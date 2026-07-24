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németh zsolt fidesz Bede Zsolt 444

Durván nekiment Németh Zsoltnak a Vadhajtások szerkesztősége

2026. július 24. 23:02

A fideszes országgyűlési képviselő a 444-nek adott interjút.

2026. július 24. 23:02
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A Vadhajtások szemlézte a 444 tusványosi interjúját Németh Zsolttal, amelyben a fideszes országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte szükség van a Fidesz európai elkötelezettségének hitelesebb megjelenítésére, és úgy fogalmazott: az Európai Unióval kapcsolatban differenciáltabb álláspontra lenne szükség. A politikus szerint az a kép, hogy „Európa vagy Oroszország”, sok választót a Tisza Párt felé terelt.

A Vadhajtások cikkéhez érkezett egyik kommentet maga az oldal szerkesztősége írta és emelte ki. A hozzászólás szerzőjeként a „Szerkesztőség” szerepel, a bejegyzésben pedig trágár hangnemben támadták Németh Zsoltot. A kommentben mindössze ennyi szerepel: „Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba.”

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Nyitókép: MTI/Veres Nándor

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
figyelő4322
2026. július 25. 00:15
Soha nem értettem, mi ez az 'Európa párti' marhaság. Magyarország Európában van, és ott is marad. Magyarország NEM 'önmaga ellenes'. Persze tudjuk, hogy az EU-ról beszél Németh Zsolt, csak az Európa terminus szebben hangzik. Az EU NEM Európa. Az EU csak egy sokkal szebb napokat látott, többre érdemes, de gazemberek által eltérített, NEM SZUVERÉN szervezet.
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4
0
polárüveg
2026. július 25. 00:07
El kellene azon gondolkodni, hogy mit is jelent az, hogy atlantista. Mit is jelent az, hogy eurázsiaista. Mit is jelent, hogy Magyarország Európa földrajzi közepén van, nem az Atlanti-óceán partján, és a magyarság pedig minden külső különbözőség ellenére genetikailag igazoltan európai ősnépként. Mit is jelent, hogy a magyarságot testvérnépnek tartják Japántól Kaukázusig számos népnél. Mit is jelent, hogy az Európában genetikailag igazoltan rokonnépek nem tartják rokonuknak a magyarságot, és csak egyetlen egy tartja barátjának a magyarságot. Még az se, aki azért létezik, mert a magyarság biztosította a fennmaradását. Mit is jelent az EU mai politikája, szolgálja,segíti-e Európa lakóit, - vagy tönkreteszi őket? Az EU erősíti-e Magyarországot, vagy elrabolja a szuverenitását, jogait, anyagi erőforrásait nyíltan és rejtve? Az EU meghagyja-e a szabad kereskedelem és a szabad tárgyalás szuverén országot megillető jogot, vagy nem? Mit jelent Németh Zsolt nyilatkozata?
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3
0
mreinstand-5
2026. július 25. 00:03
bidé “jajelütötthatházi” zsótinak jó nagy lett a pofája, amióta a geci csontig benyalt nekik. Igaz, arcátlanul nem nehéz fenyegetőzni, ezt az itteni orbanisták tudják a legjobban.
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0
1
elfújta az ellenszél
2026. július 24. 23:52
Ennyi év után Németh Zsoltra nézve megalázó volna összehasonlítani Szíjjártó és az ő, mint egykori potenciális külügyér képességeit. Az euroatlantista lobbi mégis Német Zsoltot választotta volna, ha kettőjük közül kell választani. De már nem kettőjük közül kell választani, mert megtalálták a kapcarongyukat, Németh Zsolt már annak sem kell, hiába igyekszik.
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6
0
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