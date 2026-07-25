Magyarország szomszédjában is felemelték a hangjukat Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása ellen

Zelenszkij elengedte gyűlölt parancsnokának kezét, de a kormányválság folytatódhat
Napok óta tüntettek tüntettek a fegyveres erőket vezető Olekszandr Szirszkij ellen, az elnök beadta a derekát, és menesztette.
Az osztrákok európai ügyekért felelős minisztere hosszasan sorolta érveit.
Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása ellen szólalt fel a Die Welt című német lap vasárnapi kiadásának adott interjújában Ausztria európai ügyekért felelős minisztere, Claudia Bauer.
Benyomásom szerint az ukrán elnök az utóbbi hónapokban gyakran felhívta magára a figyelmet azzal, hogy meg akarta szabni országa EU-csatlakozásának dátumát, miközben nyilvánvaló, hogy kérvényezett gyorsított csatlakozás nem lehetséges”
– mondta Claudia Bauer az interjúban, amelyet a dpa német hírügynökség szemlézett szombaton.
Az osztrák miniszter kifejtette, hogy gondosan mérlegelni kell, mennyire képes ma az Európai Unió új tagállamok befogadására.
„A 39 milliós lakossággal és a miénktől teljesen eltérő mezőgazdasági szerkezettel rendelkező Ukrajna csatlakozása jelentősen megváltoztatná az EU-t” – mondta.
Claudia Bauer emellett óva intett attól is, hogy a csatlakozás eredményeként „két, különböző szinten álló társadalom” alakuljon ki. Hozzátette: „minden tagjelölt országnak, így Ukrajnának is ugyanazokat a szabályokat kell követnie, és a saját erőfeszítéseivel kell kiérdemelnie a csatlakozás lehetőségét”.
Az Európai Unió június közepén kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A tárgyalássorozat első szakaszának napirendjén többek között az ország igazságszolgáltatási rendszerével, az alapvető társadalmi értékek védelmére irányuló politikájával, valamint a biztonságpolitikájával kapcsolatos kérdések szerepelnek. Közben az az elvárás is megfogalmazódott, hogy Ukrajnában még számos területen, köztük a korrupció elleni fellépés tekintetében is reformok bevezetésére van szükség az uniós csatlakozás előfeltételeként.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt szorgalmazta, hogy országa már 2027-ben csatlakozzon. Uniós tisztségviselők azonban általában azon a véleményen vannak, hogy Ukrajna taggá válása a következő évtized közepe, illetve a háború lezárása előtt nem várható.
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Napok óta tüntettek tüntettek a fegyveres erőket vezető Olekszandr Szirszkij ellen, az elnök beadta a derekát, és menesztette.
(MTI)
Fotó: Tetiana Dzhafarova/AFP