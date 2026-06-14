Megszólalt Havasi Bertalan a Magyar Péter által terjesztett Vitnyéd-ügy kapcsán

– fogalmazott a párt. Hozzátették, hogy a táborok hiánya a korábbi kabinet határozott intézkedéseinek köszönhető: „Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta.”
A Fidesz szerint a Tisza-kormány engedményei veszélyt jelenthetnek a határok védelmére, ezért azonnali, nyilvános állásfoglalást várnak Magyar Pétertől az uniós szabályozással kapcsolatban.
„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”