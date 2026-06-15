Gulyás Gergely: Itt a kormány lehetősége, hogy bebizonyítsa, nem hajtja végre a migrációs paktumot

Újabb kemény csörte a parlamentben – Gulyás Gergely Magyar Péternek: Ön félrevezeti az Országgyűlést + videó
Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva azt állította: hogy az Orbán-kormány átvette volna a migrációs paktum szabályait.
A Fidesz határozattervezetet nyújtott be a migrációs paktum ellen. Az ellenzéki párt frakcióvezetője a vitnyédi migránstáborral kapcsolatos vádakra is reagált.
Mielőtt még Magyar Péter miniszterelnök a migrációs paktumnak és a Vitnyédi állítólagos migránstábornak szentelte napirend előtti felszólalását a parlament hétfői ülésén, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájéoztatót tartott, amelyben ezekről a témákról is beszélt.
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Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva azt állította: hogy az Orbán-kormány átvette volna a migrációs paktum szabályait.
„Szerintünk az egyik nagyon fontos kérdés, ahol egyébként azt vártuk, hogy az új kormány nem feltétlen akar változtatni az eddigi kormánynak a politikáját, az a migráció ügye” – fogalmazott Gulyás.
A frakcióvezető hozzátette: „Ha a választási kampányban volt olyan ügy, ahol a Tisza Párt is azt mondta, hogy a kormány jól teljesített, és amit képviselt, az helyes, akkor ez az ügy volt. Ennek az is
mi mindig is világossá tettük, hogy a migrációs paktumot ellenezük, és ezért nem is szavaztuk meg, és ezt nem kívánjuk végrehajtani.”
A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: „Ezért nyújtott be a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja egy országgyűlési határozattervezetet a parlament elé. Arra kérjük a kormánypárti képviselőket, hogy ezt támogassák. Ezzel akkor végre lezárhatóak a migrációs viták, akkor az egyértelmű, hogy az új kormány sem fogja végrehajtani a migrációs paktumot.”
Gulyás Gergely kifejtette: „A migrációs paktumnak sok buktatója van, Magában a kvóta szerinti elosztást nem csak helytelennek tartjuk, hanem tíz évvel ezelőtt egyszer erről elég egyértelműen a magyar nép véleményt nyilvánított,
de ami ennél sokkal veszélyesebb, hogy
ha migrációs válsághelyzet van, akkor korlátlanná teszi a befogadást, legálissá teszi az illegális bevándorlókat.”
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Pósfai Gábor leszögezte, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát.
A frakcióvezető úgy folytatta:
Ami a Vitnyéddel kapcsolatos vitát illeti, úgy látom, hogy a kormánypárti többségben ma Vitnyéd azt jelenti, hogy ne a migrációs paktum végrehajtásáról kelljen beszélni.
Erre azért hivatkoznak, mert különben arról kellene színt vallani, hogy végrehajtják-e a migrációs paktumot.”
Gulyás Gergely kifejtette, miután az előző kormány „igazságtalanul és méltánytalanul került abba a helyzetbe, hogy az általunk bevezetett migráció elleni rezsimet az Európai Unió bírósága elítélte, és Magyarországnak napi egymillió eurós kártérítésre megfizetésére kötelezte, a magyar kormánynak kötelessége volt, hogy úgy állapodjon meg a Bizottsággal, hogy migráns ne jöhessen be Magyarországra, de ezt egymilliós kártérítést elkerülhessük.”
Leszögezte: ehhez volt szükséges egy olyan kormányhatározat-tervezet, ami ezt a tábort tartalmazta.
„Ennek költség és egyéb vonatkozásai azok egyébként ettől függetlenek, hiszen az egy, ukrán háborús menekültek által teljesen lelakott tábor volt. Azt fel kellett újítani” – tette hozzá.
A Fidesz frakcióvezetője aláhúzta: a felújítás megtörtént, szeptembertől egy oktatási intézmény fogja oktatási célokra használni. A felújítás a határozattól függetlenül is megvalósult volna.
A Fidesz-KDNP-kormány soha semmilyen formában nem akart bevándorlókat Magyarországra engedni, „mi építettünk kerítést, mi zártunk be menekülttáborokat – hangsúlyozta Gulyás Gergely.
Magyar Péter állításaira pedig azt mondta: „Én ezt az abszurd vádak körébe sorolom, hogyha van olyan terület, ahol a kormány teljesítménye szerintem makulátlan a konzultáció területe.”
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Fel is szólította az új kormányt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert