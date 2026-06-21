Vak voltam és világtalanokat vezettem – Rákóczi Ferenc a szabadságharc kezdetéről

A Habsburg-ház Magyarországot leigázott tartományként kezelte, ahol a nemeseket megfosztották jogaiktól, a parasztságot pedig adókkal és kényszersorozással nyomorgatták. De ez talán még nem lett volna elég a magyar szabadságharchoz, ám az 1701-ben kirobbant spanyol örökösödési háború lekötötte a Habsburg-udvar energiáit,

az ellenérdekelt franciáknak pedig jól jött, ha egy magyar felkelés gyengíti Bécset.

Ezért XIV. Lajos francia király pénzzel, majd katonai szakértőkkel segítette a magyar szabadságharcot.