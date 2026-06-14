Megszólalt Havasi Bertalan a Magyar Péter által terjesztett Vitnyéd-ügy kapcsán

A Fidesz vasárnap kiadott sajtóközleményében élesen bírálta Magyar Péter migrációs politikáját, és felszólította a miniszterelnököt, hogy egyértelműen utasítsa el az Európai Unió migrációs paktumának végrehajtását. A párt kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan által jegyzett nyilatkozat szerint jelenleg nincsenek aktív migránstáborok az országban, és elvárják, hogy ez a jövőben se változzon meg.

A közleményben a Fidesz hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormányfő állításai nem felelnek meg a valóságnak: