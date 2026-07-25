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Le kell zárni ezt a korszakot.
„Ma kerül megrendezésre a balatonfüredi Anna-bál. Ez az esemény több mint egy rendezvény, számomra különösen. Az Anna-bál hungarikum, hagyomány, egy csoda, amely generációk emlékeit őrzi.
Azt vallom, hogy a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól.
Le kell zárni ezt a korszakot.
Teret adva e szemléletváltás lehetőségének, a bál fővédnökségére vonatkozó felkérést és a felajánlott tiszteletjegyeket tisztelettel és köszönettel visszautasítottam.
Mindannyian tudjuk, hogy nincs ingyenebéd vagy ingyenvacsora.
Ezek árát mindig a sor végén állók fizetik meg.
Leggyakrabban sajnos nem azok, akik azt a leginkább megtehetik…
Én biztosan szeretnék majd jegyet vásárolni a bálra, amikor a lányunkat fogjuk büszkén bekísérni oda az édesapjával, tovább gyűjtve az örök családi emlékeket.”
Fotó: MTI/Purger Tamás