Rákóczi Ferenc tábornoka szorgalmazta az első magyar hírlap megjelenését

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Esterházy Antal grófnak köszönhetjük az első magyar lapot, amelyből könnyen lehet, hogy csak hat jelent meg öt év alatt.
Az első magyar újság ötlete Esterházy Antal gróf fejéből pattant ki. II. Rákóczi Ferenc tábornoka 1705 áprilisában írt levelet a fejedelemnek, amelyben más országok példáját követve szorgalmazta az újság létrejöttét, részben a
nép vigasztalására”.
Ne feledjük, javában zajlott a Rákóczi-szabadságharc, maga II. Rákóczi Ferenc is azt látta, hogy az osztrákok a bécsi Diarium által szélesebb körbe tudják eljuttatni a hadi események híreit, s jobb képet festenek benne a valós sikereikről.
Azt is látta Rákóczi, hogy az európai udvarokba késve vagy alig jutnak el a kuruc csapatok sikerei, éppen ezért utasította a személyi titkárát, Ráday Pált, hogy az ország számára fontos külföldi partnerek időben és részletes híreket kapjanak a felkelés állásáról. Kapóra jött tehát a fejedelemnek gróf Esterházy Antal ötlete az újságról, amelyet Mercurius Hungaricusnak nevezett el és
Eger városában meg is alkotta első példányát, még az is elképzelhető, hogy nem latinul, hanem magyar nyelven.
Nem tudni, ugyanis ebből a számból egyetlen példány sem maradt fent. Azt viszont tudni lehet, hogy Esterházy azt is jelezte, hogy az újságnak szüksége lenne „novellistákra”, vagyis újságírókra. A Mercurius Hungaricus 1705 június 5-én jelent meg, ezt a dátumot tekinthetjük a magyar sajtó megszületésének.
Esterházy grófról tudni lehet, hogy a Rákóczi-szabadságharc kitörése után még a császárt támogatva a labancok oldalán harcolt és
1704 májusában állt át a magyar oldalra.
Esterházy ettől kezdve élete végéig hű maradt Rákóczihoz, a törökországi száműzetésbe is követte a fejedelmet és ott is hunyt el 46 évesen pestisjárvány következtében.
De visszatérve az első magyar újsághoz. Később Ráday Pál felügyelete alatt a neve is megváltozott: Mercurius Veridicus ex Hungária néven nyomtatták ki. Azt nem tudni, hány példányban, azt viszont igen, hogy a lapot eljuttatták a nagy európai udvarokba. Fennmaradt például egy jelentés, amelyet Rákóczi török követe jegyzett, s ebben az újság is szóba került: „Igaz dolog, Kegyelmes Uram, hogy itt az ellenség elég mocskosán hirdette a vereskői actust a mi részünkről.
De, hogy Nagyságod Mercurius Veridicusa érkezett, minden hamis hírek lenyomattak,
mivel azonkívül is a Porta már sok ízben tapasztalván ilyen nyilvánvaló hazugságokban őket, nem sokat hisznek nékiek.”
Ráday Pál gondoskodott az újság külföldi terjesztéséről, s azt is tudni lehet, hogy a porosz király udvarába is eljutott az egyik példány. Ezt tanúsítja Daniel Ernest Jablonski, porosz királyi udvari prédikátor levele, aki jelezte, megkapta és továbbította Ilgen miniszternek az újságot, aki a királynak is eljuttatja. 1706 januárjában Bonnac márki, a lengyelországi francia követ írt levelet Rákóczinak, amelyben kifejtette, nagyon hasznos lenne, ha a Mercurius folyamatosan jelen lenne és ezáltal
ellensúlyozná a német és holland újságok beszámolóit, amelyek hangvételükben károsak a magyar szabadságharc számára.
„Láttam egyszer-kétszer egy Mercurius Hungaricusnak nevezett nyomtatványt. Nagyon fontos lenne Fenséged szolgálata szempontjából, hogy szabályosan, minden héten nyomtassanak ki egy lapot ebből a nyomtatványból és küldjenek nekem legalább egy-két példányt.
Nincs olyan német vagy holland gazette-író, aki ne tenné tönkre könnyedén a Magyar Királyságot és ne kavarná fel ügyeiket úgy, ahogy akarja.
Egy ilyen írás arra szolgálna, hogy megakadályozza azoknak a rossz hatását, amelyeket ellenségei termelnek” – fogalmazott a befolyásos márki, a Rákóczi-szabadságharcot támogató XIV. Lajos francia király követe.
Az első magyar újság végül valódi periodika lett, hiszen 1710-ben, januárban, februárban és márciusban is megjelent, de aztán soha többé. Több, mint valószínű, hogy a Mercurius Veridicus ex Hungária még a magyar szabadságharc bukása előtt megszűnt.
Az első magyar hírlap közismert kutatója, Thaly Kálmán volt, aki abban reménykedett, hogy egyszer majd valamelyik nyugati levéltárból előkerül a Mercurius Veridicus összes példánya bekötve. Nem így történt. A hosszú évszázadok során a magyar, német és francia levéltárakból összesen hat különböző Mercuriust tudtak beazonosítani. Még az is előfordulhat, hogy csupán ez a hat száma jelent meg a lapnak 1705 és 1710 között.
Nyitókép: Az első magyar újságot Esterházy Antal gróf alkotta meg
(Következik: A véres ónodi országgyűlés.)
Forrás: Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Osiris, Budapest, 2004 (Millenniumi Magyar Történelem. Életrajzok).