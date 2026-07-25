Rajtam kívül egész Magyarországon nem volt barátja: Bercsényi Miklós élete

A Felvidéken született magyar gróf sokáig a Habsburgok szolgálatában ért el komoly katonai sikereket, mégis a Rákóczi-szabadságharc hőseként vonult be a történelembe. Ehhez egy különleges találkozás kellett 1696-ban. Az akkor 31 éves Bercsényi, Ung vármegye főispánja ebben az évben találkozott Sáros vármegye főispánjával, a csupán 20 éves Rákóczi Ferenccel. A korkülönbség ellenére szoros barátság szövődött közöttük.

II. Rákóczi Ferenc az emlékirataiban így írt a megismerkedésükről: „Váraink közelsége miatt gyakran meg is látogattam őket, s így vadászás közben, a megnövekedett bizalomtól szorossá vált és elmélyült barátságunk, mely gyakran késztetett arra, hogy én elsoroljam az én gyötrelmeimet, ő az övéit, hiszen mindketten orvoslást kerestünk rájuk.