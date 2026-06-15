Ilyen még nem volt: társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét

Az őszi írásbeli érettségi vizsgákat október 12. és 22., az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 5-9., a középszintű szóbeliket pedig november 16-20. között tartják. A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2027. május 3-24., az emelt szintű szóbeli vizsgák június 2-9., a középszintű szóbelik pedig június 14-30. között lesznek.

A 2026/2027. tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest: bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14. és 25. között lehet megtartani, valamint