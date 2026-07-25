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európai központi bank maria callas marie curie ludwig van beethoven európai unió európai kultúra euró

Bemutatták az új euró terveit: Beethoven, Marie Curie és ritka madarak is szerepelhetnek a bankjegyeken

2026. július 25. 08:04

Teljesen át akarják tervezni a bankjegyeket, 2002 óta először.

2026. július 25. 08:04
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Bemutatta az euróbankjegyek új generációjának tíz döntős dizájntervét az Európai Központi Bank (EKB). A frankfurti székhelyű intézmény július 23-án elindította azt a nyilvános online felmérést is, amelyen keresztül az európai polgárok szeptember 21-én éjfélig szavazhatnak a két kiválasztott fő tematika – az európai kultúra és a kontinens madárvilága – grafikai változataira.

A most bemutatott tíz döntős koncepciót egy 21 tagú független szakértői zsűri választotta ki a grafikusoktól beérkezett több mint 1200 pályamű közül. Az első, „Európai kultúra” elnevezésű tematika a kontinens szellemi és művészeti örökségét helyezi a középpontba hat meghatározó történelmi személyiségen keresztül. 

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Az elképzelések szerint az 5 eurós bankjegyen Maria Callas operaénekesnő, a 10 euróson Ludwig van Beethoven zeneszerző, a 20 euróson Marie Curie fizikus-kémikus, az 50 euróson Miguel de Cervantes író, a 100 euróson Leonardo da Vinci polihisztor, míg a 200 eurós címleten Bertha von Suttner béke Nobel-díjas író szerepelne.

A másik, alternatív javaslat a természetre és az európai biodiverzitásra fókuszál. A „Folyók és madarak” koncepció keretében minden címleten egy-egy európai madárfaj jelenne meg folyóvízi tájban, miközben a bankjegyek hátoldalán az Európai Unió legfőbb intézményei kapnának helyet. Ebben a sorozatban az 5 eurós lapon a hajnalmadár az Európai Parlamenthez, a 10 euróson a jégmadár az Európai Bizottsághoz, a 20 euróson a gyurgyalag az Európai Központi Bankhoz, az 50 euróson a fehér gólya az Európai Unió Bíróságához, a 100 euróson a gulipán az Európai Tanácshoz, a 200 euróson pedig a sárgalábú szula az Európai Számvevőszékhez kapcsolódna.

Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde a tervek bemutatásakor kiemelte, hogy az euróbankjegyek nem csupán fizetőeszközök, hanem Európa egyik legkézzelfoghatóbb kifejeződései, amelyek a szépség és a mélyebb jelentéstartalom ötvözésével megerősítik a közös európai identitást. Az állampolgárok az EKB hivatalos honlapján jelezhetik preferenciáikat, miközben a lakosság véleményének pontos feltérképezése érdekében egy független kutatócég egy reprezentatív mintán is elvégzi ugyanezt a felmérést a tagállamokban.

Ez lesz az euróbankjegyek első teljes körű újratervezése a valuta 2002-es fizikai bevezetése óta. 

Piero Cipollone, az EKB igazgatóságának tagja rámutatott, hogy a grafikai megújulás mellett a fejlesztés elsődleges célja a készpénz fizikai biztonságának és hatékonyságának garantálása. Az új sorozat fejlettebb hamisítás elleni védelmi elemekkel és a látássérültek számára könnyebb felismerhetőséget biztosító jelzésekkel érkezik majd, az EKB emellett tartósabb alapanyagok és fenntarthatóbb gyártási folyamatok révén igyekszik csökkenteni a bankjegyek környezeti lábnyomát. Az EKB Kormányzótanácsa várhatóan 2026 végén hozza meg a végső döntést a győztes dizájnról, amelyet követően megkezdődik a technikai előkészítés, a gyártás és az új címletek fokozatos kibocsátása, miközben a régi bankjegyek is forgalomban maradnak majd.

Nyitóképen: némely példa az új euró-dizájnokra

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
CsG76
2026. július 25. 09:49
Hol marad a nemzet színésze? A göndör hajú fiatalember akit valamelyik boxműsorban úgy kivertek, mint a székelyszenttamási kocsmában a romkocsmázó libsit? (Nem jut eszembe a neve(
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2
0
CsG76
2026. július 25. 09:46
@q-q-ri-qu: a Brandenburgi Kalifátus berlini Saria hivatala 25 botütésre fog ítélni, mert Prófétát nem ábrázolunk! ;) Vajon a Marie-Curiet ábrázoló érme vagy bankó sugározni is fog, mint a tríciumcsövekkel illumináló cseljabonszki szovjet búváróra? Vagy az érme “safe” fele ólom lesz? ;)
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2
0
CsG76
2026. július 25. 09:30
Micsoda böszmeség! Hol maradnak V.I. Lenin, Che Guevara vagy maga Von der Leyen asszony?
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3
0
annamargit
2026. július 25. 09:20
Tudnám minek borzasztó sok pénzért új design annak, ami pár év múlva csak wc-papírként ér majd valamit?!
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1
0
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