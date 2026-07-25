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Ukrajna Volodimir Zelenszkij EU-csatlakozás

Magyarország szomszédjában is felemelték a hangjukat Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása ellen

2026. július 25. 14:51

Az osztrákok európai ügyekért felelős minisztere hosszasan sorolta érveit.

2026. július 25. 14:51
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Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása ellen szólalt fel a Die Welt című német lap vasárnapi kiadásának adott interjújában Ausztria európai ügyekért felelős minisztere, Claudia Bauer.

Benyomásom szerint az ukrán elnök az utóbbi hónapokban gyakran felhívta magára a figyelmet azzal, hogy meg akarta szabni országa EU-csatlakozásának dátumát, miközben nyilvánvaló, hogy kérvényezett gyorsított csatlakozás nem lehetséges”

– mondta Claudia Bauer az interjúban, amelyet a dpa német hírügynökség szemlézett szombaton.

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Az osztrák miniszter kifejtette, hogy gondosan mérlegelni kell, mennyire képes ma az Európai Unió új tagállamok befogadására.

„A 39 milliós lakossággal és a miénktől teljesen eltérő mezőgazdasági szerkezettel rendelkező Ukrajna csatlakozása jelentősen megváltoztatná az EU-t” – mondta.

Claudia Bauer emellett óva intett attól is, hogy a csatlakozás eredményeként „két, különböző szinten álló társadalom” alakuljon ki. Hozzátette: „minden tagjelölt országnak, így Ukrajnának is ugyanazokat a szabályokat kell követnie, és a saját erőfeszítéseivel kell kiérdemelnie a csatlakozás lehetőségét”.

Az Európai Unió június közepén kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A tárgyalássorozat első szakaszának napirendjén többek között az ország igazságszolgáltatási rendszerével, az alapvető társadalmi értékek védelmére irányuló politikájával, valamint a biztonságpolitikájával kapcsolatos kérdések szerepelnek. Közben az az elvárás is megfogalmazódott, hogy Ukrajnában még számos területen, köztük a korrupció elleni fellépés tekintetében is reformok bevezetésére van szükség az uniós csatlakozás előfeltételeként.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt szorgalmazta, hogy országa már 2027-ben csatlakozzon. Uniós tisztségviselők azonban általában azon a véleményen vannak, hogy Ukrajna taggá válása a következő évtized közepe, illetve a háború lezárása előtt nem várható.

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(MTI)

Fotó: Tetiana Dzhafarova/AFP

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
auditorium
2026. július 25. 16:47
TALÁN NEM MINDENKI TUDJA-GONDOLJA Azok az EU-tagállamok sürgetik Ukrajna mielőbbi EU-csatlakozását, amelyek bizniszelnek Ukrajnával (közös drónfejlesztés, gyártás, Patriot rakéták gyártása, az atomfegyverek fejlesztése, uránérc szükséglet vagy az ukrán gabona létfontosságú számukra, már megvan a romos épületek, templomok helyreállitásának kiosztása, kellenek az ukrán fizikai munkások és idősápolók, mivel nem EU-tagok, most 3 hónaponként kell nekik tartózkodási engedélyt kérni és állandóan hazautazni a papirok miatt. Ezért a nagy barátság, érdek is van mögötte.
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1
0
uranvaros
2026. július 25. 16:34
Nincs 39 millió, ez röhej. Huszonvalahány millióan lehetnek, de ez sem biztos nincs népszámlálás. A másik dolog. Nem egy osztrák ismeretlen miniszter, hanem a média kutya kötelessége lenne, hogy bemutassa (és ismételje, mert semmit sem csinálnak!), mivel járna a maffia állam csatlakozása, MINDEN SZINTEN. Csőd.
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0
0
angie1
2026. július 25. 15:44
Csak felúszik a szar mindig a víz tetejére! Eddig csak Orbán háta mögé bújva lapítottak, most már nyíltan kell színt vallani!
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8
0
survivor
2026. július 25. 15:33
Orbannak MEGINT igaza lett...🤣🤣🤣🤣
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8
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