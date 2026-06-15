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Vitnyéd tisza párt gulyás gergely fidesz migrációs paktum

Gulyás Gergely: Itt a kormány lehetősége, hogy bebizonyítsa, nem hajtja végre a migrációs paktumot

2026. június 15. 13:59

A Fidesz határozattervezetet nyújtott be a migrációs paktum ellen. Az ellenzéki párt frakcióvezetője a vitnyédi migránstáborral kapcsolatos vádakra is reagált.

2026. június 15. 13:59
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Vizvári Soma

Mielőtt még Magyar Péter miniszterelnök a migrációs paktumnak és a Vitnyédi állítólagos migránstábornak szentelte napirend előtti felszólalását a parlament hétfői ülésén, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájéoztatót tartott, amelyben ezekről a témákról is beszélt.

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„Szerintünk az egyik nagyon fontos kérdés, ahol egyébként azt vártuk, hogy az új kormány nem feltétlen akar változtatni az eddigi kormánynak a politikáját, az a migráció ügye” – fogalmazott Gulyás.

A frakcióvezető hozzátette: „Ha a választási kampányban volt olyan ügy, ahol a Tisza Párt is azt mondta, hogy a kormány jól teljesített, és amit képviselt, az helyes, akkor ez az ügy volt. Ennek az is

mi mindig is világossá tettük, hogy a migrációs paktumot ellenezük, és ezért nem is szavaztuk meg, és ezt nem kívánjuk végrehajtani.”

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: „Ezért nyújtott be a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja egy országgyűlési határozattervezetet a parlament elé. Arra kérjük a kormánypárti képviselőket, hogy ezt támogassák. Ezzel akkor végre lezárhatóak a migrációs viták, akkor az egyértelmű, hogy az új kormány sem fogja végrehajtani a migrációs paktumot.”

Gulyás Gergely kifejtette: „A migrációs paktumnak sok buktatója van, Magában a kvóta szerinti elosztást nem csak helytelennek tartjuk, hanem tíz évvel ezelőtt egyszer erről elég egyértelműen a magyar nép véleményt nyilvánított, 

de ami ennél sokkal veszélyesebb, hogy 

ha migrációs válsághelyzet van, akkor korlátlanná teszi a befogadást, legálissá teszi az illegális bevándorlókat.”

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A frakcióvezető úgy folytatta: 

Ami a Vitnyéddel kapcsolatos vitát illeti, úgy látom, hogy a kormánypárti többségben ma Vitnyéd azt jelenti, hogy ne a migrációs paktum végrehajtásáról kelljen beszélni. 

Erre azért hivatkoznak, mert különben arról kellene színt vallani, hogy végrehajtják-e a migrációs paktumot.”

Gulyás Gergely kifejtette, miután az előző kormány „igazságtalanul és méltánytalanul került abba a helyzetbe, hogy az általunk bevezetett migráció elleni rezsimet az Európai Unió bírósága elítélte, és Magyarországnak napi egymillió eurós kártérítésre megfizetésére kötelezte, a magyar kormánynak kötelessége volt, hogy úgy állapodjon meg a Bizottsággal, hogy migráns ne jöhessen be Magyarországra, de ezt egymilliós kártérítést elkerülhessük.”

Leszögezte: ehhez volt szükséges egy olyan kormányhatározat-tervezet, ami ezt a tábort tartalmazta.

„Ennek költség és egyéb vonatkozásai azok egyébként ettől függetlenek, hiszen az egy, ukrán háborús menekültek által teljesen lelakott tábor volt. Azt fel kellett újítani” – tette hozzá.

A Fidesz frakcióvezetője aláhúzta: a felújítás megtörtént, szeptembertől egy oktatási intézmény fogja oktatási célokra használni. A felújítás a határozattól függetlenül is megvalósult volna.

A Fidesz-KDNP-kormány soha semmilyen formában nem akart bevándorlókat Magyarországra engedni, „mi építettünk kerítést, mi zártunk be menekülttáborokat – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Magyar Péter állításaira pedig azt mondta: „Én ezt az abszurd vádak körébe sorolom, hogyha van olyan terület, ahol a kormány teljesítménye szerintem makulátlan a konzultáció területe.”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 13 komment

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pollip
2026. június 15. 15:29
Hidvégi felszólította MP -t, hogy jelentse ki, miszerint ha Brüsszel a legális migránsok át telepítéséről hoz döntést, azt is el fogják utasítani. MP egyáltalán nem reagált erre a kérésre!!
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Dixtroy
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2026. június 15. 15:06 Szerkesztve
"redl1986 2026. június 15. 14:48 "Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát" Jó a megfogalmazás, Magyarország elutasítja. A kormány, meg ha haza akarja hozni a pénzeket, valamiben meg kell állapodnia oroslyával. Az eu tanácson, hogy ki mit pofázott, pont annyira fontos, mint hogy Józsi a sarki késdobálóban mit gondol erről. A kérdés tehát továbbra is az, hogy miben akarnak megállapodni. És hagyjuk a hadovát, hogy a fidesz mit gondolt, meg mit tett volna, vagy Pósfalvi miben nem állapodott meg, egy öt éves gyerek is felfogja a kérdést és próbál arra válaszolni, kivéve, ha valami faszságot művelt, na akkor mindenről hajlandó beszélni, csak a saját szarjáról nem.
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ittésmost
2026. június 15. 14:49
"csak picit kell engedni a szuverenitásból" A mese jut eszembe, hol az ordas szépen kéri: malacka, csak az egyik lábam hadd tegyem be!
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redl1986
2026. június 15. 14:48
"Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását - mondta Pósfai Gábor belügyminiszter az ogy. eu. ügyek bizottságának ülésén, ahol az Eu Bel- és Igazságügyi Tanácsának ülésén történtekről hallgatták meg a politikust. Pósfai közölte, hogy a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre sor került a tanács ülésén, ám ezzel kapcsolatban nem született semmiféle megállapodás - tette hozzá a miniszter." Neked nem világos valami ebből, gergő, vagy a főnöködnek? Netán a célközönségeteknek?
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