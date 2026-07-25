Bemutatták az új euró terveit: Beethoven, Marie Curie és ritka madarak is szerepelhetnek a bankjegyeken

Bemutatta az euróbankjegyek új generációjának tíz döntős dizájntervét az Európai Központi Bank (EKB). A frankfurti székhelyű intézmény július 23-án elindította azt a nyilvános online felmérést is, amelyen keresztül az európai polgárok szeptember 21-én éjfélig szavazhatnak a két kiválasztott fő tematika – az európai kultúra és a kontinens madárvilága – grafikai változataira.

A most bemutatott tíz döntős koncepciót egy 21 tagú független szakértői zsűri választotta ki a grafikusoktól beérkezett több mint 1200 pályamű közül. Az első, „Európai kultúra” elnevezésű tematika a kontinens szellemi és művészeti örökségét helyezi a középpontba hat meghatározó történelmi személyiségen keresztül.