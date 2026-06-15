Gulyás Gergely: Itt a kormány lehetősége, hogy bebizonyítsa, nem hajtja végre a migrációs paktumot

Erre azért hivatkoznak, mert különben arról kellene színt vallani, hogy végrehajtják-e a migrációs paktumot.”

Gulyás Gergely kifejtette, miután az előző kormány „igazságtalanul és méltánytalanul került abba a helyzetbe, hogy az általunk bevezetett migráció elleni rezsimet az Európai Unió bírósága elítélte, és Magyarországnak napi egymillió eurós kártérítésre megfizetésére kötelezte, a magyar kormánynak kötelessége volt, hogy úgy állapodjon meg a Bizottsággal, hogy migráns ne jöhessen be Magyarországra, de ezt egymilliós kártérítést elkerülhessük.”

Leszögezte: ehhez volt szükséges egy olyan kormányhatározat-tervezet, ami ezt a tábort tartalmazta.