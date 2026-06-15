„A Tisza jelenleg azon serénykedik, hogy lebontsa mindazokat a demokratikus, jogállami eredményeket, amelyek az elmúlt 36 év eredményeihez sorolhatunk. Hozzá akarnak nyúlni a fékek és ellensúlyok rendszeréhez, antidemokratikus úton leváltanák a köztársasági elnököt, de menesztenék az Alkotmánybíróság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség tisztségviselőit. Ebben az új miniszterelnök jól halad, mert folyamatosan váltják le a közintézmények éléről a munkájukat jól végző szakembereket. Egyszóval masírozunk a diktatúra felé.

Végül a Nemzeti hitvallás leszögezi: »...Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk« – fogalmazzák meg az alkotók Magyarország Alaptörvényének előszavában.