vagy Ruszlisszendvics dunakeszi kertjéből menekült, mert szárazon akarták.
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Obsitos Technikus
2026. június 15. 15:03
Ha a Telex szerint valódi, akkor az egy géppel írott névtelen fotó.
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Upuaut
2026. június 15. 13:36
Reméljük, Bambinak nem lesz baja!
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0
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auditorium
2026. június 15. 13:20
A covid miatt kitört PANDEMIÁBAN Ravenna- Milano Marittima-Cervia térségében az állatrezervátumból elszabadultak a szarvasok és elindultak az autóutakon új területet szerezni. Az állatvilág hamar alkalmazkodik az új körülményekhez, ha nem lát ellenséget, azaz az EMBERT.
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