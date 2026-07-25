„Ma kerül megrendezésre a balatonfüredi Anna-bál. Ez az esemény több mint egy rendezvény, számomra különösen. Az Anna-bál hungarikum, hagyomány, egy csoda, amely generációk emlékeit őrzi.

Azt vallom, hogy a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól.