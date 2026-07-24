Durván nekiment Németh Zsoltnak a Vadhajtások szerkesztősége

A Vadhajtások szemlézte a 444 tusványosi interjúját Németh Zsolttal, amelyben a fideszes országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte szükség van a Fidesz európai elkötelezettségének hitelesebb megjelenítésére, és úgy fogalmazott: az Európai Unióval kapcsolatban differenciáltabb álláspontra lenne szükség. A politikus szerint az a kép, hogy „Európa vagy Oroszország”, sok választót a Tisza Párt felé terelt.

A Vadhajtások cikkéhez érkezett egyik kommentet maga az oldal szerkesztősége írta és emelte ki. A hozzászólás szerzőjeként a „Szerkesztőség” szerepel, a bejegyzésben pedig trágár hangnemben támadták Németh Zsoltot. A kommentben mindössze ennyi szerepel: „Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba.”