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kormány havasi bertalan európai unió Magyar Péter

Megszólalt Havasi Bertalan a Magyar Péter által terjesztett Vitnyéd-ügy kapcsán

2026. június 14. 13:59

Fel is szólította az új kormányt.

2026. június 14. 13:59
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A Fidesz vasárnap kiadott sajtóközleményében élesen bírálta Magyar Péter migrációs politikáját, és felszólította a miniszterelnököt, hogy egyértelműen utasítsa el az Európai Unió migrációs paktumának végrehajtását. A párt kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan által jegyzett nyilatkozat szerint jelenleg nincsenek aktív migránstáborok az országban, és elvárják, hogy ez a jövőben se változzon meg.

A közleményben a Fidesz hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormányfő állításai nem felelnek meg a valóságnak:

„Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják. Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol”

– fogalmazott a párt. Hozzátették, hogy a táborok hiánya a korábbi kabinet határozott intézkedéseinek köszönhető: „Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta.”

A Fidesz szerint a Tisza-kormány engedményei veszélyt jelenthetnek a határok védelmére, ezért azonnali, nyilvános állásfoglalást várnak Magyar Pétertől az uniós szabályozással kapcsolatban.

„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”

– zárta a Fidesz kommunikációs igazgatósága a vasárnapi állásfoglalást.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 25 komment

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templar62
2026. június 14. 16:06
Bo.ond lyukból , bolond szél fúj .
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B_kanya
2026. június 14. 15:57
zakar zoltán béla 2026. június 14. 14:46 "Vitnyézi Dávid..." Neked csak vitnyézi asszony, érted? 🤡🤡🤡
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1
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B_kanya
2026. június 14. 15:55
Haifisch 2026. június 14. 15:38 Írom a scriptet én is: mipetink HAZUDIK. Reggel, éjjel meg este.
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2
0
B_kanya
2026. június 14. 15:54
Magyarorszag-elveszett 2026. június 14. 15:48 "Értem én, de ha csak ötlet szintjén is felmerült a Fideszben ez," És felmerült? Mert ha csak ötlet szintjén feltételezed, hogy mipetink nem hazudik reggel, éjjel meg este....
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