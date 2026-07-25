Bemutatták az új euró terveit: Beethoven, Marie Curie és ritka madarak is szerepelhetnek a bankjegyeken

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Teljesen át akarják tervezni a bankjegyeket, 2002 óta először.
Bemutatta az euróbankjegyek új generációjának tíz döntős dizájntervét az Európai Központi Bank (EKB). A frankfurti székhelyű intézmény július 23-án elindította azt a nyilvános online felmérést is, amelyen keresztül az európai polgárok szeptember 21-én éjfélig szavazhatnak a két kiválasztott fő tematika – az európai kultúra és a kontinens madárvilága – grafikai változataira.
A most bemutatott tíz döntős koncepciót egy 21 tagú független szakértői zsűri választotta ki a grafikusoktól beérkezett több mint 1200 pályamű közül. Az első, „Európai kultúra” elnevezésű tematika a kontinens szellemi és művészeti örökségét helyezi a középpontba hat meghatározó történelmi személyiségen keresztül.
Az elképzelések szerint az 5 eurós bankjegyen Maria Callas operaénekesnő, a 10 euróson Ludwig van Beethoven zeneszerző, a 20 euróson Marie Curie fizikus-kémikus, az 50 euróson Miguel de Cervantes író, a 100 euróson Leonardo da Vinci polihisztor, míg a 200 eurós címleten Bertha von Suttner béke Nobel-díjas író szerepelne.
A másik, alternatív javaslat a természetre és az európai biodiverzitásra fókuszál. A „Folyók és madarak” koncepció keretében minden címleten egy-egy európai madárfaj jelenne meg folyóvízi tájban, miközben a bankjegyek hátoldalán az Európai Unió legfőbb intézményei kapnának helyet. Ebben a sorozatban az 5 eurós lapon a hajnalmadár az Európai Parlamenthez, a 10 euróson a jégmadár az Európai Bizottsághoz, a 20 euróson a gyurgyalag az Európai Központi Bankhoz, az 50 euróson a fehér gólya az Európai Unió Bíróságához, a 100 euróson a gulipán az Európai Tanácshoz, a 200 euróson pedig a sárgalábú szula az Európai Számvevőszékhez kapcsolódna.
Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde a tervek bemutatásakor kiemelte, hogy az euróbankjegyek nem csupán fizetőeszközök, hanem Európa egyik legkézzelfoghatóbb kifejeződései, amelyek a szépség és a mélyebb jelentéstartalom ötvözésével megerősítik a közös európai identitást. Az állampolgárok az EKB hivatalos honlapján jelezhetik preferenciáikat, miközben a lakosság véleményének pontos feltérképezése érdekében egy független kutatócég egy reprezentatív mintán is elvégzi ugyanezt a felmérést a tagállamokban.
Ez lesz az euróbankjegyek első teljes körű újratervezése a valuta 2002-es fizikai bevezetése óta.
Piero Cipollone, az EKB igazgatóságának tagja rámutatott, hogy a grafikai megújulás mellett a fejlesztés elsődleges célja a készpénz fizikai biztonságának és hatékonyságának garantálása. Az új sorozat fejlettebb hamisítás elleni védelmi elemekkel és a látássérültek számára könnyebb felismerhetőséget biztosító jelzésekkel érkezik majd, az EKB emellett tartósabb alapanyagok és fenntarthatóbb gyártási folyamatok révén igyekszik csökkenteni a bankjegyek környezeti lábnyomát. Az EKB Kormányzótanácsa várhatóan 2026 végén hozza meg a végső döntést a győztes dizájnról, amelyet követően megkezdődik a technikai előkészítés, a gyártás és az új címletek fokozatos kibocsátása, miközben a régi bankjegyek is forgalomban maradnak majd.
Nyitóképen: némely példa az új euró-dizájnokra