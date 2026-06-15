„Nos. Nem látunk a honfitársaink fejébe, de a legerősebb érzésem az, hogy ha hosszú távon is ez az idétlen pojácáskodás fogja adni a kormányzati kommunikáció gerincét, akkor az előbb-utóbb a Tisza-szavazók 100 IQ fölötti részhalmazának csömörébe, undorába fog ütközni, és jelentősen meg fogja növelni az igényt valami komolyan vehető, értékalapú, felelős politikai alternatívára.

Egyszer minden inga visszaleng. Nem lehet minden nap fagyival jóllakni.