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Tisza Párt honfitárs Radnai Márk inga Magyar Péter világ

Egyszer minden inga visszaleng

2026. június 15. 13:00

Amikor az egész világban jelentős kataklizmák történnek, nem nézhetünk lehúzott redőny mögött egy végtelenített Netflix-sorozatot, mert a valóság ránk rúgja az ajtót.

2026. június 15. 13:00
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
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„Nos. Nem látunk a honfitársaink fejébe, de a legerősebb érzésem az, hogy ha hosszú távon is ez az idétlen pojácáskodás fogja adni a kormányzati kommunikáció gerincét, akkor az előbb-utóbb a Tisza-szavazók 100 IQ fölötti részhalmazának csömörébe, undorába fog ütközni, és jelentősen meg fogja növelni az igényt valami komolyan vehető, értékalapú, felelős politikai alternatívára. 

Egyszer minden inga visszaleng. Nem lehet minden nap fagyival jóllakni.

Amikor az egész világban jelentős kataklizmák történnek, nem nézhetünk lehúzott redőny mögött egy végtelenített Netflix-sorozatot, mert a valóság ránk rúgja az ajtót. A világ forrong, Nyugat-Európát lassan hetente brutális merényletek rázzák meg, nyakunkon az energia- és nyersanyaghiány, amit az AI-forradalom csak felgyorsít, a háborúk a vízért, élelemért, élhető lakóhelyért zajlanak. 

Ilyen körülmények között egy csélcsap, komolytalan ripacs, aki nem lát távolabb a saját holnapi imázsvideójánál, elhárítandó kockázatnak számít az ország élén. 

Csak az Isten kegyelmén múlik, hogy ne kelljen túl nagy árat fizetni érte, hogy a fentiekre azok is rájöjjenek, akik ma még naiv örömmel tapsolnak a legújabb Radnai-produkciónak.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. június 15. 14:59
Felszólítjuk a Tisza párt parlamenti képviselőit, hogy a magyar demokrácia és jogállam megőrzése érdekében szavazzanak Magyar Péter Alaptörvény módosításai ellen! A kormány Önöknek felelős! Önök döntenek a kormány sorsáról! A diktatúra kiépítésének és a jogállam eltörlésének megakadályozása az Önök felelőssége! A frakció fegyelemnél a demokrácia és a jogállam magasabb rendű érték. Védjék meg értékeinket Magyar Pétertől.
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3
0
states-2
2026. június 15. 14:14
Ma is futja az ámokot a drogos pszichopata ripacs. A hétfőit. Felkészül kedd.
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5
0
Vesus8244
2026. június 15. 13:43
Nem intelligencia és nem IQ kérdése a hiszékenység! És sajnos a meggyőzési képesség sem IQ kérdés! A legócskább trükkel is be lehet csapni még Einsteint is, és a legalapvetőbb igazságot sem akarja elfogadni, mert Einstein Önző, nem hülye csak Önző. Igaza van a cikk szerzőnek az inga vissza fog fordulni, de hogy mikor azt tényleg nem tudjuk! Egy biztos akkor fog csak visszafordulni, ha nem éri meg Önzőnek lenni!
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6
0
google-2
2026. június 15. 13:40
Van egy unatkozó réteg, akinek van ugyan kutyája, macskája, de szereti a show-t. Úgy tűnik, sokan vannak. Az SZDSZ-re szavazni is menő volt egy ideig, kiválasztottnak, okosabbnak érezhette magát a rájuk szavazó, aztán elmúlt az az érzés is. Ez is el fog. Bár az RTL a gyengébb lelkeket jól be tudja hálózni. Függőségbe taszítja őket, saját élet híján. Barátok közt, Big Brother és egyéb agymenések. Ki mit kapott otthonról, van, aki nem sokat.
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9
0
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