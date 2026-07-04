Rákóczi Ferenc tábornoka szorgalmazta az első magyar hírlap megjelenését

Az első magyar újság ötlete Esterházy Antal gróf fejéből pattant ki. II. Rákóczi Ferenc tábornoka 1705 áprilisában írt levelet a fejedelemnek, amelyben más országok példáját követve szorgalmazta az újság létrejöttét, részben a

nép vigasztalására”.

Ne feledjük, javában zajlott a Rákóczi-szabadságharc, maga II. Rákóczi Ferenc is azt látta, hogy az osztrákok a bécsi Diarium által szélesebb körbe tudják eljuttatni a hadi események híreit, s jobb képet festenek benne a valós sikereikről.