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tisza párt kúria hitvallás magyarország alaptörvény nemzet Magyar Péter

Újra veszélyben nemzetünk és hitvallásunk!

2026. június 15. 10:12

Világossá kell tenni, hogy ez nem egy párt vagy pártok alaptörvénye. Ez a magyar társadalomé, a nemzeté, amelynek létrejötte komoly tudományos kutatásokon alapszik.

2026. június 15. 10:12
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Stefka István
Stefka István
Pesti Srácok

„A Tisza jelenleg azon serénykedik, hogy lebontsa mindazokat a demokratikus, jogállami eredményeket, amelyek az elmúlt 36 év eredményeihez sorolhatunk. Hozzá akarnak nyúlni a fékek és ellensúlyok rendszeréhez, antidemokratikus úton leváltanák a köztársasági elnököt, de menesztenék az Alkotmánybíróság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség tisztségviselőit. Ebben az új miniszterelnök jól halad, mert folyamatosan váltják le a közintézmények éléről a munkájukat jól végző szakembereket. Egyszóval masírozunk a diktatúra felé. 

Végül a Nemzeti hitvallás leszögezi: »...Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk« – fogalmazzák meg az alkotók Magyarország Alaptörvényének előszavában.

Világossá kell tenni, hogy ez nem egy párt vagy pártok alaptörvénye. Ez a magyar társadalomé, a nemzeté, amelynek létrejötte komoly tudományos kutatásokon alapszik. Ha ezt át akarja írni a nem függetlenül kormányzó Tisza Párt, akkor Alkotmányunk, Alaptörvényünk, szuverenitásunk súlyosan sérül. Ez alkotmányos válsággal és beláthatatlan következményekkel járhat. Magyar Péterék rombolása, a nemzetünkkel szembeni árulása, dölyfössége véges. Ezt a Fidesz 32. kongresszusán Kövér László, a választmány elnöke fogalmazta meg frappánsan, utalva a Lenin fiúkra, az 1919-es véres kommünre:

»...minden 133. nap után egyszer eljön a 134. is.«

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Hill
2026. június 15. 12:00
Ez a remek társadalom erre szavazott. Viselje a következményeit.
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0
0
survivor
2026. június 15. 11:48
hellobello Es akkor jobbak vagytok a FIDESZnel, büdös proli ?
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1
0
hellobello-2
2026. június 15. 11:30
Lehet itt tüncikézni. a kétharmad a Tiszánál van :D visiiiiiiiiiiitááááska
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0
2
hellobello-2
2026. június 15. 11:30
Tüncikézzetek megunjátok és majd hazamentek
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0
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