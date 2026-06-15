„Így csinálják a mesterek” – Orbán Viktor barkácsvideóval válaszolt: visszakerült a falra a Nemzeti Hitvallás (VIDEÓ)
Mindezt a legendás MacGyver-sorozat főcímzenéjére.
Világossá kell tenni, hogy ez nem egy párt vagy pártok alaptörvénye. Ez a magyar társadalomé, a nemzeté, amelynek létrejötte komoly tudományos kutatásokon alapszik.
„A Tisza jelenleg azon serénykedik, hogy lebontsa mindazokat a demokratikus, jogállami eredményeket, amelyek az elmúlt 36 év eredményeihez sorolhatunk. Hozzá akarnak nyúlni a fékek és ellensúlyok rendszeréhez, antidemokratikus úton leváltanák a köztársasági elnököt, de menesztenék az Alkotmánybíróság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség tisztségviselőit. Ebben az új miniszterelnök jól halad, mert folyamatosan váltják le a közintézmények éléről a munkájukat jól végző szakembereket. Egyszóval masírozunk a diktatúra felé.
Végül a Nemzeti hitvallás leszögezi: »...Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk« – fogalmazzák meg az alkotók Magyarország Alaptörvényének előszavában.
Világossá kell tenni, hogy ez nem egy párt vagy pártok alaptörvénye. Ez a magyar társadalomé, a nemzeté, amelynek létrejötte komoly tudományos kutatásokon alapszik. Ha ezt át akarja írni a nem függetlenül kormányzó Tisza Párt, akkor Alkotmányunk, Alaptörvényünk, szuverenitásunk súlyosan sérül. Ez alkotmányos válsággal és beláthatatlan következményekkel járhat. Magyar Péterék rombolása, a nemzetünkkel szembeni árulása, dölyfössége véges. Ezt a Fidesz 32. kongresszusán Kövér László, a választmány elnöke fogalmazta meg frappánsan, utalva a Lenin fiúkra, az 1919-es véres kommünre:
»...minden 133. nap után egyszer eljön a 134. is.«
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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Mindezt a legendás MacGyver-sorozat főcímzenéjére.