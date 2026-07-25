Magyarország szomszédjában is felemelték a hangjukat Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása ellen

Az osztrák miniszter kifejtette, hogy gondosan mérlegelni kell, mennyire képes ma az Európai Unió új tagállamok befogadására.

„A 39 milliós lakossággal és a miénktől teljesen eltérő mezőgazdasági szerkezettel rendelkező Ukrajna csatlakozása jelentősen megváltoztatná az EU-t” – mondta.

Claudia Bauer emellett óva intett attól is, hogy a csatlakozás eredményeként „két, különböző szinten álló társadalom” alakuljon ki. Hozzátette: „minden tagjelölt országnak, így Ukrajnának is ugyanazokat a szabályokat kell követnie, és a saját erőfeszítéseivel kell kiérdemelnie a csatlakozás lehetőségét”.