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Amikor az egész világban jelentős kataklizmák történnek, nem nézhetünk lehúzott redőny mögött egy végtelenített Netflix-sorozatot, mert a valóság ránk rúgja az ajtót.
„Nos. Nem látunk a honfitársaink fejébe, de a legerősebb érzésem az, hogy ha hosszú távon is ez az idétlen pojácáskodás fogja adni a kormányzati kommunikáció gerincét, akkor az előbb-utóbb a Tisza-szavazók 100 IQ fölötti részhalmazának csömörébe, undorába fog ütközni, és jelentősen meg fogja növelni az igényt valami komolyan vehető, értékalapú, felelős politikai alternatívára.
Egyszer minden inga visszaleng. Nem lehet minden nap fagyival jóllakni.
Amikor az egész világban jelentős kataklizmák történnek, nem nézhetünk lehúzott redőny mögött egy végtelenített Netflix-sorozatot, mert a valóság ránk rúgja az ajtót. A világ forrong, Nyugat-Európát lassan hetente brutális merényletek rázzák meg, nyakunkon az energia- és nyersanyaghiány, amit az AI-forradalom csak felgyorsít, a háborúk a vízért, élelemért, élhető lakóhelyért zajlanak.
Ilyen körülmények között egy csélcsap, komolytalan ripacs, aki nem lát távolabb a saját holnapi imázsvideójánál, elhárítandó kockázatnak számít az ország élén.
Csak az Isten kegyelmén múlik, hogy ne kelljen túl nagy árat fizetni érte, hogy a fentiekre azok is rájöjjenek, akik ma még naiv örömmel tapsolnak a legújabb Radnai-produkciónak.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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