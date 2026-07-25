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Forsthoffer Ágnes Balatonfüred Anna-bál

Mindannyian tudjuk, hogy nincs ingyenebéd vagy ingyenvacsora

2026. július 25. 19:41

Le kell zárni ezt a korszakot.

2026. július 25. 19:41
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Forsthoffer Ágnes
Forsthoffer Ágnes
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„Ma kerül megrendezésre a balatonfüredi Anna-bál. Ez az esemény több mint egy rendezvény, számomra különösen. Az Anna-bál hungarikum, hagyomány, egy csoda, amely generációk emlékeit őrzi.

Azt vallom, hogy a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól.

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Le kell zárni ezt a korszakot.

Teret adva e szemléletváltás lehetőségének, a bál fővédnökségére vonatkozó felkérést és a felajánlott tiszteletjegyeket tisztelettel és köszönettel visszautasítottam.

Mindannyian tudjuk, hogy nincs ingyenebéd vagy ingyenvacsora.

Ezek árát mindig a sor végén állók fizetik meg.

Leggyakrabban sajnos nem azok, akik azt a leginkább megtehetik…

Én biztosan szeretnék majd jegyet vásárolni a bálra, amikor a lányunkat fogjuk büszkén bekísérni oda az édesapjával, tovább gyűjtve az örök családi emlékeket.”

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 7 komment

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ittésmost
2026. július 25. 20:15
Óriási... Óriási kerekek a kocsi alatt! Megmenekült a haza! Valamikor szépségkirálynő volt, az idő múlása váltotta ki ezt a szomorkodó jegyváltást.
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0
magyarvizsla17
2026. július 25. 20:08
Nem értem az okfejtést. Felkérték fővédnöknek. Mi az ingyenebéd ebben? Miért ne lehetne elfogadni? Épp ez volna pártok fölötti, ő pártoskodik. A magyartanárom mesélte egykor, hogy még a 60-as években egy diák annyira túltolta az ideológiát, hogy az Anyám tyúkjában azt a képet, amikor a tyúk a ládára száll, a nép fölemelkedéseként értelmezte. Forsthoffer is túltolja. Nem kicsit, nagyon. De a diktatúrák kezdetén és neofitáknál ez így szokott lenni, nincs mérték.
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3
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pollip
2026. július 25. 20:06
Ókovács rendesen megvalaszolt. Fortshoffer vagy butaságból, vagy kivagyiságból írta azt a FB posztot. Nem méltó a titulusához. De hát mit várhatunk egy vasalódeszkás szoba asszonytól? Annyira gáz volt látni, ahogy egy jogtudós után következik. Ott is finoman megkapta az utalást, hogy nem ért hozzá, tamaszkodjon a hozzáértő munkatársaira!
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3
0
Gintonic68
2026. július 25. 19:59
Nagy segítség ez a magyar családoknak !! Apropó, mikor lesz vezetője az országgyűlés hivatalának ? (Május kilencedikén alakult meg az új országgyűlés!)
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