Ft
Ft
21°C
14°C
Ft
Ft
21°C
14°C
06. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány tanítási nap diákok hangja vizsga iskola szünet

Ilyen még nem volt: társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét

2026. június 15. 14:29

A 2026/2027. tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest.

2026. június 15. 14:29
null

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján.

A tervezet szerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja pedig 2027. június 18. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan, az első félév 2027. január 22-éig tart.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő), a téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő), a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig április 5. (hétfő).

Az őszi írásbeli érettségi vizsgákat október 12. és 22., az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 5-9., a középszintű szóbeliket pedig november 16-20. között tartják. A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2027. május 3-24., az emelt szintű szóbeli vizsgák június 2-9., a középszintű szóbelik pedig június 14-30. között lesznek.

A 2026/2027. tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest: bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14. és 25. között lehet megtartani, valamint 

jelentősen csökkentik a kompetenciamérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát.

További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi hat helyett csak öt munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tervezetet ITT olvashatja.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. június 15. 15:38
Lehet, hogy részt kéne vennünk a társadalmi egyeztetésen. A Tiszások azt is megszavaznák, hogy télen legyen a nyári szünet.
Válasz erre
0
0
Hanesz
2026. június 15. 15:36
Na onnan szabhatod, ha kötelező lesz,mert utálni fogják
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. június 15. 15:29
Ilyenek még nem voltak, ez kétségtelen. Se Kun Béla, se Rákosi, se Csermanek alatt.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. június 15. 15:27
A izé, a Kármán a jelzáloghitel kamatstopjáról akar társadalmi egyeztetést:-)))) Én nem akarom az eltörlést, sokkal inkább a kamat csökkentését akarom. Akkor most mi lesz?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!