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Forsthoffer Ágnes magyar parlamentarizmus Fodor Gábor Magyar Péter parlament

A magyar parlamentarizmus történetének egyik mélypontját éljük át

2026. július 11. 09:51

Ezt a folyamatot nem lenne szabad annyiban hagyni.

2026. július 11. 09:51
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„Teljesen jogos az az aggodalom, amely azt firtatja, hová vezethet az országgyűlési viták jelenlegi stílusa. Kétségtelen, hogy ma a magyar parlamentarizmus történetének egyik mélypontját éljük át az egymáshoz való viszonyulás és a tiszteletadás tekintetében. Ezt a folyamatot nem lenne szabad annyiban hagyni, és nem kellene megengedni, hogy állandósuljon. Bár látható, hogy a törvényhozás  jelenlegi elnökasszonya igyekszik küzdeni a méltatlan hangnem ellen, ezek az intézkedések egyelőre nem bizonyulnak kellően hatékonynak. 
Különösen szomorú jelenség, hogy a miniszterelnök is aktívan részt vesz ebben az adok-kapokban, sőt, sok tekintetben egyenesen az élen jár. Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a probléma nem korlátozódik egyetlen szereplőre: a kormánypárti és az ellenzéki oldalon egyaránt szép számmal találni olyan képviselőket, akik rendszeresen sértő megjegyzéseket fogalmaznak meg a vitapartnereikkel szemben.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért akkora baj ez, hiszen a parlament természetéből fakadóan általában heves viták színtere. Véleményem szerint azonban itt már régen nem csupán szenvedélyes politikai vitákról van szó. Több mint két évtizeden keresztül voltam parlamenti képviselő, és a saját tapasztalataimból pontosan tudom, hogy a törvényhozás falai között zajló diskurzusok minősége, illetve az ott felmutatott politikai kultúra közvetlen és rendkívül erős hatást gyakorol a teljes társadalomra. A parlamenti hangnem mintaként szolgál, amely óhatatlanul lecsapódik a hétköznapi kommunikációban is. Alapjaiban határozza meg azt, hogy miként beszélünk egymással az utcán, a munkahelyeken vagy a családban, és mennyire vagyunk képesek megadni a másik embernek a legalapvetőbb tiszteletet.”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 25 komment

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Gintonic68
2026. július 11. 13:38
Milyen meglepő hogy Fodor Gábor nem a miniszterelnök beiktatása utáni első beszédét elemzi, mert tulajdonképpen az adta meg a ciklus alaphangját ... (Ha elemezte már, akkor elnézést kérek.)
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Batman007
2026. július 11. 13:27
A szavazóik minősége határozza meg a Tisza párt stilusát.
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usafiu20
2026. július 11. 13:18
Fodor neked taka van! A nép azt akarja, hogy adják vissza a 16 év alatt ellopott adófizetői pénzeket!!!!
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tomnemis
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2026. július 11. 13:17 Szerkesztve
A Parkinson törvények szerint az okos vezető a legbutább a cégénél, míg a buta vezető pedig a legokosabb. (Hogy a gyülevészet is esélyt kapjon a megértésére: saját magánál butábbakkal veteti körül magát a buta vezető.) Nos, mi a helyzet a brüsszeliek által kutyapórázon tartott kormányfő és kormánya/képviselői esetében???
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